Рейтинг@Mail.ru
На Купянском направлении российские войска отразили 11 атак ВСУ - РИА Новости, 27.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:59 27.08.2023 (обновлено: 15:31 27.08.2023)
https://ria.ru/20230827/ataki-1892517766.html
На Купянском направлении российские войска отразили 11 атак ВСУ
На Купянском направлении российские войска отразили 11 атак ВСУ - РИА Новости, 27.08.2023
На Купянском направлении российские войска отразили 11 атак ВСУ
Войска Украины за сутки потеряли на купянском направлении до 120 человек, российскими подразделениями отражены 11 атак противника, сообщили в субботу в... РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T13:59
2023-08-27T15:31
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1b/1892528965_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_269ec32703c4734ceabe681fd88d2a00.jpg
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на купянском направлении до 120 человек, российскими подразделениями отражены 11 атак противника, сообщили в субботу в Минобороны РФ.На купянском направлении, отметили в ведомстве, подразделениями "Западной" группировки войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем в течение суток отражены 11 атак штурмовых отрядов 43-й, 44-й, 115-й механизированных и 68-й егерской бригад ВСУ в районах Синьковки Харьковской области, Новоселовского и Новоегоровки ЛНР."Потери противника на Купянском направлении составили до 120 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, танк, три боевые бронированные машины, три автомобиля, а также артиллерийская система производства М777 производства США", - сказали в Минобороны.
https://ria.ru/20230802/ssha-1887662310.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Конашенков об успехах российских войск на Донецком, Запорожском и Купянском направлениях
Конашенков об успехах российских войск на Донецком, Запорожском и Купянском направлениях
2023-08-27T13:59
true
PT5M14S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1b/1892528965_238:0:1678:1080_1920x0_80_0_0_0cfa2f5f30a8197ed64495fd1730cae2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины
На Купянском направлении российские войска отразили 11 атак ВСУ

МО: на Купянском направлении российские войска отразили 11 атак ВСУ

Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на купянском направлении до 120 человек, российскими подразделениями отражены 11 атак противника, сообщили в субботу в Минобороны РФ.
На купянском направлении, отметили в ведомстве, подразделениями "Западной" группировки войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем в течение суток отражены 11 атак штурмовых отрядов 43-й, 44-й, 115-й механизированных и 68-й егерской бригад ВСУ в районах Синьковки Харьковской области, Новоселовского и Новоегоровки ЛНР.
"Потери противника на Купянском направлении составили до 120 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, танк, три боевые бронированные машины, три автомобиля, а также артиллерийская система производства М777 производства США", - сказали в Минобороны.
Украинские военные в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
Американцы признали провал "контрнаступа": что дальше
2 августа, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала