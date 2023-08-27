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При обстреле ВСУ Горловки пострадали два человека - РИА Новости, 27.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:54 27.08.2023 (обновлено: 18:11 27.08.2023)
https://ria.ru/20230827/obstrel-1892549962.html
При обстреле ВСУ Горловки пострадали два человека
При обстреле ВСУ Горловки пострадали два человека - РИА Новости, 27.08.2023
При обстреле ВСУ Горловки пострадали два человека
Два мирных жителя пострадали в результате обстрела Центрально-Городского района Горловки украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T17:54
2023-08-27T18:11
специальная военная операция на украине
горловка
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ДОНЕЦК, 27 авг - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в результате обстрела Центрально-Городского района Горловки украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько."В результате обстрела с позиций украинских террористов ранены двое мирных жителей Центрально-Городского района Горловки", - написал Приходько в своем телеграм-канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
горловка
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горловка
Специальная военная операция на Украине, Горловка
При обстреле ВСУ Горловки пострадали два человека

При обстреле ВСУ Горловки пострадали два человека

© Фото опубликовано главой администрации Шебекинского городского округа Владимиром ЖдановымПоследствия обстрела
Последствия обстрела
© Фото опубликовано главой администрации Шебекинского городского округа Владимиром Ждановым
Последствия обстрела . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 авг - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в результате обстрела Центрально-Городского района Горловки украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько.
"В результате обстрела с позиций украинских террористов ранены двое мирных жителей Центрально-Городского района Горловки", - написал Приходько в своем телеграм-канале.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 27.08.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловка
 
 
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