https://ria.ru/20230827/pozhar-1892523399.html

На Ставрополье загорелся магазин постельного белья

На Ставрополье загорелся магазин постельного белья - РИА Новости, 27.08.2023

На Ставрополье загорелся магазин постельного белья

Магазин постельного белья горит на 600 "квадратах" на рынке Лира в Ставропольском крае, сообщает МЧС по региону. РИА Новости, 27.08.2023

2023-08-27T14:35

2023-08-27T14:35

2023-08-27T16:17

происшествия

ставропольский край

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ПЯТИГОРСК, 27 авг – РИА Новости. Магазин постельного белья горит на 600 "квадратах" на рынке Лира в Ставропольском крае, сообщает МЧС по региону. "Ставропольский край, Предгорный МО, 501 километр ФАД "Кавказ", рынок Лира, пожар по рангу №2 в магазине постельного белья. Площадь пожара составляет 600 метров в квадрате", – сообщает ведомство в телеграм-канале. По данным МЧС, пострадавших нет. На реагирования от РСЧС задействованы 46 человек и 16 единиц техники, из них от МЧС России 34 человека и 11 единиц техники.

https://ria.ru/20230419/pozhary-1866340865.html

ставропольский край

россия

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2023

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происшествия, ставропольский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)