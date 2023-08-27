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Немецкая оппозиция выступила против легализации каннабиса - РИА Новости, 27.08.2023
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12:11 27.08.2023
https://ria.ru/20230827/germaniya-1892503642.html
Немецкая оппозиция выступила против легализации каннабиса
Немецкая оппозиция выступила против легализации каннабиса - РИА Новости, 27.08.2023
Немецкая оппозиция выступила против легализации каннабиса
Лидер крупнейшей оппозиционной партии Германии, Христианско-демократического союза (ХДС), Фридрих Мерц заявил, что в случае прихода к власти его партии будут... РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T12:11
2023-08-27T12:11
в мире
германия
фридрих мерц
роберт хабек
хдс/хсс
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Лидер крупнейшей оппозиционной партии Германии, Христианско-демократического союза (ХДС), Фридрих Мерц заявил, что в случае прихода к власти его партии будут отменены наиболее резонансные законодательные инициативы нынешней правящей коалиции: закон об отоплении и легализация каннабиса. На данный момент ни закон об отоплении, ни закон о легализации каннабиса еще окончательно не приняты. "Ни один новый закон не должен приводить к дополнительной бюрократии. Это, например, означает, что мы отменим закон об отоплении. В такой форме он не только технологически несовершенен, но и приводит к огромному увеличению бюрократии", - заявил Мерц в интервью изданию Bild. Он также заявил, что "легализации каннабиса не должно быть". По мнению Мерца, нынешний законопроект не отвечает на вопрос, как защитить от употребления легких наркотиков несовершеннолетних, для здоровья которых это имеет наиболее разрушительные последствия. Закон об отоплении, который считается детищем вице-канцлера и главы министерства экономики Роберта Хабека ("Зеленые"), предполагает постепенный отказ от газовых и нефтяных отопительных систем с заменой на отопление, которое должно будет работать на как минимум 65% возобновляемых источников энергии. При постройке новых домов данное правило становится безальтернативным. В качестве замены старого отопления правительство рекомендует дорогостоящие тепловые насосы, установка которых связана с определенными трудностями и не всегда возможна. Согласно законопроекту о легализации каннабиса, граждане в возрасте от 18 лет не будут нести уголовной ответственности за владение этим наркотиком массой до 25 граммов и выращивание до трех растений.
https://ria.ru/20230824/sholts-1891879827.html
https://ria.ru/20230822/ekonomika-1891384175.html
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в мире, германия, фридрих мерц, роберт хабек, хдс/хсс, bild
В мире, Германия, Фридрих Мерц, Роберт Хабек, ХДС/ХСС, Bild
Немецкая оппозиция выступила против легализации каннабиса

В немецком ХДС выступили против легализации каннабиса и закона об отоплении

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия
Национальный флаг Федеративной Республики Германия - РИА Новости, 1920, 27.08.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Лидер крупнейшей оппозиционной партии Германии, Христианско-демократического союза (ХДС), Фридрих Мерц заявил, что в случае прихода к власти его партии будут отменены наиболее резонансные законодательные инициативы нынешней правящей коалиции: закон об отоплении и легализация каннабиса.
На данный момент ни закон об отоплении, ни закон о легализации каннабиса еще окончательно не приняты.
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"Ни один новый закон не должен приводить к дополнительной бюрократии. Это, например, означает, что мы отменим закон об отоплении. В такой форме он не только технологически несовершенен, но и приводит к огромному увеличению бюрократии", - заявил Мерц в интервью изданию Bild.
Он также заявил, что "легализации каннабиса не должно быть". По мнению Мерца, нынешний законопроект не отвечает на вопрос, как защитить от употребления легких наркотиков несовершеннолетних, для здоровья которых это имеет наиболее разрушительные последствия.
Закон об отоплении, который считается детищем вице-канцлера и главы министерства экономики Роберта Хабека ("Зеленые"), предполагает постепенный отказ от газовых и нефтяных отопительных систем с заменой на отопление, которое должно будет работать на как минимум 65% возобновляемых источников энергии. При постройке новых домов данное правило становится безальтернативным. В качестве замены старого отопления правительство рекомендует дорогостоящие тепловые насосы, установка которых связана с определенными трудностями и не всегда возможна.
Согласно законопроекту о легализации каннабиса, граждане в возрасте от 18 лет не будут нести уголовной ответственности за владение этим наркотиком массой до 25 граммов и выращивание до трех растений.
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