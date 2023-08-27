https://ria.ru/20230827/borrel-1892484603.html

Боррелю послали четкий сигнал после резких слов о России

Боррелю послали четкий сигнал после резких слов о России - РИА Новости, 27.08.2023

Боррелю послали четкий сигнал после резких слов о России

Пользователи соцсети X (бывший Twitter) высмеяли главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля, заявившего, что санкции заметно ослабили российскую экономику. РИА Новости, 27.08.2023

2023-08-27T09:11

2023-08-27T09:11

2023-08-27T09:12

россия

европа

украина

жозеп боррель

владимир путин

евросоюз

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0d/1877823891_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_f7a87514b19e3086092509f661c4a0e2.jpg

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Пользователи соцсети X (бывший Twitter) высмеяли главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля, заявившего, что санкции заметно ослабили российскую экономику."Они (санкции – Прим. Ред.) хорошо работают на деиндустриализацию Европы и на благо США", — написал читатель."Даже если бы санкции сработали (а они не сработали, учитывая рост ВВП России), то какова цена для европейских граждан? Надвигающаяся рецессия, рост банкротств, двузначная инфляция и усиление зависимости от американских поджигателей войны. Не говоря уже о ядерной угрозе", — поддержал второй."Дело не в санкциях. Дело в том, что ЕС теряет позиции в мире в целом. В 2030 году мы будем составлять 12% от мирового ВВП. Наше влияние падает. Эти санкции обходятся, поэтому они бесполезны", — согласился третий."Было большой ошибкой отказаться от дипломатии и перейти к военной риторике. <…> Украина не сможет победить, а санкции работают против нас", — заявил пользователь."Ты просто неправ. Уходи в отставку", — резюмировали в дискуссии.Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто ранее в субботу заявил, что европейские политики не признают провала санкционной политики, поскольку логическое следствие такого признания - отставка тех, кто способствовал введению ограничительных мер.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В Москве не раз подчеркивали, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20230824/borrel-1892023362.html

https://ria.ru/20230819/ukraina-1890984310.html

россия

европа

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, европа, украина, жозеп боррель, владимир путин, евросоюз, санкции в отношении россии