Боррелю послали четкий сигнал после резких слов о России
Пользователи соцсети Х осудили Борреля за поспешные выводы о России
© AP Photo / Frederic SierakowskiВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
© AP Photo / Frederic Sierakowski
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Пользователи соцсети X (бывший Twitter) высмеяли главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля, заявившего, что санкции заметно ослабили российскую экономику.
"Они (санкции – Прим. Ред.) хорошо работают на деиндустриализацию Европы и на благо США", — написал читатель.
"Даже если бы санкции сработали (а они не сработали, учитывая рост ВВП России), то какова цена для европейских граждан? Надвигающаяся рецессия, рост банкротств, двузначная инфляция и усиление зависимости от американских поджигателей войны. Не говоря уже о ядерной угрозе", — поддержал второй.
"Дело не в санкциях. Дело в том, что ЕС теряет позиции в мире в целом. В 2030 году мы будем составлять 12% от мирового ВВП. Наше влияние падает. Эти санкции обходятся, поэтому они бесполезны", — согласился третий.
"Было большой ошибкой отказаться от дипломатии и перейти к военной риторике. <…> Украина не сможет победить, а санкции работают против нас", — заявил пользователь.
"Ты просто неправ. Уходи в отставку", — резюмировали в дискуссии.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто ранее в субботу заявил, что европейские политики не признают провала санкционной политики, поскольку логическое следствие такого признания - отставка тех, кто способствовал введению ограничительных мер.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В Москве не раз подчеркивали, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.