https://ria.ru/20230827/poteri-1892518253.html
Киев потерял до 240 боевиков на Донецком направлении
Киев потерял до 240 боевиков на Донецком направлении - РИА Новости, 27.08.2023
Киев потерял до 240 боевиков на Донецком направлении
Группировка войск "Юг" ВС РФ на донецком направлении отбила 2 атаки ВСУ, уничтожила 12 единиц техники противника, потери которого составили до 240 человек... РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T14:01
2023-08-27T14:01
2023-08-27T15:31
специальная военная операция на украине
киев
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Группировка войск "Юг" ВС РФ на донецком направлении отбила 2 атаки ВСУ, уничтожила 12 единиц техники противника, потери которого составили до 240 человек убитыми и ранеными, сообщили в воскресенье в сводке Минобороны России."На донецком направлении слаженными действиями подразделений "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией, артиллерией и тяжелыми огнеметными системами отражены две атаки противника в районах населенных пунктов Первомайское и Невельское Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении"Потери противника на донецком направлении составили до 240 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины, пять пикапов, боевая машина РСЗО "Град", артиллерийская система М777 производства США, а также две гаубицы Д-30", - добавили в российском оборонном ведомстве.
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Конашенков об успехах российских войск на Донецком, Запорожском и Купянском направлениях
Конашенков об успехах российских войск на Донецком, Запорожском и Купянском направлениях
2023-08-27T14:01
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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киев, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Киев, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Киев потерял до 240 боевиков на Донецком направлении
ВС России отразили две атаки украинских боевиков на Донецком направлении