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Российская ПВО за сутки сбила два украинских Су-25

Российская ПВО за сутки сбила два украинских Су-25 - РИА Новости, 27.08.2023

Российская ПВО за сутки сбила два украинских Су-25

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили два украинских штурмовика Су-25, 30 беспилотников и 9 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в воскресенье в пресс-службе РИА Новости, 27.08.2023

2023-08-27T14:13

2023-08-27T14:13

2023-08-27T14:37

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

луганская народная республика

су-25

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили два украинских штурмовика Су-25, 30 беспилотников и 9 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны сбиты два самолета Су-25 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Малая Токмачка и Новоданиловка Запорожской области", - говорится в сообщении.Кроме того, российская ПВО за минувшие сутки сбила 9 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также 30 дронов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской области.Всего с начала спецоперации было уничтожено 466 украинских военных самолетов, 247 вертолетов, 6152 беспилотных летательных аппарата, 433 зенитных ракетных комплекса, 11527 танков и других боевых бронированных машин, 1145 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6079 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 12463 единицы специальной военной автомобильной техники.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, украина, луганская народная республика, су-25, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)