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В Сочи появились новые знаки, запрещающие катание на электросамокатах - РИА Новости, 27.08.2023
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18:21 27.08.2023 (обновлено: 18:22 27.08.2023)
https://ria.ru/20230827/elektrosamokat-1892552723.html
В Сочи появились новые знаки, запрещающие катание на электросамокатах
В Сочи появились новые знаки, запрещающие катание на электросамокатах - РИА Новости, 27.08.2023
В Сочи появились новые знаки, запрещающие катание на электросамокатах
Знаки, запрещающие кататься на электросамокатах, продолжают устанавливать в центре Сочи, новые появились на Приморской набережной, в Кооперативном и... РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T18:21
2023-08-27T18:22
общество
сочи
алексей копайгородский
городское хозяйство москвы
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СОЧИ, 27 авг - РИА Новости. Знаки, запрещающие кататься на электросамокатах, продолжают устанавливать в центре Сочи, новые появились на Приморской набережной, в Кооперативном и Комсомольском скверах, расположенных неподалеку от центральной набережной, передаёт корреспондент РИА Новости. Ранее мэр города Алексей Копайгородский заявлял, что езду на самокатах запретят в парках, скверах, на набережных и по всей улице Навагинской, которая пролегает через центр курорта по направлению к городским пляжам и является популярным местом среди туристов и сочинцев. Первые запрещающие знаки установили на улице Навагинской. Сегодня знаки можно увидеть на Приморской набережной, в Кооперативном и Комсомольском скверах. Патрулированием мест, где установлены знаки, занимаются полицейские. По наблюдению корреспондента РИА Новости, после запрета езды на самокате на улице Навагинской значительно уменьшилось желающих покататься. Установка запрещающих знаков, по мнению сочинских властей, уже показала свои результаты. На текущий момент утверждены 23 территории, где покататься на электросамокате не удастся. О намерении полностью убрать средства индивидуальной мобильности в границах исторического поселения Сочи высказывался Копайгородский, сейчас этот вопрос прорабатывается мэрией.
https://ria.ru/20230827/elektrosamokat-1892550117.html
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общество, сочи, алексей копайгородский, городское хозяйство москвы
Общество, Сочи, Алексей Копайгородский, Городское хозяйство Москвы
В Сочи появились новые знаки, запрещающие катание на электросамокатах

В центре Сочи появились новые знаки, запрещающие катание на электросамокатах

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкДорожный знак для водителей самокатов
Дорожный знак для водителей самокатов - РИА Новости, 1920, 27.08.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Дорожный знак для водителей самокатов. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 27 авг - РИА Новости. Знаки, запрещающие кататься на электросамокатах, продолжают устанавливать в центре Сочи, новые появились на Приморской набережной, в Кооперативном и Комсомольском скверах, расположенных неподалеку от центральной набережной, передаёт корреспондент РИА Новости.
Ранее мэр города Алексей Копайгородский заявлял, что езду на самокатах запретят в парках, скверах, на набережных и по всей улице Навагинской, которая пролегает через центр курорта по направлению к городским пляжам и является популярным местом среди туристов и сочинцев.
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Проголосовали:23687
2 августа, 16:01
Первые запрещающие знаки установили на улице Навагинской. Сегодня знаки можно увидеть на Приморской набережной, в Кооперативном и Комсомольском скверах. Патрулированием мест, где установлены знаки, занимаются полицейские.
По наблюдению корреспондента РИА Новости, после запрета езды на самокате на улице Навагинской значительно уменьшилось желающих покататься.
Установка запрещающих знаков, по мнению сочинских властей, уже показала свои результаты. На текущий момент утверждены 23 территории, где покататься на электросамокате не удастся. О намерении полностью убрать средства индивидуальной мобильности в границах исторического поселения Сочи высказывался Копайгородский, сейчас этот вопрос прорабатывается мэрией.
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ОбществоСочиАлексей КопайгородскийГородское хозяйство Москвы
 
 
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