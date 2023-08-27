https://ria.ru/20230827/obstrel-1892566221.html

При обстреле Донецка ВСУ пострадали три подростка

При обстреле Донецка ВСУ пострадали три подростка - РИА Новости, 27.08.2023

При обстреле Донецка ВСУ пострадали три подростка

Трое детей пострадали в результате обстрела Куйбышевского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 27.08.2023

2023-08-27T20:26

2023-08-27T20:26

2023-08-27T20:34

специальная военная операция на украине

донецк

куйбышевский район

вооруженные силы украины

происшествия

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ДОНЕЦК, 27 авг - РИА Новости. Трое детей пострадали в результате обстрела Куйбышевского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале."Под зверский удар снаряда вражеских сил Украины на 1-й площадке Куйбышевского района попали трое детей-подростков 2009, 2010 и 2013 года рождения. С осколочными ранениями и контузиями доставлены в медучреждения города", - написал Кулемзин в своем телеграм-канале.Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщало, что по Куйбышевскому и Киевскому районам города в 19.40 было выпущено три кассетных снаряда калибром 155 миллиметров.

https://ria.ru/20230827/ukraina-1892524647.html

донецк

куйбышевский район

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донецк, куйбышевский район, вооруженные силы украины, происшествия