https://ria.ru/20230827/ataki-1892517766.html

На Купянском направлении российские войска отразили 11 атак ВСУ

На Купянском направлении российские войска отразили 11 атак ВСУ - РИА Новости, 27.08.2023

На Купянском направлении российские войска отразили 11 атак ВСУ

Войска Украины за сутки потеряли на купянском направлении до 120 человек, российскими подразделениями отражены 11 атак противника, сообщили в субботу в... РИА Новости, 27.08.2023

2023-08-27T13:59

2023-08-27T13:59

2023-08-27T15:31

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на купянском направлении до 120 человек, российскими подразделениями отражены 11 атак противника, сообщили в субботу в Минобороны РФ.На купянском направлении, отметили в ведомстве, подразделениями "Западной" группировки войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем в течение суток отражены 11 атак штурмовых отрядов 43-й, 44-й, 115-й механизированных и 68-й егерской бригад ВСУ в районах Синьковки Харьковской области, Новоселовского и Новоегоровки ЛНР."Потери противника на Купянском направлении составили до 120 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, танк, три боевые бронированные машины, три автомобиля, а также артиллерийская система производства М777 производства США", - сказали в Минобороны.

https://ria.ru/20230802/ssha-1887662310.html

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Конашенков об успехах российских войск на Донецком, Запорожском и Купянском направлениях Конашенков об успехах российских войск на Донецком, Запорожском и Купянском направлениях 2023-08-27T13:59 true PT5M14S

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вооруженные силы украины