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Три морпеха погибли при крушении вертолета у побережья Австралии - РИА Новости, 27.08.2023
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10:37 27.08.2023 (обновлено: 16:53 27.08.2023)
https://ria.ru/20230827/krushenie-1892494466.html
Три морпеха погибли при крушении вертолета у побережья Австралии
Три морпеха погибли при крушении вертолета у побережья Австралии - РИА Новости, 27.08.2023
Три морпеха погибли при крушении вертолета у побережья Австралии
Три морских пехотинца из США погибли в результате крушения вертолета у побережья Австралии, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на американских военных. РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T10:37
2023-08-27T16:53
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Три морских пехотинца из США погибли в результате крушения вертолета у побережья Австралии, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на американских военных."Всего на борту летательного аппарата находилось 23 человека. Трое из них погибли, а еще пятеро были доставлены в Королевский госпиталь в тяжелом состоянии", - цитирует агентство заявление представителя морской пехоты США.Ранее телеканал ABC со ссылкой на полицию сообщал, что по меньшей мере 23 морских пехотинца из США пострадали в результате крушения вертолета у побережья Австралии.Телеканал Sky News Australia со ссылкой на источники ранее сообщал, что военный вертолет V-22 Osprey, на борту которого были около 20 морпехов США, разбился во время учений Predators Run у побережья Австралии. Отмечалось, что в результате аварии могут быть жертвы.Представители минобороны Австралии в свою очередь заявили, что военнослужащие "непричастны" к инциденту.
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в мире, австралия, сша
В мире, Австралия, США
Три морпеха погибли при крушении вертолета у побережья Австралии

AFP: три морских пехотинца погибли при крушении вертолета у побережья Австралии

© AFP 2023 / DAVID GRAYВертолет авиационной медицинской службы в аэропорту Дарвин во время спасательных работ по транспортировке пострадавших при крушении самолета Osprey в Австралии
Вертолет авиационной медицинской службы в аэропорту Дарвин во время спасательных работ по транспортировке пострадавших при крушении самолета Osprey в Австралии - РИА Новости, 1920, 27.08.2023
© AFP 2023 / DAVID GRAY
Вертолет авиационной медицинской службы в аэропорту Дарвин во время спасательных работ по транспортировке пострадавших при крушении самолета Osprey в Австралии
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Три морских пехотинца из США погибли в результате крушения вертолета у побережья Австралии, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на американских военных.
«
"Всего на борту летательного аппарата находилось 23 человека. Трое из них погибли, а еще пятеро были доставлены в Королевский госпиталь в тяжелом состоянии", - цитирует агентство заявление представителя морской пехоты США.
Ранее телеканал ABC со ссылкой на полицию сообщал, что по меньшей мере 23 морских пехотинца из США пострадали в результате крушения вертолета у побережья Австралии.
Телеканал Sky News Australia со ссылкой на источники ранее сообщал, что военный вертолет V-22 Osprey, на борту которого были около 20 морпехов США, разбился во время учений Predators Run у побережья Австралии. Отмечалось, что в результате аварии могут быть жертвы.
Представители минобороны Австралии в свою очередь заявили, что военнослужащие "непричастны" к инциденту.
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