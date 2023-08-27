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ВСУ совершили покушение на журналиста News Front в Херсонской области - РИА Новости, 27.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:20 27.08.2023 (обновлено: 18:19 27.08.2023)
https://ria.ru/20230827/pokushenie-1892543698.html
ВСУ совершили покушение на журналиста News Front в Херсонской области
ВСУ совершили покушение на журналиста News Front в Херсонской области - РИА Новости, 27.08.2023
ВСУ совершили покушение на журналиста News Front в Херсонской области
В Херсонской области украинские военные совершили покушение на военного корреспондента агентства News Front Александра Резника, написал врио губернатора... РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T17:20
2023-08-27T18:19
специальная военная операция на украине
херсонская область
владимир сальдо
вооруженные силы украины
происшествия
украина
ростислав журавлев
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ/МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. В Херсонской области украинские военные совершили покушение на военного корреспондента агентства News Front Александра Резника, написал врио губернатора Владимир Сальдо в Telegram-канале."Сегодня киевские боевики с помощью FVP-дрона совершили покушение на военкора News Front Лекса. Специально выслеживали его автомобиль у Алешек и сбросили с беспилотника разрывной снаряд. Лекс получил ранение, но остался в строю. Машина сильно повреждена осколками", — сообщил он.По словам Сальдо, киевские власти боятся правды и устраивают преследования журналистов внутри страны. Они также пытаются убить тех, кто рассказывает о реальной ситуации на Украине."Если журналист выбешивает наших врагов — значит делает все правильно", — отметил руководитель региона.Украинские войска не в первый раз атакуют российских журналистов. Так, корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев погиб 22 июля в Запорожской области после целенаправленного обстрела группы российских журналистов со стороны ВСУ. Ранения получили корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и сотрудники "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков.По данным Минобороны России, удар был нанесен с применением кассетных боеприпасов.
https://ria.ru/20230822/zhurnalisty-1891566528.html
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херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины, происшествия, украина, ростислав журавлев, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Украина, Ростислав Журавлев, Запорожская область
ВСУ совершили покушение на журналиста News Front в Херсонской области

Сальдо: ВСУ совершили покушение на военкора News Front Лекса у Алёшек

Журналист News Front Александр Резник
Журналист News Front Александр Резник
Журналист News Front Александр Резник. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ/МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. В Херсонской области украинские военные совершили покушение на военного корреспондента агентства News Front Александра Резника, написал врио губернатора Владимир Сальдо в Telegram-канале.
"Сегодня киевские боевики с помощью FVP-дрона совершили покушение на военкора News Front Лекса. Специально выслеживали его автомобиль у Алешек и сбросили с беспилотника разрывной снаряд. Лекс получил ранение, но остался в строю. Машина сильно повреждена осколками", — сообщил он.
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По словам Сальдо, киевские власти боятся правды и устраивают преследования журналистов внутри страны. Они также пытаются убить тех, кто рассказывает о реальной ситуации на Украине.
"Если журналист выбешивает наших врагов — значит делает все правильно", — отметил руководитель региона.
Украинские войска не в первый раз атакуют российских журналистов. Так, корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев погиб 22 июля в Запорожской области после целенаправленного обстрела группы российских журналистов со стороны ВСУ. Ранения получили корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и сотрудники "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков.
По данным Минобороны России, удар был нанесен с применением кассетных боеприпасов.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВладимир СальдоВооруженные силы УкраиныПроисшествияУкраинаРостислав ЖуравлевЗапорожская область
 
 
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