https://ria.ru/20230827/pozhar-1892547380.html

На рынке в Пятигорске потушили пожар, есть пострадавшие

На рынке в Пятигорске потушили пожар, есть пострадавшие - РИА Новости, 27.08.2023

На рынке в Пятигорске потушили пожар, есть пострадавшие

Пожар на рынке "Лира" в Пятигорске полностью потушен, есть пострадавшие, сообщил глава Ставропольского края Владимир Владимиров в своем Telegram-канале. РИА Новости, 27.08.2023

2023-08-27T17:41

2023-08-27T17:41

2023-08-27T17:41

происшествия

пятигорск

ставропольский край

владимир владимиров

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ПЯТИГОРСК, 27 авг - РИА Новости. Пожар на рынке "Лира" в Пятигорске полностью потушен, есть пострадавшие, сообщил глава Ставропольского края Владимир Владимиров в своем Telegram-канале. Ранее МЧС по региону сообщила, что в 13.57 мск в магазине постельного белья произошел пожар на площади в 600 квадратных метров, его тушили 45 человек и 16 единиц техники. В 15.16 мск пожар локализирован, его площадь увеличилась до 1000 квадратных метров, в тушении участвовали 73 человека и 23 единицы техники. "Пожарные справились с возгоранием на рынке "Лира" в Предгорном округе. Огонь потушен", - написал Владимиров. По его словам, погибших нет. "Один из пожарных получил тепловой удар во время борьбы с огнем. Ему оказана медицинская помощь, госпитализация не потребовалась. Еще трое человек обратились к направленной на место врачебной бригаде. Также обошлось без госпитализаций", - добавил Владимиров.

https://ria.ru/20230419/pozhary-1866340865.html

пятигорск

ставропольский край

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происшествия, пятигорск, ставропольский край, владимир владимиров, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)