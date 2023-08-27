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В России за сутки потушили 12 природных пожаров - РИА Новости, 27.08.2023
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13:20 27.08.2023
https://ria.ru/20230827/pozhary-1892490687.html
В России за сутки потушили 12 природных пожаров
В России за сутки потушили 12 природных пожаров - РИА Новости, 27.08.2023
В России за сутки потушили 12 природных пожаров
Лесопожарные службы в России за сутки потушили 12 природных пожаров, сообщает Авиалесоохрана на сайте. РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T13:20
2023-08-27T13:20
происшествия
россия
природные пожары в россии
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Лесопожарные службы в России за сутки потушили 12 природных пожаров, сообщает Авиалесоохрана на сайте. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 26.08.2023 года в 10 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 12 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 8813 гектаров", - говорится в сообщении. К полуночи 27 августа в стране действовало 18 лесных пожаров на площади 13 035 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Республике Саха (Якутия) - там действуют шесть пожаров на площади 12 387 гектаров.
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происшествия, россия, природные пожары в россии
Происшествия, Россия, Природные пожары в России
В России за сутки потушили 12 природных пожаров

Авиалесоохрана: в России за сутки потушили 12 природных пожаров

© РИА Новости / Пресс-служба Федеральной Авиалесоохраны | Перейти в медиабанкСотрудники "Авиалесоохраны" во время тушения лесного пожара в Якутии
Сотрудники Авиалесоохраны во время тушения лесного пожара в Якутии - РИА Новости, 1920, 27.08.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Федеральной Авиалесоохраны
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Сотрудники "Авиалесоохраны" во время тушения лесного пожара в Якутии. Архивное фото
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Лесопожарные службы в России за сутки потушили 12 природных пожаров, сообщает Авиалесоохрана на сайте.
«
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 26.08.2023 года в 10 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 12 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 8813 гектаров", - говорится в сообщении.
К полуночи 27 августа в стране действовало 18 лесных пожаров на площади 13 035 гектаров, которые активно тушили.
Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Республике Саха (Якутия) - там действуют шесть пожаров на площади 12 387 гектаров.
Природные пожары - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
Площадь очагов природных пожаров в России превышает показатели 2022 года
16 августа, 17:03
 
ПроисшествияРоссияПриродные пожары в России
 
 
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