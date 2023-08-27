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"Работают языком". Лавров высказался о западных политиках и СМИ - РИА Новости, 27.08.2023
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12:39 27.08.2023
https://ria.ru/20230827/lavrov-1892506909.html
"Работают языком". Лавров высказался о западных политиках и СМИ
"Работают языком". Лавров высказался о западных политиках и СМИ - РИА Новости, 27.08.2023
"Работают языком". Лавров высказался о западных политиках и СМИ
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью для программы "Москва. Кремль. Путин", что западные политики и журналисты работают языком, а мы головой и... РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T12:39
2023-08-27T12:39
россия
сергей лавров
павел зарубин
в мире
европа
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью для программы "Москва. Кремль. Путин", что западные политики и журналисты работают языком, а мы головой и конкретными делами. Видео опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин. "Они работают языком, а мы головой и конкретными делами", - сказал министр, комментируя ситуацию вокруг поведения западных политиков и журналистов.
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россия, сергей лавров, павел зарубин, в мире, европа
Россия, Сергей Лавров, Павел Зарубин, В мире, Европа
"Работают языком". Лавров высказался о западных политиках и СМИ

Лавров: западные политики и журналисты работают языком, а не головой

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РоссииМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 27.08.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью для программы "Москва. Кремль. Путин", что западные политики и журналисты работают языком, а мы головой и конкретными делами. Видео опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.
«
"Они работают языком, а мы головой и конкретными делами", - сказал министр, комментируя ситуацию вокруг поведения западных политиков и журналистов.
 
РоссияСергей ЛавровПавел ЗарубинВ миреЕвропа
 
 
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