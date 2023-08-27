https://ria.ru/20230827/kino-1892170362.html

День российского кино

День российского кино - РИА Новости, 27.08.2023

День российского кино

27 августа российские кинематографисты отмечают профессиональный праздник – День российского кино. В этот день в 1919 году был принят Декрет Совета народных... РИА Новости, 27.08.2023

2023-08-27T01:48

2023-08-27T01:48

2023-08-27T01:48

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день российского кино

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27 августа российские кинематографисты отмечают профессиональный праздник – День российского кино. В этот день в 1919 году был принят Декрет Совета народных комиссаров РСФСР о переходе фотографической и кинематографической торговли и промышленности в ведение Народного комиссариата просвещения. Однако российское кино существовало и было любимо зрителями задолго до декрета.В 1908 году режиссер и предприниматель Александр Дранков поставил первый русский игровой немой короткометражный фильм "Понизовая вольница" ("Степан Разин"). В 1910-х годах Владимир Гардин ("Дворянское гнездо"), Яков Протазанов ("Пиковая дама", "Отец Сергий"), Евгений Бауэр ("Сумерки женской души", "Преступная страсть") и другие мастера режиссуры создали конкурентоспособный жанровый кинематограф, где нашлось место и экранизациям русской классики, и мелодрамам с детективами, и военно-приключенческим боевикам. В 1911 году фирма Ханжонкова "по высочайшему соизволению" Николая II сняла невероятно сложную по тем временам картину "Оборона Севастополя" с натурными батальными сценами. Ко второй половине 1910-х годов в России зажглись настоящие звезды экрана – Вера Холодная, Иван Мозжухин, Владимир Максимов.Октябрьская революция 1917 года послужила многим известным российским кинематографистам трамплином на Запад. На смену серебряному веку российского кино пришел советский киноавангард 1920-х годов. Идеологическая цензура в те годы еще мало интересовалась формой художественного текста, что позволило режиссеру Сергею Эйзенштейну экспериментировать с "монтажом аттракционов" в его знаменитых фильмах "Броненосец Потемкин" (1925) и "Октябрь" (1927). "Броненосец" стал первым российским полнометражным фильмом и признанным шедевром мирового кинематографа. Картина получила золотую медаль на Международной выставке декоративных искусств в Париже.Звук в советское кино пришел в 1931 году с фильмом "Путевка в жизнь" Николая Экка.Фаворитами кинематографа 1930-х годов стали режиссеры, сумевшие освоить новые возможности звука, а также создать идеологию мифа "Великой Революции" – братья Васильевы ("Чапаев"), Михаил Ромм ("Ленин в Октябре", "Ленин в 1918 году") и Фридрих Эрмлер ("Великий гражданин").Ученик и ассистент Сергея Эйзенштейна – Григорий Александров ("Веселые ребята", "Цирк", "Волга-Волга") стал официальным королем комедии 1930-х, а его жена Любовь Орлова – главной звездой советского экрана.Великая Отечественная война (1941-1945) резко изменила тематический и жанровый спектр кино. После короткометражек "Боевых сборников" появились полнометражные фильмы о войне – "Радуга", "Нашествие", "Она защищает Родину", "Зоя" и другие.В конце 1940-х годов снимались эпопеи о революции и войне ("Незабываемый девятнадцатый", "Сталинградская битва"), историко-биографические повести об ученых ("Жуковский", "Пржевальский"), полководцах ("Адмирал Нахимов", "Адмирал Ушаков") и деятелях искусства ("Композитор Глинка", "Белинский"). Резко сузившийся развлекательный киноспектр был представлен комедиями Григория Александрова ("Весна", 1947) и Ивана Пырьева ("Кубанские казаки", 1949)."Оттепельная" либерализация кремлевского курса второй половины 1950-х (после смерти Сталина) вызвала резкое увеличение фильмопроизводства и приток режиссерско-актерских дебютов. Заметной фигурой стал Григорий Чухрай ("Сорок первый", "Баллада о солдате", "Чистое небо"). Шедевр режиссера Михаила Калатозова "Летят журавли" (1957) завоевал "Золотую Пальмовую ветвь" Каннского фестиваля.В середине 1960-х была фактически объявлена война авторскому кино, не укладывавшемуся в рамки соцреализма. Самой известной "жертвой" цензуры того периода стал фильм Андрея Тарковского "Андрей Рублев" (1966). Вместе с тем "оттепель" помогла выйти на экраны не только артхаусным фильмам Тарковского ("Иваново детство"), Глеба Панфилова ("В огне брода нет") и Ларисы Шепитько ("Крылья"), но и подарила зрителям развлекательное кино в комедиях Леонида Гайдая ("Операция "Ы", "Кавказская пленница", "Бриллиантовая рука"), Эльдара Рязанова ("Берегись автомобиля!") и Георгия Данелии ("Я шагаю по Москве").В 1970-1980-е годы выдающиеся фильмы "наказывались" минимальным тиражом и прокатом ("Зеркало" и "Сталкер" Андрея Тарковского, "Парад планет" Вадима Абдрашитова, "Мой друг Иван Лапшин" Алексея Германа). В то же время были сняты такие шедевры, как "Печки-лавочки" и "Калина красная" Василия Шукшина, "Начало" и "Прошу слова" Глеба Панфилова, "Неоконченная пьеса для механического пианино", "Пять вечеров" и "Несколько дней из жизни И.И. Обломова" Никиты Михалкова, "Слово для защиты" и "Охота на лис" Вадима Абдрашитова, "Чужие письма" и "Объяснение в любви" Ильи Авербаха, "Полеты во сне и наяву" и "Поцелуй" Романа Балаяна, "Военно-полевой роман" Петра Тодоровского и многие другие.