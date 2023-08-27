https://ria.ru/20230827/postavki-1892572047.html

Оппозиция в Берлине выступила за поставки ракет Taurus Киеву

Оппозиция в Берлине выступила за поставки ракет Taurus Киеву - РИА Новости, 27.08.2023

Оппозиция в Берлине выступила за поставки ракет Taurus Киеву

Глава крупнейшей оппозиционной партии ФРГ, Христианско-демократического союза (ХДС), Фридрих Мерц в интервью выступил за поставку крылатых ракет Taurus Украине, РИА Новости, 27.08.2023

2023-08-27T20:53

2023-08-27T20:53

2023-08-27T20:53

специальная военная операция на украине

украина

россия

германия

сергей лавров

фридрих мерц

нато

хдс/хсс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/19/1874107267_1:0:3640:2047_1920x0_80_0_0_cbf886f76062f18e6dc1164de8060b60.jpg

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Глава крупнейшей оппозиционной партии ФРГ, Христианско-демократического союза (ХДС), Фридрих Мерц в интервью выступил за поставку крылатых ракет Taurus Украине, но считает, что у них должна быть ограничена дальность поражения. "Мы должны поставлять крылатые ракеты", - заявил Мерц изданию Bild am Sonntag. Однако, по его мнению, необходимо снизить дальность поражения поставляемых ракет Taurus, чтобы "они применялись только для защиты территории Украины". "Я обеспокоен тем, что однажды мы придем к осознанию того, что мы сделали слишком мало и слишком поздно для Украины и, следовательно, для нашей безопасности. Это колебание может еще оказаться большой исторической ошибкой. Поставка должна сопровождаться одновременной закупкой для бундесвера", - добавил он. Неделю назад, отвечая в ходе открытых дверей официальных ведомств в Берлине на вопрос граждан, почему Германия не оказывает еще больше помощи Украине и медлит с решением по поставкам крылатых ракет Taurus, канцлер Олаф Шольц заявил, что его страна оказывает значительную поддержку Киеву, но не хочет, чтобы конфликт на Украине перерос в войну НАТО с Россией. Глава комитета по обороне немецкого парламента (бундестага) Мари-Агнес Штрак-Циммерманн, напротив, выступила за скорейшие поставки крылатых ракет Taurus Украине. Главным спорным пунктом поставок Taurus является дальность действия этих ракет, составляющая 500 километров. До сих пор Германия принципиально не поставляла Киеву оружие с подобными характеристиками. В германском экспертном сообществе обсуждалось, можно ли ракеты запрограммировать таким образом, чтобы они не могли использоваться для нанесения ударов по российской территории. Согласно изданию Spiegel, именно этот вопрос интересует на данный момент канцлера Шольца, и поэтому якобы ведутся переговоры с представителями военной промышленности. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20230724/ukraina-1885552698.html

https://ria.ru/20230826/zelenskiy-1892397630.html

украина

россия

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, германия, сергей лавров, фридрих мерц, нато, хдс/хсс, олаф шольц, в мире