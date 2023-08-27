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При обстреле Донецка ВСУ пострадали три подростка - РИА Новости, 27.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
20:26 27.08.2023 (обновлено: 20:34 27.08.2023)
https://ria.ru/20230827/obstrel-1892566221.html
При обстреле Донецка ВСУ пострадали три подростка
При обстреле Донецка ВСУ пострадали три подростка - РИА Новости, 27.08.2023
При обстреле Донецка ВСУ пострадали три подростка
Трое детей пострадали в результате обстрела Куйбышевского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T20:26
2023-08-27T20:34
специальная военная операция на украине
донецк
куйбышевский район
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 27 авг - РИА Новости. Трое детей пострадали в результате обстрела Куйбышевского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале."Под зверский удар снаряда вражеских сил Украины на 1-й площадке Куйбышевского района попали трое детей-подростков 2009, 2010 и 2013 года рождения. С осколочными ранениями и контузиями доставлены в медучреждения города", - написал Кулемзин в своем телеграм-канале.Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщало, что по Куйбышевскому и Киевскому районам города в 19.40 было выпущено три кассетных снаряда калибром 155 миллиметров.
https://ria.ru/20230827/ukraina-1892524647.html
донецк
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донецк, куйбышевский район, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Куйбышевский район, Вооруженные силы Украины, Происшествия
При обстреле Донецка ВСУ пострадали три подростка

Кулемзин: при обстреле Донецка ВСУ пострадали три подростка

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Донецке
Автомобиль скорой помощи в Донецке - РИА Новости, 1920, 27.08.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобиль скорой помощи в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 авг - РИА Новости. Трое детей пострадали в результате обстрела Куйбышевского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.
"Под зверский удар снаряда вражеских сил Украины на 1-й площадке Куйбышевского района попали трое детей-подростков 2009, 2010 и 2013 года рождения. С осколочными ранениями и контузиями доставлены в медучреждения города", - написал Кулемзин в своем телеграм-канале.
Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщало, что по Куйбышевскому и Киевскому районам города в 19.40 было выпущено три кассетных снаряда калибром 155 миллиметров.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкКуйбышевский районВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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