https://ria.ru/20230827/lavrov-1892506909.html

"Работают языком". Лавров высказался о западных политиках и СМИ

"Работают языком". Лавров высказался о западных политиках и СМИ - РИА Новости, 27.08.2023

"Работают языком". Лавров высказался о западных политиках и СМИ

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью для программы "Москва. Кремль. Путин", что западные политики и журналисты работают языком, а мы головой и... РИА Новости, 27.08.2023

2023-08-27T12:39

2023-08-27T12:39

2023-08-27T12:39

россия

сергей лавров

павел зарубин

в мире

европа

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью для программы "Москва. Кремль. Путин", что западные политики и журналисты работают языком, а мы головой и конкретными делами. Видео опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин. "Они работают языком, а мы головой и конкретными делами", - сказал министр, комментируя ситуацию вокруг поведения западных политиков и журналистов.

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россия, сергей лавров, павел зарубин, в мире, европа