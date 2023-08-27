https://ria.ru/20230827/obstrel-1892492554.html
При обстреле ЛНР пострадали три человека
При обстреле ЛНР пострадали три человека - РИА Новости, 27.08.2023
При обстреле ЛНР пострадали три человека
Три мирных жителя пострадали за сутки от обстрелов территории Луганской Народной Республики со стороны ВС Украины, сообщило управление МЧС РФ по ЛНР в своем... РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T10:14
2023-08-27T10:14
2023-08-27T10:14
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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ЛУГАНСК, 27 авг - РИА Новости. Три мирных жителя пострадали за сутки от обстрелов территории Луганской Народной Республики со стороны ВС Украины, сообщило управление МЧС РФ по ЛНР в своем Telegram-канале. "По территории Республики зафиксировано 2 обстрела (за сутки - ред.), вследствие чего пострадали 3 человека", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20230817/obstrely-1890531376.html
луганская народная республика
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луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
При обстреле ЛНР пострадали три человека
МЧС: три человека пострадали за сутки в ЛНР от обстрелов со стороны ВСУ