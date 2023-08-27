https://ria.ru/20230827/poteri-1892518253.html

Киев потерял до 240 боевиков на Донецком направлении

Киев потерял до 240 боевиков на Донецком направлении - РИА Новости, 27.08.2023

Киев потерял до 240 боевиков на Донецком направлении

Группировка войск "Юг" ВС РФ на донецком направлении отбила 2 атаки ВСУ, уничтожила 12 единиц техники противника, потери которого составили до 240 человек... РИА Новости, 27.08.2023

2023-08-27T14:01

2023-08-27T14:01

2023-08-27T15:31

специальная военная операция на украине

киев

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Группировка войск "Юг" ВС РФ на донецком направлении отбила 2 атаки ВСУ, уничтожила 12 единиц техники противника, потери которого составили до 240 человек убитыми и ранеными, сообщили в воскресенье в сводке Минобороны России."На донецком направлении слаженными действиями подразделений "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией, артиллерией и тяжелыми огнеметными системами отражены две атаки противника в районах населенных пунктов Первомайское и Невельское Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении"Потери противника на донецком направлении составили до 240 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины, пять пикапов, боевая машина РСЗО "Град", артиллерийская система М777 производства США, а также две гаубицы Д-30", - добавили в российском оборонном ведомстве.

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киев

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Конашенков об успехах российских войск на Донецком, Запорожском и Купянском направлениях Конашенков об успехах российских войск на Донецком, Запорожском и Купянском направлениях 2023-08-27T14:01 true PT5M14S

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Екатерина Зайцева

киев, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность