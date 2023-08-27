https://ria.ru/20230827/pokushenie-1892543698.html

ВСУ совершили покушение на журналиста News Front в Херсонской области

ВСУ совершили покушение на журналиста News Front в Херсонской области - РИА Новости, 27.08.2023

ВСУ совершили покушение на журналиста News Front в Херсонской области

В Херсонской области украинские военные совершили покушение на военного корреспондента агентства News Front Александра Резника, написал врио губернатора... РИА Новости, 27.08.2023

2023-08-27T17:20

2023-08-27T17:20

2023-08-27T18:19

специальная военная операция на украине

херсонская область

владимир сальдо

вооруженные силы украины

происшествия

украина

ростислав журавлев

запорожская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1b/1892546636_0:0:1595:897_1920x0_80_0_0_f7bce906eedb6eb72461b7ddba276bb2.png

СИМФЕРОПОЛЬ/МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. В Херсонской области украинские военные совершили покушение на военного корреспондента агентства News Front Александра Резника, написал врио губернатора Владимир Сальдо в Telegram-канале."Сегодня киевские боевики с помощью FVP-дрона совершили покушение на военкора News Front Лекса. Специально выслеживали его автомобиль у Алешек и сбросили с беспилотника разрывной снаряд. Лекс получил ранение, но остался в строю. Машина сильно повреждена осколками", — сообщил он.По словам Сальдо, киевские власти боятся правды и устраивают преследования журналистов внутри страны. Они также пытаются убить тех, кто рассказывает о реальной ситуации на Украине."Если журналист выбешивает наших врагов — значит делает все правильно", — отметил руководитель региона.Украинские войска не в первый раз атакуют российских журналистов. Так, корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев погиб 22 июля в Запорожской области после целенаправленного обстрела группы российских журналистов со стороны ВСУ. Ранения получили корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и сотрудники "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков.По данным Минобороны России, удар был нанесен с применением кассетных боеприпасов.

https://ria.ru/20230822/zhurnalisty-1891566528.html

https://ria.ru/20230802/rudenko-1887792872.html

херсонская область

украина

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины, происшествия, украина, ростислав журавлев, запорожская область