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ВСУ обстреляли Донецк и Горловку, пострадали шесть человек

ВСУ обстреляли Донецк и Горловку, пострадали шесть человек - РИА Новости, 27.08.2023

ВСУ обстреляли Донецк и Горловку, пострадали шесть человек

Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что в результате обстрела со стороны украинских войск Донецка и Горловки ранены шесть человек, четверо из них - дети. РИА Новости, 27.08.2023

2023-08-27T21:28

2023-08-27T21:28

2023-08-27T21:33

специальная военная операция на украине

горловка

донецк

донецкая народная республика

денис пушилин

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что в результате обстрела со стороны украинских войск Донецка и Горловки ранены шесть человек, четверо из них - дети. "Вследствие обстрелов со стороны противника сегодня были ранены шесть человек в Донецке и Горловке, четверо из них - дети. В Куйбышевском районе столицы региона осколочные ранения и контузии получили трое подростков 2009, 2010 и 2013 года рождения; в Горловке - девочка 2008 года рождения. Также пострадали двое мужчин в Горловке и Донецке. Раненым оказывается необходимая медицинская помощь", - написал Пушилин в своем Telegram-канале. Он сообщил, что зафиксировано 45 обстрелов территории ДНР, выпущено 149 боеприпасов с применением реактивной артиллерии калибром 122 миллиметра, ствольной артиллерии калибром 152 и 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью. Повреждены 12 жилых домов и три объекта гражданской инфраструктуры в Киевском, Куйбышевском районах Донецка, Центрально-Городском районе Горловки, уточнил Пушилин.

https://ria.ru/20230816/kontrnastup-1890263151.html

горловка

донецк

донецкая народная республика

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горловка, донецк, донецкая народная республика, денис пушилин