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В The Killers прокомментировали реакцию на призыв к братству с русскими - РИА Новости, 27.08.2023
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Шоубиз
 
15:07 27.08.2023
https://ria.ru/20230827/killers-1892526409.html
В The Killers прокомментировали реакцию на призыв к братству с русскими
В The Killers прокомментировали реакцию на призыв к братству с русскими - РИА Новости, 27.08.2023
В The Killers прокомментировали реакцию на призыв к братству с русскими
Вокалист американской группы The Killers Брэндон Флауэрс заявил, что он и его коллектив расстроены реакцией фанатов на призыв к братству с русскими на концерте. РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T15:07
2023-08-27T15:07
шоубиз
грузия
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Вокалист американской группы The Killers Брэндон Флауэрс заявил, что он и его коллектив расстроены реакцией фанатов на призыв к братству с русскими на концерте. Ранее Флауэрс во время концерта в Грузии призвал к братству с русскими зрителей, после того как они выразили протест из-за приглашенного на сцену из толпы российского музыканта. Пользователи соцсетей писали, что группа завершила концерт под визги и протестные выкрики посетителей мероприятия. Позже он извинился и заявил, что музыканты "не хотели никого расстраивать". "Мне пришлось урегулировать невозможную ситуацию. Мы хотим, чтобы наши концерты объединяли", - сказал музыкант в интервью британской газете Times. Флауэрс считает, что его призыв был посвящен "единству человечества", а его группе "грустно, что все получилось именно так".
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грузия
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грузия
Шоубиз, Грузия
В The Killers прокомментировали реакцию на призыв к братству с русскими

Фронтмен Killers заявил, что расстроен ответом на слова о братстве с русскими

© Фото : официальный сайт группы "The Killers"Участники американской альтернативной рок-группы "The Killers"
Участники американской альтернативной рок-группы The Killers - РИА Новости, 1920, 27.08.2023
© Фото : официальный сайт группы "The Killers"
Участники американской альтернативной рок-группы "The Killers". Архивное фото
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Вокалист американской группы The Killers Брэндон Флауэрс заявил, что он и его коллектив расстроены реакцией фанатов на призыв к братству с русскими на концерте.
Ранее Флауэрс во время концерта в Грузии призвал к братству с русскими зрителей, после того как они выразили протест из-за приглашенного на сцену из толпы российского музыканта. Пользователи соцсетей писали, что группа завершила концерт под визги и протестные выкрики посетителей мероприятия. Позже он извинился и заявил, что музыканты "не хотели никого расстраивать".
"Мне пришлось урегулировать невозможную ситуацию. Мы хотим, чтобы наши концерты объединяли", - сказал музыкант в интервью британской газете Times.
Флауэрс считает, что его призыв был посвящен "единству человечества", а его группе "грустно, что все получилось именно так".
Участники американской альтернативной рок-группы The Killers - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
СМИ: в Грузии сорвали концерт The Killers из-за российского барабанщика
15 августа, 23:58
 
ШоубизГрузия
 
 
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