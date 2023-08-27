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В Совфеде высказались за полный запрет электросамокатов в городе - РИА Новости, 27.08.2023
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17:55 27.08.2023 (обновлено: 17:57 27.08.2023)
https://ria.ru/20230827/elektrosamokat-1892550117.html
В Совфеде высказались за полный запрет электросамокатов в городе
В Совфеде высказались за полный запрет электросамокатов в городе - РИА Новости, 27.08.2023
В Совфеде высказались за полный запрет электросамокатов в городе
Сенатор Елена Афанасьева в своем Telegram-канале поддержала опыт Парижа, запретившего использование электросамокатов в городе с 1 сентября, отметив, что это... РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T17:55
2023-08-27T17:57
общество
париж
россия
елена афанасьева
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Сенатор Елена Афанасьева в своем Telegram-канале поддержала опыт Парижа, запретившего использование электросамокатов в городе с 1 сентября, отметив, что это правильное решение. В Париже с 1 сентября полностью запрещается использование электросамокатов, передает RTBF. "Правильное решение! Полагаю, что Россия должна идти по этому пути", - написала политик в своем телеграм-канале. По ее словам, "полный запрет использования электросамокатов в городе спасёт здоровье и жизни многих наших граждан, а некоторых убережёт от тюрьмы".
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общество, париж, россия, елена афанасьева
Общество, Париж, Россия, Елена Афанасьева
В Совфеде высказались за полный запрет электросамокатов в городе

Сенатор Афанасьева высказалась за полный запрет электросамокатов в городе

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкДевушка катается на электросамокате в Москве
Девушка катается на электросамокате в Москве - РИА Новости, 1920, 27.08.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Девушка катается на электросамокате в Москве . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Сенатор Елена Афанасьева в своем Telegram-канале поддержала опыт Парижа, запретившего использование электросамокатов в городе с 1 сентября, отметив, что это правильное решение.
В Париже с 1 сентября полностью запрещается использование электросамокатов, передает RTBF.
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2 августа, 16:01
"Правильное решение! Полагаю, что Россия должна идти по этому пути", - написала политик в своем телеграм-канале.
По ее словам, "полный запрет использования электросамокатов в городе спасёт здоровье и жизни многих наших граждан, а некоторых убережёт от тюрьмы".
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ОбществоПарижРоссияЕлена Афанасьева
 
 
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