https://ria.ru/20230827/pozhar-1892492432.html

На Кубани потушили пожар в туапсинском кафе

На Кубани потушили пожар в туапсинском кафе - РИА Новости, 27.08.2023

На Кубани потушили пожар в туапсинском кафе

Пожар в кафе "Гермес" в Туапсинском районе Краснодарского края потушен, в результате пострадал один пожарный и был доставлен на обследование в больницу,... РИА Новости, 27.08.2023

2023-08-27T10:26

2023-08-27T10:26

2023-08-27T10:26

происшествия

туапсинский район

краснодарский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КРАСНОДАР, 27 авг - РИА Новости. Пожар в кафе "Гермес" в Туапсинском районе Краснодарского края потушен, в результате пострадал один пожарный и был доставлен на обследование в больницу, сообщили в пресс-службе районной администрации. В воскресенье утром в селе Кроянском Туапсинского района произошел пожар в кафе "Гермес". Отмечается, что при тушении возгорания произошел хлопок. Пожару был присвоен повышенный ранг - 1 БИС. В краевом ГУ МЧС сообщили, что пожар был локализован на площади 200 квадратных метров, а затем спасатели ликвидировали открытый огонь. К тушению пожара было привлечено от РСЧС 18 человек и шесть единиц техники. "При тушении пострадал один пожарный. Он доставлен в ТЦРБ №1 на обследование. Причины пожара выясняются", - говорится в сообщении. По данным властей, пожар в кафе "Гермес" ликвидирован. При тушении были задействованы и представители газовой службы.

https://ria.ru/20221105/pozhary-1829340172.html

туапсинский район

краснодарский край

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, туапсинский район, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)