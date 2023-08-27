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При обстреле ВСУ Горловки пострадали два человека

При обстреле ВСУ Горловки пострадали два человека - РИА Новости, 27.08.2023

При обстреле ВСУ Горловки пострадали два человека

Два мирных жителя пострадали в результате обстрела Центрально-Городского района Горловки украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 27.08.2023

2023-08-27T17:54

2023-08-27T17:54

2023-08-27T18:11

специальная военная операция на украине

горловка

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ДОНЕЦК, 27 авг - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в результате обстрела Центрально-Городского района Горловки украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько."В результате обстрела с позиций украинских террористов ранены двое мирных жителей Центрально-Городского района Горловки", - написал Приходько в своем телеграм-канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

горловка

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2023

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горловка