https://ria.ru/20230827/pozhar-1892496886.html

В Новосибирске сгорел контейнер с пиротехникой, один человек пострадал

В Новосибирске сгорел контейнер с пиротехникой, один человек пострадал - РИА Новости, 27.08.2023

В Новосибирске сгорел контейнер с пиротехникой, один человек пострадал

В Новосибирске сгорел металлический контейнер с пиротехникой, пострадал один человек, сообщили в региональном главке МЧС. РИА Новости, 27.08.2023

2023-08-27T11:01

2023-08-27T11:01

2023-08-27T12:00

происшествия

новосибирск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

дзержинский район

россия

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НОВОСИБИРСК, 27 авг — РИА Новости. В Новосибирске сгорел металлический контейнер с пиротехникой, пострадал один человек, сообщили в региональном главке МЧС."В Дзержинском районе по улице Королева, 40 загорелся металлический контейнер с пиротехникой. Существовала угроза перехода пожара на соседнее здание пустого склада. Также загорелся мусор под электроподстанцией. В течение 15 минут сотрудники МЧС России локализовали возгорание, предотвратив распространение огня", — говорится в публикации.Пожарные ликвидировали открытое горение через четыре минуты после локализации (в 09:33 мск). Пострадавшего госпитализировали с ожогами в областную больницу."По предварительным данным, в результате пожара огнем поврежден металлический контейнер на площади 45 квадратных метров", — уточнили в главке МЧС.Мусор под электроподстанцией горел на площади десять квадратных метров.

https://ria.ru/20230826/pozhar-1892439524.html

новосибирск

дзержинский район

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, новосибирск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), дзержинский район, россия