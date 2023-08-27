https://ria.ru/20230827/obstrel-1892524826.html

ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку

ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 27.08.2023

ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку

Украинские войска менее чем за час выпустили 14 снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку и Макеевке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 27.08.2023

2023-08-27T14:55

2023-08-27T14:55

2023-08-27T14:55

специальная военная операция на украине

донецк

справки

макеевка

донецкая народная республика

нато

сцкк

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ДОНЕЦК, 27 авг - РИА Новости. Украинские войска менее чем за час выпустили 14 снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку и Макеевке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). В воскресенье уже несколько раз сообщалось об обстрелах столицы ДНР и города-спутника Донецка, в том числе ракетами из реактивных систем залпового огня (РСЗО). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 13.45 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров; 13.45 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров; 14.20 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. Кроме того, в 14.25 украинские войска выпустили четыре снаряда калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Куйбышевский район расположен в западной части Донецка. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230827/ukraina-1892524647.html

донецк

макеевка

донецкая народная республика

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донецк, справки, макеевка, донецкая народная республика, нато, сцкк