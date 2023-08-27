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В Пятигорске локализовали пожар в магазине постельного белья - РИА Новости, 27.08.2023
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16:19 27.08.2023
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В Пятигорске локализовали пожар в магазине постельного белья
В Пятигорске локализовали пожар в магазине постельного белья - РИА Новости, 27.08.2023
В Пятигорске локализовали пожар в магазине постельного белья
Пожар в магазине постельного белья на рынке Лира локализован на площади 1 тысяча "квадратов" в Пятигорске в Ставропольском крае, сообщает МЧС по региону в... РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T16:19
2023-08-27T16:19
происшествия
пятигорск
ставропольский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ПЯТИГОРСК, 27 авг – РИА Новости. Пожар в магазине постельного белья на рынке Лира локализован на площади 1 тысяча "квадратов" в Пятигорске в Ставропольском крае, сообщает МЧС по региону в Telegram-канале. "Предгорный МО, 501 км ФАД "Кавказ", пожар по рангу №3 локализован на площади 1000 м.кв", – сообщает ведомство. На реагирование от РСЧС задействованы 73 человека и 23 единицы техники, из них от МЧС России 45 человек и 14 единиц техники.
https://ria.ru/20230622/pozhary-1879766888.html
пятигорск
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происшествия, пятигорск, ставропольский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Пятигорск, Ставропольский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Пятигорске локализовали пожар в магазине постельного белья

Пожар на рынке Лира в Пятигорске локализовали на тысяче квадратных метров

© МЧС России по Ставропольскому краюПожар на территории рынка "Лира" в Пятигорске
Пожар на территории рынка Лира в Пятигорске
© МЧС России по Ставропольскому краю
Пожар на территории рынка "Лира" в Пятигорске
Читать ria.ru в
ПЯТИГОРСК, 27 авг – РИА Новости. Пожар в магазине постельного белья на рынке Лира локализован на площади 1 тысяча "квадратов" в Пятигорске в Ставропольском крае, сообщает МЧС по региону в Telegram-канале.
«
"Предгорный МО, 501 км ФАД "Кавказ", пожар по рангу №3 локализован на площади 1000 м.кв", – сообщает ведомство.
На реагирование от РСЧС задействованы 73 человека и 23 единицы техники, из них от МЧС России 45 человек и 14 единиц техники.
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ПроисшествияПятигорскСтавропольский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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