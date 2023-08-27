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ВСУ обстреляли Горловку и Донецк
ВСУ обстреляли Горловку и Донецк - РИА Новости, 27.08.2023
ВСУ обстреляли Горловку и Донецк
Украинские войска менее чем за час выпустили по Горловке и Донецку 14 снарядов, среди которых три кассетных, сообщили в представительстве ДНР в Совместном... РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T20:19
2023-08-27T20:19
2023-08-27T20:19
специальная военная операция на украине
горловка
донецк
украина
нато
сцкк
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ДОНЕЦК, 27 авг - РИА Новости. Украинские войска менее чем за час выпустили по Горловке и Донецку 14 снарядов, среди которых три кассетных, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 18.50 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра; 18.55 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. В 19.25 украинские войска выпустили по Донецку четыре снаряда калибром 155 миллиметров, а в 19.40 было выпущено еще три кассетных снаряда того же калибра. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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горловка, донецк, украина, нато, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецк, Украина, НАТО, СЦКК
ВСУ обстреляли Горловку и Донецк
СЦКК ДНР: ВСУ выпустили 14 снарядов по Горловке и Донецку