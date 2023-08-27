https://ria.ru/20230827/pozhary-1892490687.html
В России за сутки потушили 12 природных пожаров
В России за сутки потушили 12 природных пожаров - РИА Новости, 27.08.2023
В России за сутки потушили 12 природных пожаров
Лесопожарные службы в России за сутки потушили 12 природных пожаров, сообщает Авиалесоохрана на сайте. РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T13:20
2023-08-27T13:20
2023-08-27T13:20
происшествия
россия
природные пожары в россии
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Лесопожарные службы в России за сутки потушили 12 природных пожаров, сообщает Авиалесоохрана на сайте. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 26.08.2023 года в 10 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 12 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 8813 гектаров", - говорится в сообщении. К полуночи 27 августа в стране действовало 18 лесных пожаров на площади 13 035 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Республике Саха (Якутия) - там действуют шесть пожаров на площади 12 387 гектаров.
https://ria.ru/20230816/pozhary-1890446591.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, природные пожары в россии
Происшествия, Россия, Природные пожары в России
В России за сутки потушили 12 природных пожаров
Авиалесоохрана: в России за сутки потушили 12 природных пожаров