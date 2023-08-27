https://ria.ru/20230827/killers-1892526409.html
В The Killers прокомментировали реакцию на призыв к братству с русскими
В The Killers прокомментировали реакцию на призыв к братству с русскими - РИА Новости, 27.08.2023
В The Killers прокомментировали реакцию на призыв к братству с русскими
Вокалист американской группы The Killers Брэндон Флауэрс заявил, что он и его коллектив расстроены реакцией фанатов на призыв к братству с русскими на концерте. РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T15:07
2023-08-27T15:07
2023-08-27T15:07
шоубиз
грузия
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Вокалист американской группы The Killers Брэндон Флауэрс заявил, что он и его коллектив расстроены реакцией фанатов на призыв к братству с русскими на концерте. Ранее Флауэрс во время концерта в Грузии призвал к братству с русскими зрителей, после того как они выразили протест из-за приглашенного на сцену из толпы российского музыканта. Пользователи соцсетей писали, что группа завершила концерт под визги и протестные выкрики посетителей мероприятия. Позже он извинился и заявил, что музыканты "не хотели никого расстраивать". "Мне пришлось урегулировать невозможную ситуацию. Мы хотим, чтобы наши концерты объединяли", - сказал музыкант в интервью британской газете Times. Флауэрс считает, что его призыв был посвящен "единству человечества", а его группе "грустно, что все получилось именно так".
https://ria.ru/20230815/prizyv-1890314774.html
грузия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
грузия
В The Killers прокомментировали реакцию на призыв к братству с русскими
Фронтмен Killers заявил, что расстроен ответом на слова о братстве с русскими
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Вокалист американской группы The Killers Брэндон Флауэрс заявил, что он и его коллектив расстроены реакцией фанатов на призыв к братству с русскими на концерте.
Ранее Флауэрс во время концерта в Грузии призвал к братству с русскими зрителей, после того как они выразили протест из-за приглашенного на сцену из толпы российского музыканта. Пользователи соцсетей писали, что группа завершила концерт под визги и протестные выкрики посетителей мероприятия. Позже он извинился и заявил, что музыканты "не хотели никого расстраивать".
"Мне пришлось урегулировать невозможную ситуацию. Мы хотим, чтобы наши концерты объединяли", - сказал музыкант в интервью британской газете Times.
Флауэрс считает, что его призыв был посвящен "единству человечества", а его группе "грустно, что все получилось именно так".
СМИ: в Грузии сорвали концерт The Killers из-за российского барабанщика