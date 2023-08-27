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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 27.08.2023

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении

Российские военнослужащие за сутки уничтожили на Херсонском направлении до 40 украинских военных, американскую артсистему М777 и гаубицы, сообщили в воскресенье РИА Новости, 27.08.2023

2023-08-27T14:13

2023-08-27T14:13

2023-08-27T14:14

специальная военная операция на украине

херсонская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Российские военнослужащие за сутки уничтожили на Херсонском направлении до 40 украинских военных, американскую артсистему М777 и гаубицы, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 40 украинских военнослужащих, пять автомобилей, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубицы "Мста-Б" и Д-30", - говорится в сводке российского военного ведомства.

херсонская область

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2023

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херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность