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Отряд ТОФ вернулся в Россию после совместного патрулирования с ВМС КНР - РИА Новости, 27.08.2023
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08:22 27.08.2023 (обновлено: 09:10 27.08.2023)
https://ria.ru/20230827/flot-1892480039.html
Отряд ТОФ вернулся в Россию после совместного патрулирования с ВМС КНР
Отряд ТОФ вернулся в Россию после совместного патрулирования с ВМС КНР - РИА Новости, 27.08.2023
Отряд ТОФ вернулся в Россию после совместного патрулирования с ВМС КНР
Отряд кораблей Тихоокеанского флота вернулся во Владивосток, где его торжественно встретили после совместного российско-китайского патрулирования в Тихом... РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T08:22
2023-08-27T09:10
безопасность
тихий океан
тихоокеанский флот вмф россии
владивосток
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Отряд кораблей Тихоокеанского флота вернулся во Владивосток, где его торжественно встретили после совместного российско-китайского патрулирования в Тихом океане, сообщила в воскресенье пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ). "Во Владивостоке прошла торжественная встреча отряда кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе больших противолодочных кораблей "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Пантелеев", а также корвета "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", вернувшихся в родной пункт базирования после участия в третьем по счёту совместном патрулировании акватории Тихого океана боевыми кораблями Военно-Морского Флота России и Военно-морских сил Китая", - говорится в сообщении. Как уточнили в пресс-службе флота, совместное патрулирование длилось более трех недель. Корабли ТОФ вместе с отрядом ВМС Народно-освободительной армии Китая прошли более 6,5 тысячи морских миль через Японское, Охотское, Берингово моря и Тихий океан. В ходе патрулирования российско-китайский отряд прошел вдоль Курильской гряды и обогнул часть архипелага Алеутских островов. Добавляется, что на причале соединения надводных кораблей ТОФ состоялся митинг, на котором заместитель командующего Тихоокеанским флотом вице-адмирал Денис Березовский поблагодарил экипажи кораблей за достойное выполнение поставленных задач и высокий уровень морской выучки моряков-тихоокеанцев. Березовский особо отметил сохранность личного состава и поддержание технического состояния кораблей на должном уровне в ходе всего периода проведения совместного патрулирования. "По давней военно-морской традиции командирам кораблей вручили жареных поросят, после чего состоялось награждение медалями моряков, отличившихся в дальнем походе", - говорится в сообщении. Митинг завершился торжественным маршем экипажей кораблей, затем моряки-тихоокеанцы отправились на долгожданную встречу со своими близкими. Отмечается, что после планового технического обслуживания и пополнения материальных запасов кораблей, моряки-тихоокеанцы продолжат выполнение задач по предназначению.
https://ria.ru/20230814/kitay-1889913705.html
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безопасность, тихий океан, тихоокеанский флот вмф россии, владивосток
Безопасность, Тихий океан, Тихоокеанский флот ВМФ России, Владивосток
Отряд ТОФ вернулся в Россию после совместного патрулирования с ВМС КНР

Отряд кораблей ТОФ вернулся во Владивосток после патрулирования с ВМС КНР

© Фото : Тихоокеанский флот / TelegramОтряд кораблей Тихоокеанского флота во время возвращения после совместного патрулирования с ВМС КНР
Отряд кораблей Тихоокеанского флота во время возвращения после совместного патрулирования с ВМС КНР - РИА Новости, 1920, 27.08.2023
© Фото : Тихоокеанский флот / Telegram
Отряд кораблей Тихоокеанского флота во время возвращения после совместного патрулирования с ВМС КНР
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Отряд кораблей Тихоокеанского флота вернулся во Владивосток, где его торжественно встретили после совместного российско-китайского патрулирования в Тихом океане, сообщила в воскресенье пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ).
«
"Во Владивостоке прошла торжественная встреча отряда кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе больших противолодочных кораблей "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Пантелеев", а также корвета "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", вернувшихся в родной пункт базирования после участия в третьем по счёту совместном патрулировании акватории Тихого океана боевыми кораблями Военно-Морского Флота России и Военно-морских сил Китая", - говорится в сообщении.
© Фото : Тихоокеанский флот / TelegramОтряд кораблей Тихоокеанского флота во время возвращения после совместного патрулирования с ВМС КНР
Отряд кораблей Тихоокеанского флота во время возвращения после совместного патрулирования с ВМС КНР
Отряд кораблей Тихоокеанского флота во время возвращения после совместного патрулирования с ВМС КНР
© Фото : Тихоокеанский флот / Telegram
1 из 2
© Фото : Тихоокеанский флот / TelegramОтряд кораблей Тихоокеанского флота во время возвращения после совместного патрулирования с ВМС КНР
Отряд кораблей Тихоокеанского флота во время возвращения после совместного патрулирования с ВМС КНР
Отряд кораблей Тихоокеанского флота во время возвращения после совместного патрулирования с ВМС КНР
© Фото : Тихоокеанский флот / Telegram
2 из 2
Отряд кораблей Тихоокеанского флота во время возвращения после совместного патрулирования с ВМС КНР
© Фото : Тихоокеанский флот / Telegram
1 из 2
Отряд кораблей Тихоокеанского флота во время возвращения после совместного патрулирования с ВМС КНР
© Фото : Тихоокеанский флот / Telegram
2 из 2
Как уточнили в пресс-службе флота, совместное патрулирование длилось более трех недель. Корабли ТОФ вместе с отрядом ВМС Народно-освободительной армии Китая прошли более 6,5 тысячи морских миль через Японское, Охотское, Берингово моря и Тихий океан. В ходе патрулирования российско-китайский отряд прошел вдоль Курильской гряды и обогнул часть архипелага Алеутских островов.
Добавляется, что на причале соединения надводных кораблей ТОФ состоялся митинг, на котором заместитель командующего Тихоокеанским флотом вице-адмирал Денис Березовский поблагодарил экипажи кораблей за достойное выполнение поставленных задач и высокий уровень морской выучки моряков-тихоокеанцев. Березовский особо отметил сохранность личного состава и поддержание технического состояния кораблей на должном уровне в ходе всего периода проведения совместного патрулирования.
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«
"По давней военно-морской традиции командирам кораблей вручили жареных поросят, после чего состоялось награждение медалями моряков, отличившихся в дальнем походе", - говорится в сообщении.
Митинг завершился торжественным маршем экипажей кораблей, затем моряки-тихоокеанцы отправились на долгожданную встречу со своими близкими.
Отмечается, что после планового технического обслуживания и пополнения материальных запасов кораблей, моряки-тихоокеанцы продолжат выполнение задач по предназначению.
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