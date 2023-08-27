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В Грузии обрушилась скала у средневекового монастыря

В Грузии обрушилась скала у средневекового монастыря - РИА Новости, 27.08.2023

В Грузии обрушилась скала у средневекового монастыря

Часть скалы обвалилась у средневекового монастыря Шиомгвиме недалеко от Мцхеты, в 30 километрах от Тбилиси, видео публикуют очевидцы в соцсетях. РИА Новости, 27.08.2023

2023-08-27T17:51

2023-08-27T17:51

2023-08-27T18:26

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ТБИЛИСИ, 27 авг - РИА Новости. Часть скалы обвалилась у средневекового монастыря Шиомгвиме недалеко от Мцхеты, в 30 километрах от Тбилиси, видео публикуют очевидцы в соцсетях. На кадрах видно, как часть скалы рушится на прилегающую к монастырю территорию. По словам очевидцев, находящиеся неподалеку люди успели вовремя отойти: по предварительным данным, пострадавших нет.Глава пресс-службы патриархии Андрия Джагмаидзе заявил, что небольшие обрушения у монастыря происходят каждый год.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

грузия, тбилиси, новости - туризм