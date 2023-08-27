https://ria.ru/20230827/moshenniki-1892475567.html

В Приморье пенсионерка лишилась сбережений и жилья из-за мошенников

В Приморье пенсионерка лишилась сбережений и жилья из-за мошенников - РИА Новости, 27.08.2023

В Приморье пенсионерка лишилась сбережений и жилья из-за мошенников

Пенсионерка из Владивостока за полгода под влиянием мошенников перевела на чужие счета накопления, продала две квартиры и дачу, отдав аферистам вырученные... РИА Новости, 27.08.2023

2023-08-27T05:20

2023-08-27T05:20

2023-08-27T05:20

происшествия

владивосток

приморский край

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 27 авг - РИА Новости. Пенсионерка из Владивостока за полгода под влиянием мошенников перевела на чужие счета накопления, продала две квартиры и дачу, отдав аферистам вырученные деньги, в общем счете женщина лишилась 14,6 миллиона рублей, сообщили в УМВД по Приморскому краю. По сообщению на сайте ведомства, 77-летняя горожанка сама обратилась в полицию и рассказала о похищении у нее вырученных с продажи недвижимости денег. Полицейские выяснили, что еще в феврале ей позвонил незнакомец, назвавшийся сотрудником правоохранительных органов. Он предупредил, что неизвестные якобы пытаются украсть сбержения с ее счетов. После этого с жертвой обмана связалась некая "сотрудница Центробанка" и заявила о необходимости снять деньги и перевести на другие счета для сохранения накоплений. Выполняя рекомендации, пенсионерка отправила на неизвестные счета более 2 миллионов рублей. Спустя примерно неделю жертве аферы снова позвонили. Собеседник рассказал, что некие лица взяли кредит под залог квартиры пенсионерки, и "для того, чтобы сохранить хотя бы денежные средства, необходимо срочно продать квартиру". Аферисты заставили женщину сделать фотографии квартиры и отправить фотографии им, чтобы они сами выставили жилье на продажу, отметили в УМВД. "В июле 2023 года квартира была продана, а вырученные за недвижимость средства были перечислены на подконтрольные злоумышленникам счета. Аналогичные процедуры были проведены с еще одной квартирой и дачей. После продажи всего имущества потерпевшей мошенники отключили свои телефоны и перестали выходить на связь. Общая сумма причиненного заявительнице ущерба составила 14,6 миллиона рублей", - рассказали в ведомстве. Дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение". Полицейские ищут подозреваемых.

https://ria.ru/20230823/moshenniki-1891639571.html

https://ria.ru/20230809/moshenniki-1888993946.html

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происшествия, владивосток, приморский край, россия