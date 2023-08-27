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На Краснолиманском направлении российские войска отразили три атаки - РИА Новости, 27.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:03 27.08.2023 (обновлено: 14:16 27.08.2023)
https://ria.ru/20230827/ataki-1892518484.html
На Краснолиманском направлении российские войска отразили три атаки
На Краснолиманском направлении российские войска отразили три атаки - РИА Новости, 27.08.2023
На Краснолиманском направлении российские войска отразили три атаки
Группировка ВС РФ "Центр" отразила три атаки украинских военных на краснолиманском направлении, уничтожив более 80 военнослужащих противника и 6 единиц техники, РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T14:03
2023-08-27T14:16
специальная военная операция на украине
безопасность
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МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Центр" отразила три атаки украинских военных на краснолиманском направлении, уничтожив более 80 военнослужащих противника и 6 единиц техники, сообщили в воскресенье в Минобороны России."На краснолиманском направлении подразделениями группировки войск "Центр", ударами авиации и огнем артиллерии отражены три атаки штурмовых групп 42-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики. За сутки потери противника на Красно-Лиманском направлении составили более 80 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", - сообщили в ведомстве.
РИА Новости
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безопасность
Специальная военная операция на Украине, Безопасность
На Краснолиманском направлении российские войска отразили три атаки

МО: на Краснолиманском направлении российские войска отразили три атаки

© РИА Новости / Евгений БиятовВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 27.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Военнослужащие ВС РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Центр" отразила три атаки украинских военных на краснолиманском направлении, уничтожив более 80 военнослужащих противника и 6 единиц техники, сообщили в воскресенье в Минобороны России.
"На краснолиманском направлении подразделениями группировки войск "Центр", ударами авиации и огнем артиллерии отражены три атаки штурмовых групп 42-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики. За сутки потери противника на Красно-Лиманском направлении составили более 80 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", - сообщили в ведомстве.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
26 августа, 16:13
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 26.08.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасность
 
 
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