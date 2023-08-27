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На Кубани мужчина из ревности напал с ножом на женщину

На Кубани мужчина из ревности напал с ножом на женщину - РИА Новости, 27.08.2023

На Кубани мужчина из ревности напал с ножом на женщину

Следователи возбудили уголовное дело после того, как 25-летний мужчина из ревности напал с ножом на свою 35-летнюю знакомую на пляже Туапсинского района Кубани, РИА Новости, 27.08.2023

2023-08-27T16:28

2023-08-27T16:28

2023-08-27T16:28

происшествия

туапсинский район

следственный комитет россии (ск рф)

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 27 авг - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после того, как 25-летний мужчина из ревности напал с ножом на свою 35-летнюю знакомую на пляже Туапсинского района Кубани, сообщили в СУСК РФ региона в Telegram-канале. По данным следствия, в пятницу вечером на пляжной территории санатория в посёлке Сосновый Туапсинского района обвиняемый из ревности 15 раз ударил ножом свою 35-летнюю знакомую из Салехарда. Очевидцы остановили мужчину, а потерпевшей была оказана своевременная медицинская помощь. Обвиняемый попытался скрыться, но был задержан и передан правоохранителям. "Возбуждено уголовное дело в отношении 25-летнего местного жителя. Он обвиняется в покушении на убийство его знакомой (часть 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ)", - говорится в сообщении. Отмечается, что следствие будет ходатайствовать о заключении обвиняемого под стражу.

https://ria.ru/20230821/avtobus-1891253106.html

туапсинский район

краснодарский край

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происшествия, туапсинский район, следственный комитет россии (ск рф), краснодарский край