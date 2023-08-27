Рейтинг@Mail.ru
Установлены личности всех погибших при крушении самолета Пригожина - РИА Новости, 27.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:34 27.08.2023 (обновлено: 17:35 27.08.2023)
https://ria.ru/20230827/krushenie-1892514952.html
Установлены личности всех погибших при крушении самолета Пригожина
Установлены личности всех погибших при крушении самолета Пригожина - РИА Новости, 27.08.2023
Установлены личности всех погибших при крушении самолета Пригожина
Личности всех десяти погибших при крушении самолета в Тверской области соответствуют списку, заявленному в полетном листе, сообщил Следственный комитет в... РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T13:34
2023-08-27T17:35
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
крушение частного самолета в тверской области
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1891922898_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9a3dfd2302971085d29e09d9180ca496.jpg
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Личности всех десяти погибших при крушении самолета в Тверской области соответствуют списку, заявленному в полетном листе, сообщил Следственный комитет в Telegram-канале."В рамках расследования крушения самолета в Тверской области завершено проведение молекулярно-генетических экспертиз. По их результатам личности всех десяти погибших установлены, они соответствуют списку, заявленному в полетном листе", — говорится в публикации.По данным Росавиации, на борту самолета Embraer находились: Крушение частного самолета ПригожинаВечером в среду бизнес-джет Embraer Legacy разбился возле населенного пункта Куженкино в Тверской области. На борту находились десять человек, включая трех членов экипажа. Все они погибли. Момент падения самолета попал на видео: на записи видно, как дымящееся воздушное судно стремительно теряет высоту.Упавший Embraer Legacy принадлежал ООО "МНТ-Аэро", специализирующемуся на бизнес-перевозках. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, на Западе спекулируют на теме гибели Евгения Пригожина, утверждения о причастности Кремля к инциденту — ложь. Он призвал дождаться результатов расследования.Владимир Путин во время встречи с врио главы ДНР Денисом Пушилиным 25 августа выразил соболезнования родственникам погибших в авиакатастрофе в Тверской области. Президент отметил, что знал Пригожина давно и назвал его человеком со сложной судьбой, но талантливым и способным добиваться нужных результатов — и не только для себя, но и для общего дела.
https://ria.ru/20230824/rassledovanie-1892079696.html
https://ria.ru/20230823/samolet-1891846448.html
https://ria.ru/20230825/samolet-1892311178.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1891922898_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4cf337b2da608a15a72895aae18fced8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, следственный комитет россии (ск рф), крушение частного самолета в тверской области, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Крушение частного самолета в Тверской области, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Установлены личности всех погибших при крушении самолета Пригожина

Экспертиза СК подтвердила гибель Пригожина в авиакатастрофе в Тверской области

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкФрагмент частного самолета Embraer Legacy, потерпевшего крушение в селе Куженкино Бологовского района Тверской области
Фрагмент частного самолета Embraer Legacy, потерпевшего крушение в селе Куженкино Бологовского района Тверской области - РИА Новости, 1920, 27.08.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Фрагмент частного самолета Embraer Legacy, потерпевшего крушение в селе Куженкино Бологовского района Тверской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Личности всех десяти погибших при крушении самолета в Тверской области соответствуют списку, заявленному в полетном листе, сообщил Следственный комитет в Telegram-канале.
"В рамках расследования крушения самолета в Тверской области завершено проведение молекулярно-генетических экспертиз. По их результатам личности всех десяти погибших установлены, они соответствуют списку, заявленному в полетном листе", — говорится в публикации.
По данным Росавиации, на борту самолета Embraer находились:
  • Prigozhin Evgeniy;
  • Propustin Sergey;
  • Makaryan Evgeniy;
  • Totmin Aleksandr;
  • Chekalov Valeriy;
  • Utkin Dmitriy;
  • Matuseev Nikolay;
  • командир Levshin Aleksei;
  • второй пилот Karimov Rustam;
  • бортпроводник Raspopova Kristina.
Сотрудники спецслужб работают на месте падения частного самолёта Embraer Legacy в селе Куженкино Бологовского района Тверской области - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
Путин: расследование авиакатастрофы под Тверью будет доведено до конца
24 августа, 19:31

Крушение частного самолета Пригожина

Вечером в среду бизнес-джет Embraer Legacy разбился возле населенного пункта Куженкино в Тверской области. На борту находились десять человек, включая трех членов экипажа. Все они погибли. Момент падения самолета попал на видео: на записи видно, как дымящееся воздушное судно стремительно теряет высоту.
Упавший Embraer Legacy принадлежал ООО "МНТ-Аэро", специализирующемуся на бизнес-перевозках. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
Сотрудники МЧС РФ во время тушения пожара на месте крушения частного самолета Embraer Legacy вблизи населенного пункта Куженкино Бологовского района Тверской области - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
Момент падения частного самолета в Тверской области попал на видео
23 августа, 20:43
Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, на Западе спекулируют на теме гибели Евгения Пригожина, утверждения о причастности Кремля к инциденту — ложь. Он призвал дождаться результатов расследования.
Владимир Путин во время встречи с врио главы ДНР Денисом Пушилиным 25 августа выразил соболезнования родственникам погибших в авиакатастрофе в Тверской области. Президент отметил, что знал Пригожина давно и назвал его человеком со сложной судьбой, но талантливым и способным добиваться нужных результатов — и не только для себя, но и для общего дела.
Сотрудники спецслужб на месте падения частного самолёта Embraer Legacy в селе Куженкино Бологовского района Тверской области - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
СК изъял бортовые самописцы после крушения самолета в Тверской области
25 августа, 19:35
 
ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Крушение частного самолета в Тверской областиФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала