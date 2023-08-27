https://ria.ru/20230827/donbass-1892502109.html

ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватский район натовскими снарядами

ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватский район натовскими снарядами - РИА Новости, 27.08.2023

ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватский район натовскими снарядами

Украинские войска менее чем за час выпустили 17 снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку и Ясиноватскому району, сообщили в Telegram-канале представительства РИА Новости, 27.08.2023

2023-08-27T11:55

2023-08-27T11:55

2023-08-27T11:55

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

ясиноватая

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ДОНЕЦК, 27 авг - РИА Новости. Украинские войска менее чем за час выпустили 17 снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку и Ясиноватскому району, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 10.35 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено два снаряда калибра 155 миллиметров; 11.05 - населенный пункт Семёновка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров; 11.10 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. Кроме того, в 11.15 и 11.20 украинские войска выпустили суммарно пять снарядов калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, в 11.25 под обстрел попали Куйбышевский и Киевский районы Донецка, по ним ВСУ выпустили четыре снаряда такого же калибра. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Куйбышевский район расположен в западной части Донецка. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230826/ukraina-1892324087.html

донецк

донецкая народная республика

ясиноватая

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, ясиноватая