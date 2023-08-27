https://ria.ru/20230827/elektrosamokat-1892550117.html

В Совфеде высказались за полный запрет электросамокатов в городе

В Совфеде высказались за полный запрет электросамокатов в городе - РИА Новости, 27.08.2023

В Совфеде высказались за полный запрет электросамокатов в городе

Сенатор Елена Афанасьева в своем Telegram-канале поддержала опыт Парижа, запретившего использование электросамокатов в городе с 1 сентября, отметив, что это... РИА Новости, 27.08.2023

2023-08-27T17:55

2023-08-27T17:55

2023-08-27T17:57

общество

париж

россия

елена афанасьева

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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Сенатор Елена Афанасьева в своем Telegram-канале поддержала опыт Парижа, запретившего использование электросамокатов в городе с 1 сентября, отметив, что это правильное решение. В Париже с 1 сентября полностью запрещается использование электросамокатов, передает RTBF. "Правильное решение! Полагаю, что Россия должна идти по этому пути", - написала политик в своем телеграм-канале. По ее словам, "полный запрет использования электросамокатов в городе спасёт здоровье и жизни многих наших граждан, а некоторых убережёт от тюрьмы".

https://ria.ru/20230808/elektrosamokaty-1888939557.html

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общество, париж, россия, елена афанасьева