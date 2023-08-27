Установлены личности всех погибших при крушении самолета Пригожина
Экспертиза СК подтвердила гибель Пригожина в авиакатастрофе в Тверской области
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкФрагмент частного самолета Embraer Legacy, потерпевшего крушение в селе Куженкино Бологовского района Тверской области
Фрагмент частного самолета Embraer Legacy, потерпевшего крушение в селе Куженкино Бологовского района Тверской области
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Личности всех десяти погибших при крушении самолета в Тверской области соответствуют списку, заявленному в полетном листе, сообщил Следственный комитет в Telegram-канале.
"В рамках расследования крушения самолета в Тверской области завершено проведение молекулярно-генетических экспертиз. По их результатам личности всех десяти погибших установлены, они соответствуют списку, заявленному в полетном листе", — говорится в публикации.
По данным Росавиации, на борту самолета Embraer находились:
- Prigozhin Evgeniy;
- Propustin Sergey;
- Makaryan Evgeniy;
- Totmin Aleksandr;
- Chekalov Valeriy;
- Utkin Dmitriy;
- Matuseev Nikolay;
- командир Levshin Aleksei;
- второй пилот Karimov Rustam;
- бортпроводник Raspopova Kristina.
Крушение частного самолета Пригожина
Вечером в среду бизнес-джет Embraer Legacy разбился возле населенного пункта Куженкино в Тверской области. На борту находились десять человек, включая трех членов экипажа. Все они погибли. Момент падения самолета попал на видео: на записи видно, как дымящееся воздушное судно стремительно теряет высоту.
Упавший Embraer Legacy принадлежал ООО "МНТ-Аэро", специализирующемуся на бизнес-перевозках. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, на Западе спекулируют на теме гибели Евгения Пригожина, утверждения о причастности Кремля к инциденту — ложь. Он призвал дождаться результатов расследования.
Владимир Путин во время встречи с врио главы ДНР Денисом Пушилиным 25 августа выразил соболезнования родственникам погибших в авиакатастрофе в Тверской области. Президент отметил, что знал Пригожина давно и назвал его человеком со сложной судьбой, но талантливым и способным добиваться нужных результатов — и не только для себя, но и для общего дела.