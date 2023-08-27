https://ria.ru/20230827/bespilotniki-1892578572.html
Американские беспилотники 14 раз нарушили воздушное пространство Сирии
Американские беспилотники 14 раз нарушили воздушное пространство Сирии - РИА Новости, 27.08.2023
Американские беспилотники 14 раз нарушили воздушное пространство Сирии
Международная "коалиция" во главе с США в Сирии за сутки 14 раз нарушила протоколы деконфликтации, связанные с несогласованными полетами беспилотников, сообщил... РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T22:16
2023-08-27T22:16
2023-08-27T22:17
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Международная "коалиция" во главе с США в Сирии за сутки 14 раз нарушила протоколы деконфликтации, связанные с несогласованными полетами беспилотников, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить. "За сутки со стороны "коалиции" зафиксировано 14 случаев нарушения Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении. Он уточнил, что в районе зоны Эт-Танф, где проходят международные воздушные трассы, за сутки зафиксировано 14 нарушений тремя парами истребителей F-35, тремя парами истребителей F-16 и двумя многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами MQ-1C "коалиции". Кулить отметил, что за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано четыре обстрела позиций сирийских правительственных войск со стороны террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* (запрещена в РФ) в провинции Идлиб.* Террористическая группировка, запрещенная в России
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в мире, сша, сирия, эт-танф, f-16, f-35
В мире, США, Сирия, Эт-Танф, F-16, F-35
Американские беспилотники 14 раз нарушили воздушное пространство Сирии
Кулить: американские беспилотники 14 раз нарушили воздушное пространство Сирии