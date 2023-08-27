https://ria.ru/20230827/pogoda-1892490877.html
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 27.08.2023
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Без существенных осадков и до плюс 22 градусов ожидаются в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T09:58
2023-08-27T09:58
2023-08-27T09:58
общество
москва
московская область (подмосковье)
евгений тишковец
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Без существенных осадков и до плюс 22 градусов ожидаются в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Синоптик пояснил, что в воскресенье на погоду в столичном регионе начнет оказывать влияние гребень скандинавского антициклона, благодаря чему вероятность осадков сократится до минимума, в облаках днем появятся просветы и потеплеет до положенной в августе климатической нормы. "Ожидается облачно с прояснениями, без существенных осадков. В Москве плюс 20-22 градуса, в Подмосковье плюс 18-23 градуса", - сказал Тишковец. Специалист отметил, что ветер будет дуть северный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 743 миллиметра ртутного столба. Также Тишковец добавил, что туманы в столичном регионе уже рассеялись.
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общество, москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Евгений Тишковец
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Тишковец: без существенных осадков и до плюс 22 ожидается в Москве в воскресенье
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Без существенных осадков и до плюс 22 градусов ожидаются в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Синоптик пояснил, что в воскресенье на погоду в столичном регионе начнет оказывать влияние гребень скандинавского антициклона, благодаря чему вероятность осадков сократится до минимума, в облаках днем появятся просветы и потеплеет до положенной в августе климатической нормы.
«
"Ожидается облачно с прояснениями, без существенных осадков. В Москве плюс 20-22 градуса, в Подмосковье
плюс 18-23 градуса", - сказал Тишковец.
Специалист отметил, что ветер будет дуть северный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 743 миллиметра ртутного столба.
Также Тишковец добавил, что туманы в столичном регионе уже рассеялись.
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