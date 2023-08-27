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На рынке в Пятигорске потушили пожар, есть пострадавшие - РИА Новости, 27.08.2023
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17:41 27.08.2023
https://ria.ru/20230827/pozhar-1892547380.html
На рынке в Пятигорске потушили пожар, есть пострадавшие
На рынке в Пятигорске потушили пожар, есть пострадавшие - РИА Новости, 27.08.2023
На рынке в Пятигорске потушили пожар, есть пострадавшие
Пожар на рынке "Лира" в Пятигорске полностью потушен, есть пострадавшие, сообщил глава Ставропольского края Владимир Владимиров в своем Telegram-канале. РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T17:41
2023-08-27T17:41
происшествия
пятигорск
ставропольский край
владимир владимиров
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ПЯТИГОРСК, 27 авг - РИА Новости. Пожар на рынке "Лира" в Пятигорске полностью потушен, есть пострадавшие, сообщил глава Ставропольского края Владимир Владимиров в своем Telegram-канале. Ранее МЧС по региону сообщила, что в 13.57 мск в магазине постельного белья произошел пожар на площади в 600 квадратных метров, его тушили 45 человек и 16 единиц техники. В 15.16 мск пожар локализирован, его площадь увеличилась до 1000 квадратных метров, в тушении участвовали 73 человека и 23 единицы техники. "Пожарные справились с возгоранием на рынке "Лира" в Предгорном округе. Огонь потушен", - написал Владимиров. По его словам, погибших нет. "Один из пожарных получил тепловой удар во время борьбы с огнем. Ему оказана медицинская помощь, госпитализация не потребовалась. Еще трое человек обратились к направленной на место врачебной бригаде. Также обошлось без госпитализаций", - добавил Владимиров.
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происшествия, пятигорск, ставропольский край, владимир владимиров, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Пятигорск, Ставропольский край, Владимир Владимиров, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На рынке в Пятигорске потушили пожар, есть пострадавшие

При пожаре на рынке в Пятигорске пострадал пожарный и еще три человека

© МЧС России по Ставропольскому краюПожар на территории рынка "Лира" в Пятигорске
Пожар на территории рынка Лира в Пятигорске
© МЧС России по Ставропольскому краю
Пожар на территории рынка "Лира" в Пятигорске
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ПЯТИГОРСК, 27 авг - РИА Новости. Пожар на рынке "Лира" в Пятигорске полностью потушен, есть пострадавшие, сообщил глава Ставропольского края Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.
Ранее МЧС по региону сообщила, что в 13.57 мск в магазине постельного белья произошел пожар на площади в 600 квадратных метров, его тушили 45 человек и 16 единиц техники. В 15.16 мск пожар локализирован, его площадь увеличилась до 1000 квадратных метров, в тушении участвовали 73 человека и 23 единицы техники.
"Пожарные справились с возгоранием на рынке "Лира" в Предгорном округе. Огонь потушен", - написал Владимиров.
По его словам, погибших нет. "Один из пожарных получил тепловой удар во время борьбы с огнем. Ему оказана медицинская помощь, госпитализация не потребовалась. Еще трое человек обратились к направленной на место врачебной бригаде. Также обошлось без госпитализаций", - добавил Владимиров.
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ПроисшествияПятигорскСтавропольский крайВладимир ВладимировМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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