Посещаемость кинозалов в СССР в те годы была одной из самых высоких в мире. Десятки миллионов зрителей смотрели комедии Леонида Гайдая ("12 стульев", "Иван Васильевич меняет профессию"), Георгия Данелии ("Афоня", "Мимино"), Эльдара Рязанова ("Ирония судьбы", "Служебный роман", "Вокзал для двоих"), зрелищные ленты Владимира Мотыля ("Белое солнце пустыни") и Александра Митты ("Экипаж"). Рекордсменами проката тех лет стали мелодрама Владимира Меньшова "Москва слезам не верит" (1979), завоевавшая "Оскар", и боевик "Пираты ХХ века" (1979) Бориса Дурова."Перестройка" середины 1980-х годов на первых порах стимулировала творческую энергию кинематографистов. На экран вышли ранее запрещенные фильмы. Переломным в истории отечественного киноискусства стал фильм "Покаяние" Тенгиза Абуладзе (1987). В жанровой палитре особое место заняли антиутопии и кинопритчи (фильмы Александра Сокурова, Вадима Абдрашитова, Карена Шахназарова, Константина Лопушанского, Ролана Быкова, Александра Кайдановского и др.). В Советском Союзе ежегодно снималось до 200 художественных лент.В 1990-е годы, после распада СССР и в силу экономического кризиса в стране финансирование российского кино практически прекратилось. После системного кризиса в постсоветские годы в 2000-х годах на экране появилось большое количество произведений высокого качества, авторами которых становились как признанные мастера российского кино, так и новые талантливые кинематографисты.В этот период российское кино сформировалось как индустрия. Началось производство сериалов, которые пользуются большой популярностью, поскольку такой формат позволяет полнее раскрыть сюжет и персонажей. Советские и российские кинематографисты получили широкое международное признание. Лауреатами престижной премии "Оскар" стали шесть советских/российских кинолент: в 1943 году – документальный фильм Леонида Варламова и Ильи Копалина "Разгром немецких войск под Москвой"; в 1969 году – "Война и мир" Сергея Бондарчука; в 1976 году – "Дерсу Узала" Акиры Куросавы (совместное производство СССР и Японии); в 1981 году – "Москва слезам не верит" Владимира Меньшова; в 1995 году – "Утомленные солнцем" Никиты Михалкова; в 2000 году – анимационный фильм Александра Петрова "Старик и море". В настоящее время для российских авторов, особенно молодых и начинающих, открываются новые возможности, что может обернуться прорывом для отечественной киноиндустрии. В ближайшие годы объем господдержки кинопроизводства будет расти.В 2023 году Минкультуры РФ выделит на него 11,6 миллиардов рублей, в 2024 и 2025 годах – еще по 12,28 миллиардов рублей.В 2022 году сумма сборов от платного показа фильмов по всей России составила 23,7 миллиарда рублей. Согласно отчету Фонда кино, российские фильмы совокупно заработали 12,3 миллиарда рублей, что составляет 52,1% от сборов в отечественном кинопрокате. Последний раз такие показатели были в 2015 году. При этом идет формирование тренда на доминирование в прокате российского, а не зарубежного кино. Среди пяти картин, больше всего собравших в российском прокате, значатся две отечественные – "Сердце Пармы" (926 миллионов рублей) и "Последний богатырь: Посланник Тьмы" (1,699 миллиарда). В 2023 году сборы российских фильмов в течение первых пяти месяцев превысили годовые показатели проката за последние восемь лет: всего в прокате по России заработано 21,2 миллиарда рублей – сборы отечественного кино из них составили 16,7 миллиардов. Наибольший вклад внесли фильмы "Чебурашка" и "Вызов". Полнометражный "Чебурашка" стал самым кассовым фильмом в российском прокате и самым кассовым отечественным фильмом в истории, обогнав комедию режиссера Клима Шипенко "Холоп" 2019 года. Космический блокбастер "Вызов" Клима Шипенко стал первым отечественным фильмом, вышедшим в прокат за пределами новогоднего периода и собравшим более двух миллиардов рублей. Его премьера прошла 20 апреля 2023 года. Его посмотрело более шести миллионов зрителей. Это первый в мире фильм, снятый в космосе. В настоящее время в России на регулярной основе работают порядка 2,1 тысячи кинотеатров и 5,3 тысяч кинозалов.История праздника День российского кино началась в 1980-х годах. Указом президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года "О праздничных и памятных днях" день 27 августа получил официальный статус и стал называться Днем советского кино. В редакции Указа Верховного Совета СССР от 1 ноября 1988 года "О внесении изменений в законодательство СССР о праздничных и памятных днях" праздник был переименован в День кино. Потом этот день решили перенести на 28 декабря (когда во всем мире отмечается Международный день кино).Некоторое время День кино в России не отмечался. В 2001 году в службе кинематографии министерства культуры России День российского кино решили возобновить.27 августа в крупных городах страны обычно проходят кинопоказы, встречи с актерами и режиссерами, разнообразные мастер-классы. В 2016 году впервые прошла всероссийская акция "Ночь кино", в рамках которой во всех регионах России прошло более 1800 мероприятий.В 2022 году акцию "Ночь кино" в Москве посетили более 22 тысяч человек. Прошло свыше 360 мероприятий более чем на 120 городских площадках: в кинотеатрах, культурных центрах, библиотеках, парках, театрах и музеях. В программе были показы отечественных и зарубежных фильмов, лекции и встречи с деятелями культуры. В 2023 году "Ночь кино" состоится 26 августа. В Москве мероприятия пройдут на 120 площадках. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, кино, день российского кино