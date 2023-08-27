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Около 50 домов пострадало при обстреле белгородского поселка со стороны ВСУ
Около 50 домов пострадало при обстреле белгородского поселка со стороны ВСУ - РИА Новости, 27.08.2023
Около 50 домов пострадало при обстреле белгородского поселка со стороны ВСУ
При вчерашнем обстреле поселка Уразово кассетными боеприпасами со стороны ВСУ пострадало около 50 домов, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав... РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T13:49
2023-08-27T13:49
2023-08-27T15:05
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородский район
белгород
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 27 авг — РИА Новости. При вчерашнем обстреле поселка Уразово кассетными боеприпасами со стороны ВСУ пострадало около 50 домов, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В результате обстрела различные повреждения выявлены в 49 частных домовладениях, двух социальных объектах, трех предприятиях. Повреждены 39 хозпостроек, семь легковых и один грузовой автомобиль, а также линия электропередачи. Сейчас электроснабжение полностью восстановлено", — написал глава региона.Губернатор уточнил, что противник выпустил по поселку 12 снарядов из РСЗО "Град", пострадали шесть мирных жителей. Двое мужчин попали в Валуйскую районную больницу с осколочными ранениями, еще одну женщину отправили на лечение в Белгород. Трем пострадавшим не потребовалась госпитализация.Всего за субботу ВСУ обстреляли семь приграничных муниципалитетов, выпустив по ним 147 снарядов. В Белгородском районе в селе Щетиновка в результате взрыва двух устройств, сброшенных с дрона, погиб мирный житель. Территория Белгородской области, особенно граничащие с Украиной районы, практически ежедневно подвергается обстрелам и атакам с применением беспилотников. Там действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20230823/pogibshie-1891661652.html
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородский район, Белгород, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Около 50 домов пострадало при обстреле белгородского поселка со стороны ВСУ
Гладков: 49 домов пострадало при обстреле белгородского поселка Уразово