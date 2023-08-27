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Российская команда победила на рыцарском фестивале в Сербии - РИА Новости, 27.08.2023
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17:24 27.08.2023 (обновлено: 17:55 27.08.2023)
https://ria.ru/20230827/festival-1892544596.html
Российская команда победила на рыцарском фестивале в Сербии
Российская команда победила на рыцарском фестивале в Сербии - РИА Новости, 27.08.2023
Российская команда победила на рыцарском фестивале в Сербии
В крупнейшем рыцарском фестивале "Белые орлы" в Белградской крепости на 38-градусной жаре в групповых боях пять на пять человек победила команда из России... РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T17:24
2023-08-27T17:55
в мире
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сербия
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БЕЛГРАД, 27 авг – РИА Новости. В крупнейшем рыцарском фестивале "Белые орлы" в Белградской крепости на 38-градусной жаре в групповых боях пять на пять человек победила команда из России "Принц Нуар", передает корреспондент РИА Новости. Рыцарский фестиваль и турнир 25-27 августа с участием 12 сербских и 17 объединений бойцов и реконструкторов из Европы и мира организовало объединение по сохранению старых ремесел и искусств "Белые орлы" вместе с администрацией Белградской крепости. Рыцарский лагерь и ристалище, а также "средневековое село" с рядами ремесленников поставили в нижней части столичной крепости у места впадения реки Сава в Дунай. "Наиболее "экзотичная" команда из Южной Америки – коалиция Бразилии, Аргентины и Чили, они участвовали в боях пять на пять и групповых. Никто не удивился победе в боях пять на пять команды из России, потому что ребята – великолепные спортсмены и бойцы. Для нас было честью и удовольствием принять их в гостях и разделить с ними пьедестал, надеюсь, что вскоре мы поедем к ним в гости", - заявил агентству сербский рыцарь из "Белых орлов" Йован Садагич. Три дня, несмотря на жару до 40 градусов на солнце, облаченные в 20-25 килограммовые доспехи рыцари состязались по правилам Федерации исторического средневекового боя (HMB) Сербии в поединках один на один, пять на пять, бугурт (групповые бои) с мечами и щитами, двуручными мечами, алебардами. Из России приехали шесть бойцов, также приехали другие члены команды и судьи-"маршалы". "Погода никак не отразилась, у наших бойцов есть подготовка, в том числе и на улице при высокой температуре. Надо понимать, что и в России есть множество турниров, которые проводятся в очень похожих условиях, и наши люди привыкли драться и при плюс 30 градусах, и под дождем при плюс пяти-семи градусах тепла", - указал после награждения главный маршал мероприятия из Клуба исторической реконструкции "Берн" Сергей Машков. Он также следил за соблюдением правил и как представитель аутентичного комитета – за исторической достоверностью костюмов и доспехов, отметил, что сербские организаторы очень стараются и учатся, в том числе, на примере таких состязаний в России. "Я получила второе место в поединках "щит, меч", при плюс 40 градусах дралась. Сражалась еще в категории "меч, баклер (малый щит)" с мужчинами, но не вышла из группы. После трех боев с мужчинами провела еще три с девушками. Не бояться – навык, который вырабатывается временем, занимаюсь уже четыре года, но знаю девушек, которые выходят на бой уже через полгода тренировок", - рассказала воительница из Москвы Анастасия Смурова. Второе место в групповых боях получили сербские "Бели Орлови HMB", на третьем – коалиция из Южной Америки. Венгры вынуждены были выйти из турнира из-за полученных травм, но в целом, по данным организаторов, состязания прошли без серьезных повреждений и сильных тепловых ударов. В команде Румынии выступали самый взрослый и самый молодые бойцы – отец и сын 47 и 16 лет. Отдельными пунктами фестиваля стали маневры на рыцарских конях в украшенной защитной сбруе, соревнования по стрельбе из лука, выступления трубадуров и ансамблей средневековой музыки. Все три дня работали ремесленные ряды с доспехами, оружием от кузнецов, средневековой одеждой, украшениями и сувенирами, а также мастерские для детей, школы исторического танца и езды на лошади, палатки с угощениями той эпохи. Посетители, по данным организаторов, были даже из Японии, общее число зрителей со всех стран света только предстоит подсчитать.
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в мире, россия, сербия
В мире, Россия, Сербия
Российская команда победила на рыцарском фестивале в Сербии

