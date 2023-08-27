Рейтинг@Mail.ru
В Приморье пенсионерка лишилась сбережений и жилья из-за мошенников - РИА Новости, 27.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:20 27.08.2023
https://ria.ru/20230827/moshenniki-1892475567.html
В Приморье пенсионерка лишилась сбережений и жилья из-за мошенников
В Приморье пенсионерка лишилась сбережений и жилья из-за мошенников - РИА Новости, 27.08.2023
В Приморье пенсионерка лишилась сбережений и жилья из-за мошенников
Пенсионерка из Владивостока за полгода под влиянием мошенников перевела на чужие счета накопления, продала две квартиры и дачу, отдав аферистам вырученные... РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T05:20
2023-08-27T05:20
происшествия
владивосток
приморский край
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 27 авг - РИА Новости. Пенсионерка из Владивостока за полгода под влиянием мошенников перевела на чужие счета накопления, продала две квартиры и дачу, отдав аферистам вырученные деньги, в общем счете женщина лишилась 14,6 миллиона рублей, сообщили в УМВД по Приморскому краю. По сообщению на сайте ведомства, 77-летняя горожанка сама обратилась в полицию и рассказала о похищении у нее вырученных с продажи недвижимости денег. Полицейские выяснили, что еще в феврале ей позвонил незнакомец, назвавшийся сотрудником правоохранительных органов. Он предупредил, что неизвестные якобы пытаются украсть сбержения с ее счетов. После этого с жертвой обмана связалась некая "сотрудница Центробанка" и заявила о необходимости снять деньги и перевести на другие счета для сохранения накоплений. Выполняя рекомендации, пенсионерка отправила на неизвестные счета более 2 миллионов рублей. Спустя примерно неделю жертве аферы снова позвонили. Собеседник рассказал, что некие лица взяли кредит под залог квартиры пенсионерки, и "для того, чтобы сохранить хотя бы денежные средства, необходимо срочно продать квартиру". Аферисты заставили женщину сделать фотографии квартиры и отправить фотографии им, чтобы они сами выставили жилье на продажу, отметили в УМВД. "В июле 2023 года квартира была продана, а вырученные за недвижимость средства были перечислены на подконтрольные злоумышленникам счета. Аналогичные процедуры были проведены с еще одной квартирой и дачей. После продажи всего имущества потерпевшей мошенники отключили свои телефоны и перестали выходить на связь. Общая сумма причиненного заявительнице ущерба составила 14,6 миллиона рублей", - рассказали в ведомстве. Дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение". Полицейские ищут подозреваемых.
https://ria.ru/20230823/moshenniki-1891639571.html
https://ria.ru/20230809/moshenniki-1888993946.html
владивосток
приморский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, владивосток, приморский край, россия
Происшествия, Владивосток, Приморский край, Россия
В Приморье пенсионерка лишилась сбережений и жилья из-за мошенников

В Приморье пенсионерка лишилась денег и жилья на 14,6 млн руб из-за мошенников

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 27.08.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 27 авг - РИА Новости. Пенсионерка из Владивостока за полгода под влиянием мошенников перевела на чужие счета накопления, продала две квартиры и дачу, отдав аферистам вырученные деньги, в общем счете женщина лишилась 14,6 миллиона рублей, сообщили в УМВД по Приморскому краю.
По сообщению на сайте ведомства, 77-летняя горожанка сама обратилась в полицию и рассказала о похищении у нее вырученных с продажи недвижимости денег. Полицейские выяснили, что еще в феврале ей позвонил незнакомец, назвавшийся сотрудником правоохранительных органов. Он предупредил, что неизвестные якобы пытаются украсть сбержения с ее счетов. После этого с жертвой обмана связалась некая "сотрудница Центробанка" и заявила о необходимости снять деньги и перевести на другие счета для сохранения накоплений. Выполняя рекомендации, пенсионерка отправила на неизвестные счета более 2 миллионов рублей.
Хакер - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
Названы приложения, которые больше всего любят подделывать мошенники
23 августа, 03:51
Спустя примерно неделю жертве аферы снова позвонили. Собеседник рассказал, что некие лица взяли кредит под залог квартиры пенсионерки, и "для того, чтобы сохранить хотя бы денежные средства, необходимо срочно продать квартиру". Аферисты заставили женщину сделать фотографии квартиры и отправить фотографии им, чтобы они сами выставили жилье на продажу, отметили в УМВД.
"В июле 2023 года квартира была продана, а вырученные за недвижимость средства были перечислены на подконтрольные злоумышленникам счета. Аналогичные процедуры были проведены с еще одной квартирой и дачей. После продажи всего имущества потерпевшей мошенники отключили свои телефоны и перестали выходить на связь. Общая сумма причиненного заявительнице ущерба составила 14,6 миллиона рублей", - рассказали в ведомстве.
Дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение". Полицейские ищут подозреваемых.
Мужчина говорит по телефону - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
Россиянам дали совет, что делать, если позвонили мошенники
9 августа, 10:10
 
ПроисшествияВладивостокПриморский крайРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала