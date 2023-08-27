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Российская ПВО за сутки сбила два украинских Су-25
Российская ПВО за сутки сбила два украинских Су-25 - РИА Новости, 27.08.2023
Российская ПВО за сутки сбила два украинских Су-25
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили два украинских штурмовика Су-25, 30 беспилотников и 9 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в воскресенье в пресс-службе РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T14:13
2023-08-27T14:13
2023-08-27T14:37
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
луганская народная республика
су-25
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили два украинских штурмовика Су-25, 30 беспилотников и 9 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны сбиты два самолета Су-25 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Малая Токмачка и Новоданиловка Запорожской области", - говорится в сообщении.Кроме того, российская ПВО за минувшие сутки сбила 9 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также 30 дронов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской области.Всего с начала спецоперации было уничтожено 466 украинских военных самолетов, 247 вертолетов, 6152 беспилотных летательных аппарата, 433 зенитных ракетных комплекса, 11527 танков и других боевых бронированных машин, 1145 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6079 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 12463 единицы специальной военной автомобильной техники.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, украина, луганская народная республика, су-25, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Луганская Народная Республика, Су-25, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российская ПВО за сутки сбила два украинских Су-25
МО РФ: российская ПВО за сутки сбила два украинских Су-25 и 30 дронов