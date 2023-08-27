https://ria.ru/20230827/lavra-1892257562.html

"Дождались удобного момента". Киев готовит финальную атаку

"Дождались удобного момента". Киев готовит финальную атаку - РИА Новости, 27.08.2023

"Дождались удобного момента". Киев готовит финальную атаку

Власти Украины намерены взять Киево-Печерскую лавру буквально измором. В обители действует комендантский час, братии закрыт доступ к продовольствию. К чему... РИА Новости, 27.08.2023

2023-08-27T08:00

2023-08-27T08:00

2023-08-27T08:02

религия

украина

каменец-подольский

киев

украинская православная церковь

ситуация вокруг упц

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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости, Сергей Проскурин. Власти Украины намерены взять Киево-Печерскую лавру буквально измором. В обители действует комендантский час, братии закрыт доступ к продовольствию. К чему приведет новая тактика — в материале РИА Новости.Свои порядкиВ День независимости Украины, 24 августа, в древних стенах Софии Киевской состоялся особый молебен. Вместе с президентом Зеленским присутствовали представители всех конфессий. Кроме канонической Украинской православной церкви — самой многочисленной религиозной организации страны.Глава УПЦ митрополит Онуфрий проводил богослужение в Киево-Печерской лавре. Молящихся было рекордно мало для праздничного дня — лишь несколько священников и работников монастыря. Да и сама служба, строго говоря, проходила не на территории лавры, а в небольшой церкви Преподобного Агапита Печерского, за монастырской оградой.Это понятно. Уже более двух недель обитель на особом положении: паломников не пускают, всюду полиция, а насельники и персонал обязаны соблюдать пропускной режим. Проход — по спискам после проверки документов.Дело в том, что 10 августа киевский Хозяйственный суд признал законным расторжение договора аренды между заповедником "Киево-Печерская лавра" и УПЦ. Этот документ с 2013-го позволял безвозмездно пользоваться частью музейных строений — так называемой Нижней лаврой. Там 79 объектов госсобственности, в том числе резиденция Киевского митрополита, духовная академия и семинария.В начале года министерство культуры разорвало соглашение в одностороннем порядке. Повод — нарушения в эксплуатации имущества, якобы допущенные УПЦ. Церковь это обжаловала.Тяжба длилась полгода, в итоге суд принял сторону Минкультуры. Теперь религиозная организация не может препятствовать действиям музейных работников. Тем самым, по словам адвоката лавры протоиерея Никиты Чекмана, чиновники получили зеленый свет на выселение монахов.Пока те в обители. УПЦ имеет право подать апелляцию в вышестоящую инстанцию. Этим занимаются юристы. Однако руководство заповедника уже выгнало верующих-активистов и методично опечатывает монастырские корпуса.Заставили платить по счетамПредседатель Информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Нежинский и Прилукский Климент подробно рассказал о пропускной системе в Лавре.В список тех, кому вход разрешен, Минкультуры включило только монахов. Доступ на территорию запретили митрополиту Киевскому Онуфрию и управляющему делами Украинской церкви.К "посетителям" также приравняли семинаристов и сотрудников духовных школ, проживающих в обители.В связи с этим руководство Киевской академии и семинарии приняло решение переехать на новое место — в столичный Голосеевский монастырь. Весь День независимости выносили парты, стулья и другую мебель."Важны не стены и не помещение, важны люди. Христианство возникло как община, община людей, без стен и вне стен", — заметил по этому поводу заместитель председателя Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич.Кроме того, правоохранители оцепили несколько складских помещений с продовольствием. Как отметил митрополит Климент, чиновники все-таки оставили кое-что церкви — коммунальные счета. Обязанность их оплачивать, несмотря на расторгнутый договор, до сих пор лежит на религиозной организации.Любой ценойОдновременно набирают обороты события в западных областях. С 19 по 25 августа проводится ежегодный крестный ход из Каменца-Подольского в Почаев. Традиции более двухсот лет. Конечная точка — Успенская Почаевская лавра, второй по значимости религиозный и духовный центр Украины.Так было и на этот раз: процессия, вышедшая из Каменца, насчитывала более трех тысяч человек. Однако местные власти решили во что бы то ни стало пресечь шествие."Мы должны сделать все возможное, чтобы этого не произошло. Есть информация, что, несмотря на запрет, все же планируется такая акция. Я считаю, это провокация", — заявил мэр Каменца-Подольского Михаил Поситко.В начале маршрута прихожан и духовенство задержали полицейские — стали вручать повестки мужчинам призывного возраста. Автобусы с желающими принять участие в крестном ходе разворачивали на границе Хмельницкой области.В соседней Тернопольщине депутаты спешно проголосовали за запрет шествия по территории области. В УПЦ в ответ напомнили, что крестный ход — богослужение, которое совершается строго по церковным правилам, и основное занятие во время него — молитва."Ни одним законом не запрещено проведение богослужений в виде крестного хода, однако законом установлен запрет кому-либо вмешиваться в такое богослужение, как и принимать решение о запрете совершения религиозного обряда”, — добавили в юротделе, сославшись на соответствующие статьи Конституции Украины."Все по классике""Ситуация с Киево-Печерской лаврой — показательная. Если раньше власти не решались трогать митрополита Онуфрия из-за его авторитета, то теперь им приятно будет видеть его стучащим в двери собственной обители", — говорит религиовед Роман Лункин.По его мнению, светский Киев намерен полностью маргинализировать УПЦ. Монотонность процесса лишь подливает масла в огонь."Расчет на раскол внутри церкви. Кто-то не выдержит давления, сломается и подчинится. А значит, неминуемо объединение с выгодной власти ПЦУ (Православной церкви Украины, созданной в 2018-м. — Прим. ред.)", — поясняет Лункин.Несколько иная ситуация, считает религиовед, вокруг Почаевской лавры. Здесь община более консолидирована и будет защищать обитель. Поэтому на Тернопольщине "власть, скорее всего, дождется удобного момента — например, смены церковного руководства".В целом, заключает эксперт, ситуация медленно идет к ликвидации канонической церкви— материальные рамки все жестче, а в медийном пространстве из УПЦ сделали полноценного "внутреннего врага". Однако тотальный запрет лишь прибавит проблем. Принципиальные люди — духовенство и верующие, которых очень много, — все равно останутся. И социальное напряжение возрастет.

https://ria.ru/20230816/kontrnastup-1890263151.html

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украина, каменец-подольский, киев, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц