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ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 27.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:55 27.08.2023
https://ria.ru/20230827/obstrel-1892524826.html
ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку
ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 27.08.2023
ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку
Украинские войска менее чем за час выпустили 14 снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку и Макеевке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T14:55
2023-08-27T14:55
специальная военная операция на украине
донецк
справки
макеевка
донецкая народная республика
нато
сцкк
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ДОНЕЦК, 27 авг - РИА Новости. Украинские войска менее чем за час выпустили 14 снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку и Макеевке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). В воскресенье уже несколько раз сообщалось об обстрелах столицы ДНР и города-спутника Донецка, в том числе ракетами из реактивных систем залпового огня (РСЗО). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 13.45 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров; 13.45 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров; 14.20 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. Кроме того, в 14.25 украинские войска выпустили четыре снаряда калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Куйбышевский район расположен в западной части Донецка. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230827/ukraina-1892524647.html
донецк
макеевка
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донецк, справки, макеевка, донецкая народная республика, нато, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Справки, Макеевка, Донецкая Народная Республика, НАТО, СЦКК
ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку

СЦКК ДНР: ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку

© Фото опубликовано главой администрации Шебекинского городского округа Владимиром ЖдановымПоследствия обстрела
Последствия обстрела
© Фото опубликовано главой администрации Шебекинского городского округа Владимиром Ждановым
Последствия обстрела. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 авг - РИА Новости. Украинские войска менее чем за час выпустили 14 снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку и Макеевке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
В воскресенье уже несколько раз сообщалось об обстрелах столицы ДНР и города-спутника Донецка, в том числе ракетами из реактивных систем залпового огня (РСЗО).
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"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 13.45 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров; 13.45 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров; 14.20 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства.
Кроме того, в 14.25 украинские войска выпустили четыре снаряда калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Куйбышевский район расположен в западной части Донецка.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
26 августа, 16:13
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 26.08.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкСправкиМакеевкаДонецкая Народная РеспубликаНАТОСЦКК
 
 
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