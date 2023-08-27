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Три морпеха погибли при крушении вертолета у побережья Австралии

Три морпеха погибли при крушении вертолета у побережья Австралии - РИА Новости, 27.08.2023

Три морпеха погибли при крушении вертолета у побережья Австралии

Три морских пехотинца из США погибли в результате крушения вертолета у побережья Австралии, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на американских военных. РИА Новости, 27.08.2023

2023-08-27T10:37

2023-08-27T10:37

2023-08-27T16:53

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Три морских пехотинца из США погибли в результате крушения вертолета у побережья Австралии, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на американских военных."Всего на борту летательного аппарата находилось 23 человека. Трое из них погибли, а еще пятеро были доставлены в Королевский госпиталь в тяжелом состоянии", - цитирует агентство заявление представителя морской пехоты США.Ранее телеканал ABC со ссылкой на полицию сообщал, что по меньшей мере 23 морских пехотинца из США пострадали в результате крушения вертолета у побережья Австралии.Телеканал Sky News Australia со ссылкой на источники ранее сообщал, что военный вертолет V-22 Osprey, на борту которого были около 20 морпехов США, разбился во время учений Predators Run у побережья Австралии. Отмечалось, что в результате аварии могут быть жертвы.Представители минобороны Австралии в свою очередь заявили, что военнослужащие "непричастны" к инциденту.

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