МЧС доставило гуманитарную помощь в подтопленное Приморье
МЧС доставило две тонны гумпомощи в Щербаковку и Михайловку в Приморье
© МЧС РоссииВертолет Ми-8 МЧС России доставил около двух тонн продуктов питания, воды и медикаментов в отрезанные населенные пункты Щербаковка и Михайловка Приморского края
© МЧС России
Вертолет Ми-8 МЧС России доставил около двух тонн продуктов питания, воды и медикаментов в отрезанные населенные пункты Щербаковка и Михайловка Приморского края
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Вертолет Ми-8 МЧС России доставил около двух тонн продуктов питания, воды и медикаментов в отрезанные населенные пункты Щербаковка и Михайловка Приморского края, сообщает пресс-служба ведомства.
С начала августа в Приморском крае неоднократно выпадали обильные осадки, приводившие к паводкам и подтоплениям. После наводнения из-за тайфуна "Ханун" и полярного фронта в середине месяца был введен региональный режим ЧС. Очередные обильные осадки обрушились на край в среду и в пятницу.
© МЧС РоссииВертолет Ми-8 МЧС России доставил около двух тонн продуктов питания, воды и медикаментов в отрезанные населенные пункты Щербаковка и Михайловка Приморского края
© МЧС России
Вертолет Ми-8 МЧС России доставил около двух тонн продуктов питания, воды и медикаментов в отрезанные населенные пункты Щербаковка и Михайловка Приморского края
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"Сегодня борт Ми-8 МЧС России доставил около двух тонн продуктов питания, воды и медикаментов в отрезанные населенные пункты Щербаковка и Михайловка Приморского края", - говорится в сообщении.
Кроме того, из Краевой больницы восстановительного лечения "Евгеньевская", расположенной в Щербаковке, был эвакуирован персонал и находящиеся там на лечении пациенты, всего эвакуировано 17 человек, шесть из которых дети, их доставили в город Артем.
Также уточняется, что в ходе полёта был проведен мониторинг складывающейся гидрологической обстановки.