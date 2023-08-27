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В Грузии обрушилась скала у средневекового монастыря
В Грузии обрушилась скала у средневекового монастыря - РИА Новости, 27.08.2023
В Грузии обрушилась скала у средневекового монастыря
Часть скалы обвалилась у средневекового монастыря Шиомгвиме недалеко от Мцхеты, в 30 километрах от Тбилиси, видео публикуют очевидцы в соцсетях. РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T17:51
2023-08-27T17:51
2023-08-27T18:26
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ТБИЛИСИ, 27 авг - РИА Новости. Часть скалы обвалилась у средневекового монастыря Шиомгвиме недалеко от Мцхеты, в 30 километрах от Тбилиси, видео публикуют очевидцы в соцсетях. На кадрах видно, как часть скалы рушится на прилегающую к монастырю территорию. По словам очевидцев, находящиеся неподалеку люди успели вовремя отойти: по предварительным данным, пострадавших нет.Глава пресс-службы патриархии Андрия Джагмаидзе заявил, что небольшие обрушения у монастыря происходят каждый год.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
грузия, тбилиси, новости - туризм
Туризм, Грузия, Тбилиси, Новости - Туризм
В Грузии обрушилась скала у средневекового монастыря
У средневекового монастыря Шиомгвиме в Грузии обрушилась скала