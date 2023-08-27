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Боррелю послали четкий сигнал после резких слов о России - РИА Новости, 27.08.2023
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09:11 27.08.2023 (обновлено: 09:12 27.08.2023)
https://ria.ru/20230827/borrel-1892484603.html
Боррелю послали четкий сигнал после резких слов о России
Боррелю послали четкий сигнал после резких слов о России - РИА Новости, 27.08.2023
Боррелю послали четкий сигнал после резких слов о России
Пользователи соцсети X (бывший Twitter) высмеяли главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля, заявившего, что санкции заметно ослабили российскую экономику. РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T09:11
2023-08-27T09:12
россия
европа
украина
жозеп боррель
владимир путин
евросоюз
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Пользователи соцсети X (бывший Twitter) высмеяли главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля, заявившего, что санкции заметно ослабили российскую экономику."Они (санкции – Прим. Ред.) хорошо работают на деиндустриализацию Европы и на благо США", — написал читатель."Даже если бы санкции сработали (а они не сработали, учитывая рост ВВП России), то какова цена для европейских граждан? Надвигающаяся рецессия, рост банкротств, двузначная инфляция и усиление зависимости от американских поджигателей войны. Не говоря уже о ядерной угрозе", — поддержал второй."Дело не в санкциях. Дело в том, что ЕС теряет позиции в мире в целом. В 2030 году мы будем составлять 12% от мирового ВВП. Наше влияние падает. Эти санкции обходятся, поэтому они бесполезны", — согласился третий."Было большой ошибкой отказаться от дипломатии и перейти к военной риторике. &lt;…&gt; Украина не сможет победить, а санкции работают против нас", — заявил пользователь."Ты просто неправ. Уходи в отставку", — резюмировали в дискуссии.Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто ранее в субботу заявил, что европейские политики не признают провала санкционной политики, поскольку логическое следствие такого признания - отставка тех, кто способствовал введению ограничительных мер.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В Москве не раз подчеркивали, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20230824/borrel-1892023362.html
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россия, европа, украина, жозеп боррель, владимир путин, евросоюз, санкции в отношении россии
Россия, Европа, Украина, Жозеп Боррель, Владимир Путин, Евросоюз, Санкции в отношении России
Боррелю послали четкий сигнал после резких слов о России

Пользователи соцсети Х осудили Борреля за поспешные выводы о России

© AP Photo / Frederic SierakowskiВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 27.08.2023
© AP Photo / Frederic Sierakowski
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Пользователи соцсети X (бывший Twitter) высмеяли главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля, заявившего, что санкции заметно ослабили российскую экономику.
"Они (санкции – Прим. Ред.) хорошо работают на деиндустриализацию Европы и на благо США", — написал читатель.
"Даже если бы санкции сработали (а они не сработали, учитывая рост ВВП России), то какова цена для европейских граждан? Надвигающаяся рецессия, рост банкротств, двузначная инфляция и усиление зависимости от американских поджигателей войны. Не говоря уже о ядерной угрозе", — поддержал второй.
"Дело не в санкциях. Дело в том, что ЕС теряет позиции в мире в целом. В 2030 году мы будем составлять 12% от мирового ВВП. Наше влияние падает. Эти санкции обходятся, поэтому они бесполезны", — согласился третий.
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"Было большой ошибкой отказаться от дипломатии и перейти к военной риторике. <…> Украина не сможет победить, а санкции работают против нас", — заявил пользователь.
"Ты просто неправ. Уходи в отставку", — резюмировали в дискуссии.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто ранее в субботу заявил, что европейские политики не признают провала санкционной политики, поскольку логическое следствие такого признания - отставка тех, кто способствовал введению ограничительных мер.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В Москве не раз подчеркивали, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
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РоссияЕвропаУкраинаЖозеп БоррельВладимир ПутинЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
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