Россияне победили в групповых боях на рыцарском фестивале "Белые орлы" в Сербии

© Sputnik / Лола ДжорджевичРыцарский фестиваль "Белые орлы" в Белградской крепости
Рыцарский фестиваль Белые орлы в Белградской крепости - РИА Новости, 1920, 27.08.2023
© Sputnik / Лола Джорджевич
Рыцарский фестиваль "Белые орлы" в Белградской крепости
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 27 авг – РИА Новости. В крупнейшем рыцарском фестивале "Белые орлы" в Белградской крепости на 38-градусной жаре в групповых боях пять на пять человек победила команда из России "Принц Нуар", передает корреспондент РИА Новости.
Рыцарский фестиваль и турнир 25-27 августа с участием 12 сербских и 17 объединений бойцов и реконструкторов из Европы и мира организовало объединение по сохранению старых ремесел и искусств "Белые орлы" вместе с администрацией Белградской крепости. Рыцарский лагерь и ристалище, а также "средневековое село" с рядами ремесленников поставили в нижней части столичной крепости у места впадения реки Сава в Дунай.
© Sputnik / Лола ДжорджевичРыцарский фестиваль "Белые орлы" в Белградской крепости
Рыцарский фестиваль Белые орлы в Белградской крепости - РИА Новости, 1920, 27.08.2023
© Sputnik / Лола Джорджевич
Рыцарский фестиваль "Белые орлы" в Белградской крепости
«
"Наиболее "экзотичная" команда из Южной Америки – коалиция Бразилии, Аргентины и Чили, они участвовали в боях пять на пять и групповых. Никто не удивился победе в боях пять на пять команды из России, потому что ребята – великолепные спортсмены и бойцы. Для нас было честью и удовольствием принять их в гостях и разделить с ними пьедестал, надеюсь, что вскоре мы поедем к ним в гости", - заявил агентству сербский рыцарь из "Белых орлов" Йован Садагич.
Три дня, несмотря на жару до 40 градусов на солнце, облаченные в 20-25 килограммовые доспехи рыцари состязались по правилам Федерации исторического средневекового боя (HMB) Сербии в поединках один на один, пять на пять, бугурт (групповые бои) с мечами и щитами, двуручными мечами, алебардами. Из России приехали шесть бойцов, также приехали другие члены команды и судьи-"маршалы".
© Sputnik / Лола ДжорджевичРыцарский фестиваль "Белые орлы" в Белградской крепости
Рыцарский фестиваль Белые орлы в Белградской крепости - РИА Новости, 1920, 27.08.2023
© Sputnik / Лола Джорджевич
Рыцарский фестиваль "Белые орлы" в Белградской крепости
"Погода никак не отразилась, у наших бойцов есть подготовка, в том числе и на улице при высокой температуре. Надо понимать, что и в России есть множество турниров, которые проводятся в очень похожих условиях, и наши люди привыкли драться и при плюс 30 градусах, и под дождем при плюс пяти-семи градусах тепла", - указал после награждения главный маршал мероприятия из Клуба исторической реконструкции "Берн" Сергей Машков. Он также следил за соблюдением правил и как представитель аутентичного комитета – за исторической достоверностью костюмов и доспехов, отметил, что сербские организаторы очень стараются и учатся, в том числе, на примере таких состязаний в России.
«
"Я получила второе место в поединках "щит, меч", при плюс 40 градусах дралась. Сражалась еще в категории "меч, баклер (малый щит)" с мужчинами, но не вышла из группы. После трех боев с мужчинами провела еще три с девушками. Не бояться – навык, который вырабатывается временем, занимаюсь уже четыре года, но знаю девушек, которые выходят на бой уже через полгода тренировок", - рассказала воительница из Москвы Анастасия Смурова.
© Sputnik / Лола ДжорджевичНаграждение россиянки Анастасии Смуровой на рыцарском фестивале "Белые орлы" в Белградской крепости
Награждение россиянки Анастасии Смуровой на рыцарском фестивале Белые орлы в Белградской крепости - РИА Новости, 1920, 27.08.2023
© Sputnik / Лола Джорджевич
Награждение россиянки Анастасии Смуровой на рыцарском фестивале "Белые орлы" в Белградской крепости
Второе место в групповых боях получили сербские "Бели Орлови HMB", на третьем – коалиция из Южной Америки. Венгры вынуждены были выйти из турнира из-за полученных травм, но в целом, по данным организаторов, состязания прошли без серьезных повреждений и сильных тепловых ударов. В команде Румынии выступали самый взрослый и самый молодые бойцы – отец и сын 47 и 16 лет.
Отдельными пунктами фестиваля стали маневры на рыцарских конях в украшенной защитной сбруе, соревнования по стрельбе из лука, выступления трубадуров и ансамблей средневековой музыки. Все три дня работали ремесленные ряды с доспехами, оружием от кузнецов, средневековой одеждой, украшениями и сувенирами, а также мастерские для детей, школы исторического танца и езды на лошади, палатки с угощениями той эпохи.
Посетители, по данным организаторов, были даже из Японии, общее число зрителей со всех стран света только предстоит подсчитать.
Коллектив мастерской по изготовлению доспехов
Зачем иностранцы покупают в России рыцарские доспехи
11 ноября 2018, 08:00
 
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