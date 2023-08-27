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МЧС доставило гуманитарную помощь в подтопленное Приморье - РИА Новости, 27.08.2023
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13:07 27.08.2023
https://ria.ru/20230827/primore-1892506615.html
МЧС доставило гуманитарную помощь в подтопленное Приморье
МЧС доставило гуманитарную помощь в подтопленное Приморье - РИА Новости, 27.08.2023
МЧС доставило гуманитарную помощь в подтопленное Приморье
Вертолет Ми-8 МЧС России доставил около двух тонн продуктов питания, воды и медикаментов в отрезанные населенные пункты Щербаковка и Михайловка Приморского... РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T13:07
2023-08-27T13:07
происшествия
приморский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-8 амтш
артем
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Вертолет Ми-8 МЧС России доставил около двух тонн продуктов питания, воды и медикаментов в отрезанные населенные пункты Щербаковка и Михайловка Приморского края, сообщает пресс-служба ведомства. С начала августа в Приморском крае неоднократно выпадали обильные осадки, приводившие к паводкам и подтоплениям. После наводнения из-за тайфуна "Ханун" и полярного фронта в середине месяца был введен региональный режим ЧС. Очередные обильные осадки обрушились на край в среду и в пятницу. "Сегодня борт Ми-8 МЧС России доставил около двух тонн продуктов питания, воды и медикаментов в отрезанные населенные пункты Щербаковка и Михайловка Приморского края", - говорится в сообщении. Кроме того, из Краевой больницы восстановительного лечения "Евгеньевская", расположенной в Щербаковке, был эвакуирован персонал и находящиеся там на лечении пациенты, всего эвакуировано 17 человек, шесть из которых дети, их доставили в город Артем. Также уточняется, что в ходе полёта был проведен мониторинг складывающейся гидрологической обстановки.
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происшествия, приморский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш, артем
Происшествия, Приморский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-8 АМТШ, Артем
МЧС доставило гуманитарную помощь в подтопленное Приморье

МЧС доставило две тонны гумпомощи в Щербаковку и Михайловку в Приморье

© МЧС РоссииВертолет Ми-8 МЧС России доставил около двух тонн продуктов питания, воды и медикаментов в отрезанные населенные пункты Щербаковка и Михайловка Приморского края
Вертолет Ми-8 МЧС России доставил около двух тонн продуктов питания, воды и медикаментов в отрезанные населенные пункты Щербаковка и Михайловка Приморского края
© МЧС России
Вертолет Ми-8 МЧС России доставил около двух тонн продуктов питания, воды и медикаментов в отрезанные населенные пункты Щербаковка и Михайловка Приморского края
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Вертолет Ми-8 МЧС России доставил около двух тонн продуктов питания, воды и медикаментов в отрезанные населенные пункты Щербаковка и Михайловка Приморского края, сообщает пресс-служба ведомства.
С начала августа в Приморском крае неоднократно выпадали обильные осадки, приводившие к паводкам и подтоплениям. После наводнения из-за тайфуна "Ханун" и полярного фронта в середине месяца был введен региональный режим ЧС. Очередные обильные осадки обрушились на край в среду и в пятницу.
© МЧС РоссииВертолет Ми-8 МЧС России доставил около двух тонн продуктов питания, воды и медикаментов в отрезанные населенные пункты Щербаковка и Михайловка Приморского края
Вертолет Ми-8 МЧС России доставил около двух тонн продуктов питания, воды и медикаментов в отрезанные населенные пункты Щербаковка и Михайловка Приморского края
© МЧС России
Вертолет Ми-8 МЧС России доставил около двух тонн продуктов питания, воды и медикаментов в отрезанные населенные пункты Щербаковка и Михайловка Приморского края
«
"Сегодня борт Ми-8 МЧС России доставил около двух тонн продуктов питания, воды и медикаментов в отрезанные населенные пункты Щербаковка и Михайловка Приморского края", - говорится в сообщении.
Кроме того, из Краевой больницы восстановительного лечения "Евгеньевская", расположенной в Щербаковке, был эвакуирован персонал и находящиеся там на лечении пациенты, всего эвакуировано 17 человек, шесть из которых дети, их доставили в город Артем.
Также уточняется, что в ходе полёта был проведен мониторинг складывающейся гидрологической обстановки.
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ПроисшествияПриморский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ми-8 АМТШАртем
 
 
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