https://ria.ru/20230827/krikalev-1892175649.html

Биография Сергея Крикалева

Биография Сергея Крикалева - РИА Новости, 27.08.2023

Биография Сергея Крикалева

Советский и российский космонавт, Герой Советского Союза и Герой Российской Федерации Сергей Константинович Крикалев родился 27 августа 1958 года в Ленинграде... РИА Новости, 27.08.2023

2023-08-27T02:01

2023-08-27T02:01

2023-08-27T02:01

справки

ленинград

сергей крикалев

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Советский и российский космонавт, Герой Советского Союза и Герой Российской Федерации Сергей Константинович Крикалев родился 27 августа 1958 года в Ленинграде (сейчас Санкт-Петербург). В 1981 году с отличием окончил машиностроительный факультет Ленинградского механического института (Военмех, сейчас Балтийский государственный технический университет "Военмех" имени Д.Ф. Устинова), получив диплом инженера-механика.Кандидат психологических наук (2008). С ноября 1977 года по май 1980 года работал лаборантом, затем старшим лаборантом научно-исследовательского сектора Военмеха. С мая по август 1981 года – авиатехник 4-го разряда по эксплуатации и ремонту летательных аппаратов и двигателей в Ленинградском городском аэроклубе ДОСААФ (сейчас Санкт-Петербургский аэроклуб имени В.П. Чкалова).С сентября 1981 года работал инженером 111-го отдела (с сентября 1982 года – 191-го отдела) головного конструкторского бюро Научно-производственного объединения "Энергия" (ГКБ НПО "Энергия", сейчас Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" имени С.П. Королева).С июня 1985 года – старший инженер 191-го отдела ГКБ НПО "Энергия".Занимался разработкой инструкций для космонавтов, отработкой действий экипажей пилотируемых космических аппаратов, работал в Центре управления полетами методистом по действиям экипажей. В 1985 году состоял в группе восстановления работоспособности станции "Салют-7". С мая 1990 года по апрель 1992 года – заместитель начальника 191-го отдела НПО "Энергия", с апреля 1992 года по ноябрь 1994 года – заместитель начальника 115-го отдела НПО "Энергия".2 сентября 1985 года Сергей Крикалев был отобран в отряд космонавтов НПО "Энергия". С ноября 1985 года по октябрь 1986 года проходил общекосмическую подготовку, с ноября 1986 года по март 1988 года – подготовку по программе "Буран".11 февраля 1987 года Крикалев был назначен на должность космонавта-испытателя отряда космонавтов.С марта по ноябрь 1988 года проходил подготовку в качестве бортинженера корабля "Союз ТМ-7" по программе четвертой основной экспедиции и советско-французской программе "Арагац" на орбитальный комплекс "Мир" (ОК "Мир").С 26 ноября 1988 года по 27 апреля 1989 года Сергей Крикалев совершил свой первый космический полет, продолжительность которого составила 151 сутки 11 часов 8 минут 24 секунды.С июня по ноябрь 1990 года проходил подготовку в качестве бортинженера корабля "Союз ТМ-11" по программе восьмой основной экспедиции и советско-японской программе на ОК "Мир", с декабря 1990 года по апрель 1991 года – в качестве бортинженера корабля "Союз ТМ-12" по программе девятой основной экспедиции и программе советско-британской программе Juno на ОК "Мир".С 18 мая 1991 года по 25 марта 1992 года Крикалев совершил свой второй полет в космос. Продолжительность полета составила 311 суток 20 часов 0 минут 54 секунды. Во время пребывания космонавта на ОК "Мир" было принято решение о продлении его работы на станции на десятую основную экспедицию. В течение всего полета Крикалев совершил семь выходов в открытый космос общей продолжительностью 36 часов 29 минут.7 апреля 1992 года Сергей Крикалев был назначен на должность "инструктор-космонавт-испытатель 1-го класса". 29 сентября 1992 года был отобран для первого полета российского космонавта на американском шаттле.С ноября 1992 года по январь 1994 года и с апреля 1994 года по январь 1995 года проходил подготовку в Центре имени Линдона Джонсона (штат Техас, США) в качестве специалиста полета экипажа шаттла Discovery.