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В Новосибирске сгорел контейнер с пиротехникой, один человек пострадал - РИА Новости, 27.08.2023
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11:01 27.08.2023 (обновлено: 12:00 27.08.2023)
https://ria.ru/20230827/pozhar-1892496886.html
В Новосибирске сгорел контейнер с пиротехникой, один человек пострадал
В Новосибирске сгорел контейнер с пиротехникой, один человек пострадал - РИА Новости, 27.08.2023
В Новосибирске сгорел контейнер с пиротехникой, один человек пострадал
В Новосибирске сгорел металлический контейнер с пиротехникой, пострадал один человек, сообщили в региональном главке МЧС. РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T11:01
2023-08-27T12:00
происшествия
новосибирск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
дзержинский район
россия
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НОВОСИБИРСК, 27 авг — РИА Новости. В Новосибирске сгорел металлический контейнер с пиротехникой, пострадал один человек, сообщили в региональном главке МЧС.&quot;В Дзержинском районе по улице Королева, 40 загорелся металлический контейнер с пиротехникой. Существовала угроза перехода пожара на соседнее здание пустого склада. Также загорелся мусор под электроподстанцией. В течение 15 минут сотрудники МЧС России локализовали возгорание, предотвратив распространение огня&quot;, — говорится в публикации.Пожарные ликвидировали открытое горение через четыре минуты после локализации (в 09:33 мск). Пострадавшего госпитализировали с ожогами в областную больницу."По предварительным данным, в результате пожара огнем поврежден металлический контейнер на площади 45 квадратных метров", — уточнили в главке МЧС.Мусор под электроподстанцией горел на площади десять квадратных метров.
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новосибирск
дзержинский район
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происшествия, новосибирск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), дзержинский район, россия
Происшествия, Новосибирск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Дзержинский район, Россия
В Новосибирске сгорел контейнер с пиротехникой, один человек пострадал

Контейнер с пиротехникой сгорел в Новосибирске, один человек получил ожоги

© Фото : ГУ МЧС по Новосибирской областиНа месте пожара в Дзержинском районе Новосибирска
На месте пожара в Дзержинском районе Новосибирска - РИА Новости, 1920, 27.08.2023
© Фото : ГУ МЧС по Новосибирской области
На месте пожара в Дзержинском районе Новосибирска
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НОВОСИБИРСК, 27 авг — РИА Новости. В Новосибирске сгорел металлический контейнер с пиротехникой, пострадал один человек, сообщили в региональном главке МЧС.
«

"В Дзержинском районе по улице Королева, 40 загорелся металлический контейнер с пиротехникой. Существовала угроза перехода пожара на соседнее здание пустого склада. Также загорелся мусор под электроподстанцией. В течение 15 минут сотрудники МЧС России локализовали возгорание, предотвратив распространение огня", — говорится в публикации.

Пожарные ликвидировали открытое горение через четыре минуты после локализации (в 09:33 мск). Пострадавшего госпитализировали с ожогами в областную больницу.
"По предварительным данным, в результате пожара огнем поврежден металлический контейнер на площади 45 квадратных метров", — уточнили в главке МЧС.
Мусор под электроподстанцией горел на площади десять квадратных метров.
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ПроисшествияНовосибирскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Дзержинский районРоссия
 
 
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