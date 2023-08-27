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ВСУ обстреляли Донецк и Горловку, пострадали шесть человек
ВСУ обстреляли Донецк и Горловку, пострадали шесть человек - РИА Новости, 27.08.2023
ВСУ обстреляли Донецк и Горловку, пострадали шесть человек
Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что в результате обстрела со стороны украинских войск Донецка и Горловки ранены шесть человек, четверо из них - дети. РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T21:28
2023-08-27T21:28
2023-08-27T21:33
специальная военная операция на украине
горловка
донецк
донецкая народная республика
денис пушилин
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что в результате обстрела со стороны украинских войск Донецка и Горловки ранены шесть человек, четверо из них - дети. "Вследствие обстрелов со стороны противника сегодня были ранены шесть человек в Донецке и Горловке, четверо из них - дети. В Куйбышевском районе столицы региона осколочные ранения и контузии получили трое подростков 2009, 2010 и 2013 года рождения; в Горловке - девочка 2008 года рождения. Также пострадали двое мужчин в Горловке и Донецке. Раненым оказывается необходимая медицинская помощь", - написал Пушилин в своем Telegram-канале. Он сообщил, что зафиксировано 45 обстрелов территории ДНР, выпущено 149 боеприпасов с применением реактивной артиллерии калибром 122 миллиметра, ствольной артиллерии калибром 152 и 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью. Повреждены 12 жилых домов и три объекта гражданской инфраструктуры в Киевском, Куйбышевском районах Донецка, Центрально-Городском районе Горловки, уточнил Пушилин.
https://ria.ru/20230816/kontrnastup-1890263151.html
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горловка, донецк, донецкая народная республика, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин
ВСУ обстреляли Донецк и Горловку, пострадали шесть человек
Пушилин: ВСУ обстреляли Донецк и Горловку, пострадали шесть человек