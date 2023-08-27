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На Кубани потушили пожар в туапсинском кафе - РИА Новости, 27.08.2023
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10:26 27.08.2023
https://ria.ru/20230827/pozhar-1892492432.html
На Кубани потушили пожар в туапсинском кафе
На Кубани потушили пожар в туапсинском кафе - РИА Новости, 27.08.2023
На Кубани потушили пожар в туапсинском кафе
Пожар в кафе "Гермес" в Туапсинском районе Краснодарского края потушен, в результате пострадал один пожарный и был доставлен на обследование в больницу,... РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T10:26
2023-08-27T10:26
происшествия
туапсинский район
краснодарский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОДАР, 27 авг - РИА Новости. Пожар в кафе "Гермес" в Туапсинском районе Краснодарского края потушен, в результате пострадал один пожарный и был доставлен на обследование в больницу, сообщили в пресс-службе районной администрации. В воскресенье утром в селе Кроянском Туапсинского района произошел пожар в кафе "Гермес". Отмечается, что при тушении возгорания произошел хлопок. Пожару был присвоен повышенный ранг - 1 БИС. В краевом ГУ МЧС сообщили, что пожар был локализован на площади 200 квадратных метров, а затем спасатели ликвидировали открытый огонь. К тушению пожара было привлечено от РСЧС 18 человек и шесть единиц техники. "При тушении пострадал один пожарный. Он доставлен в ТЦРБ №1 на обследование. Причины пожара выясняются", - говорится в сообщении. По данным властей, пожар в кафе "Гермес" ликвидирован. При тушении были задействованы и представители газовой службы.
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туапсинский район
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происшествия, туапсинский район, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Туапсинский район, Краснодарский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Кубани потушили пожар в туапсинском кафе

Один человек пострадал при тушении пожара в кафе "Гермес" в Туапсинском районе

© Администрация Туапсинского районаПожар в кафе "Гермес" в Туапсинском районе Краснодарского края
Пожар в кафе Гермес в Туапсинском районе Краснодарского края
© Администрация Туапсинского района
Пожар в кафе "Гермес" в Туапсинском районе Краснодарского края
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КРАСНОДАР, 27 авг - РИА Новости. Пожар в кафе "Гермес" в Туапсинском районе Краснодарского края потушен, в результате пострадал один пожарный и был доставлен на обследование в больницу, сообщили в пресс-службе районной администрации.
В воскресенье утром в селе Кроянском Туапсинского района произошел пожар в кафе "Гермес". Отмечается, что при тушении возгорания произошел хлопок. Пожару был присвоен повышенный ранг - 1 БИС. В краевом ГУ МЧС сообщили, что пожар был локализован на площади 200 квадратных метров, а затем спасатели ликвидировали открытый огонь. К тушению пожара было привлечено от РСЧС 18 человек и шесть единиц техники.
«
"При тушении пострадал один пожарный. Он доставлен в ТЦРБ №1 на обследование. Причины пожара выясняются", - говорится в сообщении.
По данным властей, пожар в кафе "Гермес" ликвидирован. При тушении были задействованы и представители газовой службы.
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ПроисшествияТуапсинский районКраснодарский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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