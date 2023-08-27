https://ria.ru/20230827/pozdravlenie-1892489710.html

Путин поздравил работников и ветеранов угольной отрасли с Днем шахтера

Путин поздравил работников и ветеранов угольной отрасли с Днем шахтера - РИА Новости, 27.08.2023

Путин поздравил работников и ветеранов угольной отрасли с Днем шахтера

Владимир Путин поздравил работников и ветеранов угольной отрасли с Днем шахтера, сообщается на сайте Кремля. РИА Новости, 27.08.2023

2023-08-27T09:43

2023-08-27T09:43

2023-08-27T13:01

россия

владимир путин

день шахтера в россии

общество

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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Владимир Путин поздравил работников и ветеранов угольной отрасли с Днем шахтера, сообщается на сайте Кремля."Поздравляю вас с Днем шахтера — с праздником, который на протяжении многих лет торжественно отмечается по всей стране", — говорится в поздравительной телеграмме президента.Глава государства отметил, что профессия шахтера требует выдержки, самоотдачи, стойкости, мужества и взаимовыручки. По его словам, эти нравственные принципы лежат в основе горняцких династий.Российский лидер подчеркнул, что угольная отрасль продолжает развиваться — в стране наращивают добычу и переработку угля, находят новые рынки сбыта, а также внедряют передовые технологии."Убежден, что вы и впредь будете трудиться с полной отдачей, как говорится, на совесть, добиваться значимых результатов на благо России", — добавил Путин.День шахтера ежегодно отмечают в последнее воскресенье августа. В этом году он пришелся на 27-е число. Праздник учредили в сентябре 1947-го.

https://ria.ru/20230827/donetsk-1892493110.html

https://ria.ru/20230827/den_shakhtera-1892174185.html

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россия, владимир путин, день шахтера в россии, общество