С 3 по 11 февраля 1994 года состоялся третий полет Сергей Крикалева в космос продолжительностью 8 суток 7 часов 10 минут 13 секунд.30 января 1996 года был назначен бортинженером первой экспедиции на Международную космическую станцию (МКС). С октября 1996 года проходил подготовку в качестве бортинженера экипажа МКС. В сентябре – ноябре 1998 года проходил подготовку в Центре имени Линдона Джонсона в качестве специалиста полета экипажа шаттла Endeavour.С 4 по 16 декабря 1998 года Сергей Крикалев совершил свой четвертый полет в космос на корабле Endeavour по программе сборки Международной космической станции. Продолжительность полета составила 11 суток 19 часов 18 минут 47 секунд.С 1999 года по октябрь 2000 года продолжил подготовку в качестве бортинженера основного экипажа МКС.C 31 октября 2000 года по 21 марта 2001 года состоялся пятый полет Крикалева в космос по программе первой основной экспедиции МКС в качестве бортинженера "Союз ТМ-31" и специалиста полета шаттла Discovery на этапе возвращения. Продолжительность полета составила 140 суток 23 часа 40 минут 19 секунд.С октября 2000 года по февраль 2003 года проходил подготовку в качестве командира седьмой основной экспедиции на МКС. Позже готовился в качестве командира основного экипажа одиннадцатой экспедиции на МКС.С 15 апреля по 10 октября 2005 года на корабле "Союз ТМА-6" состоялся шестой, заключительный, полет Сергея Крикалева в космос, продолжительность которого составила 179 суток 0 часов 22 минуты 35 секунд. За время пребывания на МКС космонавт совершил один выход в открытый космос продолжительностью 4 часа 57 минут.За шесть полетов пребывание Сергея Крикалева в космосе суммарно составило 803 дня 9 часов 41 минута 12 секунд. Он выполнил восемь выходов в открытый космос.27 марта 2009 года был освобожден от должности "инструктор-космонавт-испытатель 1-го класса".C февраля 2007 года по август 2007 года Сергей Крикалев был вице-президентом РКК "Энергия" по пилотируемым полетам, с августа 2007 года по март 2009 года – заместитель генерального конструктора РКК "Энергия".С марта 2009 года по март 2014 года был начальником Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина.С августа 2014 года – первый заместитель генерального директора Центрального научно-исследовательского институт машиностроения. В круг его обязанностей входила разработка планов пилотируемых полетов в рамках программы освоения дальнего космоса.С марта 2016 года был назначен исполнительным директором по пилотируемым космическим программам и избран членом правления Госкорпорации "Роскосмос".9 июня 2021 года был снят с должности исполнительного директора по пилотируемым космическим программам и назначен на должность советника генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина. 21 июня 2021 года Сергей Крикалев был восстановлен в должности и продолжил работу в качестве исполнительного директора Роскосмоса по пилотируемым космическим программам. Майор запаса.С 1977 года Сергей Крикалев стал заниматься самолетным спортом. Освоил пилотирование самолетов Як-18А, Як-50, Як-52, Як-55, Як-55М, Су-26, Су -29, Л-39, Цесна и др. Абсолютный чемпион Москвы по высшему пилотажу (1983). В 1997 году на первых Всемирных воздушных играх в Турции в составе сборной России по высшему пилотажу на планерах занял первое место в командном зачете, а также завоевал серебряную медаль в личном зачете. Сергей Крикалев является президентом Федерации самолетного спорта России, президентом Международного экологического фонда "Чистые моря". Сергей Крикалев – Герой Советского Союза (1989), Герой Российской Федерации (1992). Крикалев награжден орденом Ленина (1989), орденом Дружбы народов (1992), орденом Почета (1998), орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2002), медалью "За заслуги в освоении космоса" (2011) и др. Имеет ряд общественных наград и наград других государствЗаслуженный мастер спорта Российской Федерации (2007).Сергей Крикалев женат. Есть дочь.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

ленинград

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, ленинград, сергей крикалев