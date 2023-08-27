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СМИ: мятежники в Нигере побоялись выслать больше иностранных послов - РИА Новости, 27.08.2023
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16:01 27.08.2023
https://ria.ru/20230827/niger-1892533497.html
СМИ: мятежники в Нигере побоялись выслать больше иностранных послов
СМИ: мятежники в Нигере побоялись выслать больше иностранных послов - РИА Новости, 27.08.2023
СМИ: мятежники в Нигере побоялись выслать больше иностранных послов
Захватившие в Нигере власть военные хотели выслать больше иностранных послов, но в последний момент решили ограничиться высылкой посла Франции, сообщает... РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T16:01
2023-08-27T16:01
в мире
нигер
франция
сша
мохамед базум
переворот в нигере — 2023
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Захватившие в Нигере власть военные хотели выслать больше иностранных послов, но в последний момент решили ограничиться высылкой посла Франции, сообщает радиостанция RFI со ссылкой на источники. Ранее во французских СМИ появились сообщения, что мятежники в Нигере дали 48 часов послу США на то, чтобы покинуть страну. Позднее, как сообщили РИА Новости в госдепе, МИД Нигера связался с США, сообщив, что не призывал к отъезду из страны американских дипломатов. Еще до этого МИД Нигера принял решение лишить агремана посла Франции в стране и попросить его покинуть Нигер в течение 48 часов. Согласно радиостанции, мятежники приняли решение выслать послов Франции, США, ФРГ, Нигерии и Кот-д'Ивуара. МИД Нигера подготовил соответствующие вербальные ноты, но "в последний момент" четыре ноты были задержаны. Отмечается, что некоторые из мятежников испугались возможной изоляции страны. "Мы должны продолжать дистанцироваться от Франции, но не разрывать отношения с другими западными странами... поскольку у них есть интересы в Нигере, и они нам нужны", - приводит радиостанция их слова. По информации RFI, министерству иностранных дел Нигера приказали отрицать заявления о высылках других послов. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента страны Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже (Нигерия) чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
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в мире, нигер, франция, сша, мохамед базум, переворот в нигере — 2023
В мире, Нигер, Франция, США, Мохамед Базум, Переворот в Нигере — 2023
СМИ: мятежники в Нигере побоялись выслать больше иностранных послов

RFI: мятежники в Нигере побоялись выслать больше иностранных послов

© AP Photo / Sam MednickСотрудники правоохранительных органов в Нигере
Сотрудники правоохранительных органов в Нигере - РИА Новости, 1920, 27.08.2023
© AP Photo / Sam Mednick
Сотрудники правоохранительных органов в Нигере. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Захватившие в Нигере власть военные хотели выслать больше иностранных послов, но в последний момент решили ограничиться высылкой посла Франции, сообщает радиостанция RFI со ссылкой на источники.
Ранее во французских СМИ появились сообщения, что мятежники в Нигере дали 48 часов послу США на то, чтобы покинуть страну. Позднее, как сообщили РИА Новости в госдепе, МИД Нигера связался с США, сообщив, что не призывал к отъезду из страны американских дипломатов. Еще до этого МИД Нигера принял решение лишить агремана посла Франции в стране и попросить его покинуть Нигер в течение 48 часов.
Согласно радиостанции, мятежники приняли решение выслать послов Франции, США, ФРГ, Нигерии и Кот-д'Ивуара. МИД Нигера подготовил соответствующие вербальные ноты, но "в последний момент" четыре ноты были задержаны.
Отмечается, что некоторые из мятежников испугались возможной изоляции страны. "Мы должны продолжать дистанцироваться от Франции, но не разрывать отношения с другими западными странами... поскольку у них есть интересы в Нигере, и они нам нужны", - приводит радиостанция их слова.
По информации RFI, министерству иностранных дел Нигера приказали отрицать заявления о высылках других послов.
Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента страны Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже (Нигерия) чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
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