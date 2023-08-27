https://ria.ru/20230827/primore-1892506615.html

МЧС доставило гуманитарную помощь в подтопленное Приморье

МЧС доставило гуманитарную помощь в подтопленное Приморье - РИА Новости, 27.08.2023

МЧС доставило гуманитарную помощь в подтопленное Приморье

Вертолет Ми-8 МЧС России доставил около двух тонн продуктов питания, воды и медикаментов в отрезанные населенные пункты Щербаковка и Михайловка Приморского... РИА Новости, 27.08.2023

2023-08-27T13:07

2023-08-27T13:07

2023-08-27T13:07

происшествия

приморский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ми-8 амтш

артем

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Вертолет Ми-8 МЧС России доставил около двух тонн продуктов питания, воды и медикаментов в отрезанные населенные пункты Щербаковка и Михайловка Приморского края, сообщает пресс-служба ведомства. С начала августа в Приморском крае неоднократно выпадали обильные осадки, приводившие к паводкам и подтоплениям. После наводнения из-за тайфуна "Ханун" и полярного фронта в середине месяца был введен региональный режим ЧС. Очередные обильные осадки обрушились на край в среду и в пятницу. "Сегодня борт Ми-8 МЧС России доставил около двух тонн продуктов питания, воды и медикаментов в отрезанные населенные пункты Щербаковка и Михайловка Приморского края", - говорится в сообщении. Кроме того, из Краевой больницы восстановительного лечения "Евгеньевская", расположенной в Щербаковке, был эвакуирован персонал и находящиеся там на лечении пациенты, всего эвакуировано 17 человек, шесть из которых дети, их доставили в город Артем. Также уточняется, что в ходе полёта был проведен мониторинг складывающейся гидрологической обстановки.

https://ria.ru/20230825/chs-1892210716.html

приморский край

артем

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, приморский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш, артем