https://ria.ru/20230827/poteri-1892520477.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 27.08.2023
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Российские военнослужащие за сутки уничтожили на Херсонском направлении до 40 украинских военных, американскую артсистему М777 и гаубицы, сообщили в воскресенье РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T14:13
2023-08-27T14:13
2023-08-27T14:14
специальная военная операция на украине
херсонская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869125501_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_5a16a1a634a611c94624a351a0ce2760.jpg
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Российские военнослужащие за сутки уничтожили на Херсонском направлении до 40 украинских военных, американскую артсистему М777 и гаубицы, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 40 украинских военнослужащих, пять автомобилей, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубицы "Мста-Б" и Д-30", - говорится в сводке российского военного ведомства.
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869125501_14:0:2745:2048_1920x0_80_0_0_e587fa5d7895704cbea8a64c3534812e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны: ВСУ потеряли за сутки до 40 военных на Херсонском направлении