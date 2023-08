https://ria.ru/20230827/konkurs-1892543271.html

Участница из Японии стала чемпионкой мира по игре на воображаемой гитаре

Представительница Японии Нанами Seven Seas Нагура стала чемпионкой всемирного конкурса по игре на воображаемой гитаре, прошедшем в финском городе Оулу, сообщают РИА Новости, 27.08.2023

ХЕЛЬСИНКИ, 27 авг – РИА Новости. Представительница Японии Нанами Seven Seas Нагура стала чемпионкой всемирного конкурса по игре на воображаемой гитаре, прошедшем в финском городе Оулу, сообщают организаторы мероприятия. "Чемпионом мира по игре на воображаемой гитаре 2023 года стала Нанами Seven Seas Нагура из Японии (35,8 балла). Она выиграла чемпионат мира уже в третий раз", - говорится в пресс-релизе. Двукратный чемпион данного соревнования россиянин Кирилл Guitarantula Блюменкратц, выступающий под флагом Франции, занял третье место (35,1 балла). Второе место у представителя Финляндии Аапо The Angus Раутио из Оулу (35,2 балла). Первый чемпионат мира по игре на воображаемой гитаре был проведен в 1996 как часть развлекательной программы форума Oulu Music Video Festival.

