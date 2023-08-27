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В Грузии обрушилась скала у средневекового монастыря - РИА Новости, 27.08.2023
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Туризм
 
17:51 27.08.2023 (обновлено: 18:26 27.08.2023)
https://ria.ru/20230827/obrushenie-1892548923.html
В Грузии обрушилась скала у средневекового монастыря
В Грузии обрушилась скала у средневекового монастыря - РИА Новости, 27.08.2023
В Грузии обрушилась скала у средневекового монастыря
Часть скалы обвалилась у средневекового монастыря Шиомгвиме недалеко от Мцхеты, в 30 километрах от Тбилиси, видео публикуют очевидцы в соцсетях. РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T17:51
2023-08-27T18:26
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грузия
тбилиси
новости - туризм
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ТБИЛИСИ, 27 авг - РИА Новости. Часть скалы обвалилась у средневекового монастыря Шиомгвиме недалеко от Мцхеты, в 30 километрах от Тбилиси, видео публикуют очевидцы в соцсетях. На кадрах видно, как часть скалы рушится на прилегающую к монастырю территорию. По словам очевидцев, находящиеся неподалеку люди успели вовремя отойти: по предварительным данным, пострадавших нет.Глава пресс-службы патриархии Андрия Джагмаидзе заявил, что небольшие обрушения у монастыря происходят каждый год.
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грузия, тбилиси, новости - туризм
Туризм, Грузия, Тбилиси, Новости - Туризм
В Грузии обрушилась скала у средневекового монастыря

У средневекового монастыря Шиомгвиме в Грузии обрушилась скала

© Sputnik Грузия / TelegramОбрушение скалы у средневекового монастыря Шиомгвиме. Кадр видео очевидца
Обрушение скалы у средневекового монастыря Шиомгвиме. Кадр видео очевидца
© Sputnik Грузия / Telegram
Обрушение скалы у средневекового монастыря Шиомгвиме. Кадр видео очевидца
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 27 авг - РИА Новости. Часть скалы обвалилась у средневекового монастыря Шиомгвиме недалеко от Мцхеты, в 30 километрах от Тбилиси, видео публикуют очевидцы в соцсетях.
На кадрах видно, как часть скалы рушится на прилегающую к монастырю территорию. По словам очевидцев, находящиеся неподалеку люди успели вовремя отойти: по предварительным данным, пострадавших нет.
Глава пресс-службы патриархии Андрия Джагмаидзе заявил, что небольшие обрушения у монастыря происходят каждый год.
 
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