https://ria.ru/20230827/obstrel-1892492554.html

При обстреле ЛНР пострадали три человека

При обстреле ЛНР пострадали три человека - РИА Новости, 27.08.2023

При обстреле ЛНР пострадали три человека

Три мирных жителя пострадали за сутки от обстрелов территории Луганской Народной Республики со стороны ВС Украины, сообщило управление МЧС РФ по ЛНР в своем... РИА Новости, 27.08.2023

2023-08-27T10:14

2023-08-27T10:14

2023-08-27T10:14

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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ЛУГАНСК, 27 авг - РИА Новости. Три мирных жителя пострадали за сутки от обстрелов территории Луганской Народной Республики со стороны ВС Украины, сообщило управление МЧС РФ по ЛНР в своем Telegram-канале. "По территории Республики зафиксировано 2 обстрела (за сутки - ред.), вследствие чего пострадали 3 человека", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20230817/obstrely-1890531376.html

луганская народная республика

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луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия