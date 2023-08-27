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На Краснолиманском направлении российские войска отразили три атаки

На Краснолиманском направлении российские войска отразили три атаки - РИА Новости, 27.08.2023

На Краснолиманском направлении российские войска отразили три атаки

Группировка ВС РФ "Центр" отразила три атаки украинских военных на краснолиманском направлении, уничтожив более 80 военнослужащих противника и 6 единиц техники, РИА Новости, 27.08.2023

2023-08-27T14:03

2023-08-27T14:03

2023-08-27T14:16

специальная военная операция на украине

безопасность

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МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Центр" отразила три атаки украинских военных на краснолиманском направлении, уничтожив более 80 военнослужащих противника и 6 единиц техники, сообщили в воскресенье в Минобороны России."На краснолиманском направлении подразделениями группировки войск "Центр", ударами авиации и огнем артиллерии отражены три атаки штурмовых групп 42-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики. За сутки потери противника на Красно-Лиманском направлении составили более 80 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", - сообщили в ведомстве.

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2023

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