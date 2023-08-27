https://ria.ru/20230827/pozhar-1892536776.html

В Пятигорске локализовали пожар в магазине постельного белья

В Пятигорске локализовали пожар в магазине постельного белья - РИА Новости, 27.08.2023

В Пятигорске локализовали пожар в магазине постельного белья

Пожар в магазине постельного белья на рынке Лира локализован на площади 1 тысяча "квадратов" в Пятигорске в Ставропольском крае, сообщает МЧС по региону в... РИА Новости, 27.08.2023

2023-08-27T16:19

2023-08-27T16:19

2023-08-27T16:19

происшествия

пятигорск

ставропольский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ПЯТИГОРСК, 27 авг – РИА Новости. Пожар в магазине постельного белья на рынке Лира локализован на площади 1 тысяча "квадратов" в Пятигорске в Ставропольском крае, сообщает МЧС по региону в Telegram-канале. "Предгорный МО, 501 км ФАД "Кавказ", пожар по рангу №3 локализован на площади 1000 м.кв", – сообщает ведомство. На реагирование от РСЧС задействованы 73 человека и 23 единицы техники, из них от МЧС России 45 человек и 14 единиц техники.

https://ria.ru/20230622/pozhary-1879766888.html

пятигорск

ставропольский край

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, пятигорск, ставропольский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)