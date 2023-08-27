https://ria.ru/20230827/krushenie-1892514952.html

Установлены личности всех погибших при крушении самолета Пригожина

Установлены личности всех погибших при крушении самолета Пригожина - РИА Новости, 27.08.2023

Установлены личности всех погибших при крушении самолета Пригожина

Личности всех десяти погибших при крушении самолета в Тверской области соответствуют списку, заявленному в полетном листе, сообщил Следственный комитет в... РИА Новости, 27.08.2023

2023-08-27T13:34

2023-08-27T13:34

2023-08-27T17:35

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

крушение частного самолета в тверской области

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Личности всех десяти погибших при крушении самолета в Тверской области соответствуют списку, заявленному в полетном листе, сообщил Следственный комитет в Telegram-канале."В рамках расследования крушения самолета в Тверской области завершено проведение молекулярно-генетических экспертиз. По их результатам личности всех десяти погибших установлены, они соответствуют списку, заявленному в полетном листе", — говорится в публикации.По данным Росавиации, на борту самолета Embraer находились: Крушение частного самолета ПригожинаВечером в среду бизнес-джет Embraer Legacy разбился возле населенного пункта Куженкино в Тверской области. На борту находились десять человек, включая трех членов экипажа. Все они погибли. Момент падения самолета попал на видео: на записи видно, как дымящееся воздушное судно стремительно теряет высоту.Упавший Embraer Legacy принадлежал ООО "МНТ-Аэро", специализирующемуся на бизнес-перевозках. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, на Западе спекулируют на теме гибели Евгения Пригожина, утверждения о причастности Кремля к инциденту — ложь. Он призвал дождаться результатов расследования.Владимир Путин во время встречи с врио главы ДНР Денисом Пушилиным 25 августа выразил соболезнования родственникам погибших в авиакатастрофе в Тверской области. Президент отметил, что знал Пригожина давно и назвал его человеком со сложной судьбой, но талантливым и способным добиваться нужных результатов — и не только для себя, но и для общего дела.

https://ria.ru/20230824/rassledovanie-1892079696.html

https://ria.ru/20230823/samolet-1891846448.html

https://ria.ru/20230825/samolet-1892311178.html

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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), крушение частного самолета в тверской области, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)