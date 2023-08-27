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Участница из Японии стала чемпионкой мира по игре на воображаемой гитаре - РИА Новости, 27.08.2023
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Шоубиз
 
17:17 27.08.2023
https://ria.ru/20230827/konkurs-1892543271.html
Участница из Японии стала чемпионкой мира по игре на воображаемой гитаре
Участница из Японии стала чемпионкой мира по игре на воображаемой гитаре - РИА Новости, 27.08.2023
Участница из Японии стала чемпионкой мира по игре на воображаемой гитаре
Представительница Японии Нанами Seven Seas Нагура стала чемпионкой всемирного конкурса по игре на воображаемой гитаре, прошедшем в финском городе Оулу, сообщают РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T17:17
2023-08-27T17:17
шоубиз
япония
оулу (город)
финляндия
музыка
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ХЕЛЬСИНКИ, 27 авг – РИА Новости. Представительница Японии Нанами Seven Seas Нагура стала чемпионкой всемирного конкурса по игре на воображаемой гитаре, прошедшем в финском городе Оулу, сообщают организаторы мероприятия. "Чемпионом мира по игре на воображаемой гитаре 2023 года стала Нанами Seven Seas Нагура из Японии (35,8 балла). Она выиграла чемпионат мира уже в третий раз", - говорится в пресс-релизе. Двукратный чемпион данного соревнования россиянин Кирилл Guitarantula Блюменкратц, выступающий под флагом Франции, занял третье место (35,1 балла). Второе место у представителя Финляндии Аапо The Angus Раутио из Оулу (35,2 балла). Первый чемпионат мира по игре на воображаемой гитаре был проведен в 1996 как часть развлекательной программы форума Oulu Music Video Festival.
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япония, оулу (город), финляндия, музыка
Шоубиз, Япония, Оулу (город), Финляндия, Музыка
Участница из Японии стала чемпионкой мира по игре на воображаемой гитаре

Нанами Нагура третий раз выиграла чемпионат мира по игре на воображаемой гитаре

© Air Guitar World Championships 2023Представительница Японии Нанами Seven Seas Нагура на конкурсе по игре на воображаемой гитаре
Представительница Японии Нанами Seven Seas Нагура на конкурсе по игре на воображаемой гитаре
© Air Guitar World Championships 2023
Представительница Японии Нанами Seven Seas Нагура на конкурсе по игре на воображаемой гитаре
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ХЕЛЬСИНКИ, 27 авг – РИА Новости. Представительница Японии Нанами Seven Seas Нагура стала чемпионкой всемирного конкурса по игре на воображаемой гитаре, прошедшем в финском городе Оулу, сообщают организаторы мероприятия.
«
"Чемпионом мира по игре на воображаемой гитаре 2023 года стала Нанами Seven Seas Нагура из Японии (35,8 балла). Она выиграла чемпионат мира уже в третий раз", - говорится в пресс-релизе.
Двукратный чемпион данного соревнования россиянин Кирилл Guitarantula Блюменкратц, выступающий под флагом Франции, занял третье место (35,1 балла).
Второе место у представителя Финляндии Аапо The Angus Раутио из Оулу (35,2 балла).
Первый чемпионат мира по игре на воображаемой гитаре был проведен в 1996 как часть развлекательной программы форума Oulu Music Video Festival.
 
ШоубизЯпонияОулу (город)ФинляндияМузыка
 
 
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