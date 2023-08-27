https://ria.ru/20230827/pozhar-1892523399.html
На Ставрополье загорелся магазин постельного белья
На Ставрополье загорелся магазин постельного белья - РИА Новости, 27.08.2023
На Ставрополье загорелся магазин постельного белья
Магазин постельного белья горит на 600 "квадратах" на рынке Лира в Ставропольском крае, сообщает МЧС по региону. РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T14:35
2023-08-27T14:35
2023-08-27T16:17
происшествия
ставропольский край
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ПЯТИГОРСК, 27 авг – РИА Новости. Магазин постельного белья горит на 600 "квадратах" на рынке Лира в Ставропольском крае, сообщает МЧС по региону. "Ставропольский край, Предгорный МО, 501 километр ФАД "Кавказ", рынок Лира, пожар по рангу №2 в магазине постельного белья. Площадь пожара составляет 600 метров в квадрате", – сообщает ведомство в телеграм-канале. По данным МЧС, пострадавших нет. На реагирования от РСЧС задействованы 46 человек и 16 единиц техники, из них от МЧС России 34 человека и 11 единиц техники.
https://ria.ru/20230419/pozhary-1866340865.html
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происшествия, ставропольский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ставропольский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Ставрополье загорелся магазин постельного белья
На Ставрополье магазин постельного белья загорелся на площади 600 "квадратов"