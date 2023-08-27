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На Купянском направлении российские войска отразили 11 атак ВСУ
На Купянском направлении российские войска отразили 11 атак ВСУ - РИА Новости, 27.08.2023
На Купянском направлении российские войска отразили 11 атак ВСУ
Войска Украины за сутки потеряли на купянском направлении до 120 человек, российскими подразделениями отражены 11 атак противника, сообщили в субботу в... РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T13:59
2023-08-27T13:59
2023-08-27T15:31
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на купянском направлении до 120 человек, российскими подразделениями отражены 11 атак противника, сообщили в субботу в Минобороны РФ.На купянском направлении, отметили в ведомстве, подразделениями "Западной" группировки войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем в течение суток отражены 11 атак штурмовых отрядов 43-й, 44-й, 115-й механизированных и 68-й егерской бригад ВСУ в районах Синьковки Харьковской области, Новоселовского и Новоегоровки ЛНР."Потери противника на Купянском направлении составили до 120 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, танк, три боевые бронированные машины, три автомобиля, а также артиллерийская система производства М777 производства США", - сказали в Минобороны.
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Конашенков об успехах российских войск на Донецком, Запорожском и Купянском направлениях
Конашенков об успехах российских войск на Донецком, Запорожском и Купянском направлениях
2023-08-27T13:59
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вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины
На Купянском направлении российские войска отразили 11 атак ВСУ
МО: на Купянском направлении российские войска отразили 11 атак ВСУ
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.
Войска Украины за сутки потеряли на купянском направлении до 120 человек, российскими подразделениями отражены 11 атак противника, сообщили
в субботу в Минобороны РФ.
На купянском направлении, отметили в ведомстве, подразделениями "Западной" группировки войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем в течение суток отражены 11 атак штурмовых отрядов 43-й, 44-й, 115-й механизированных и 68-й егерской бригад ВСУ в районах Синьковки Харьковской области, Новоселовского и Новоегоровки ЛНР.
"Потери противника на Купянском направлении составили до 120 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, танк, три боевые бронированные машины, три автомобиля, а также артиллерийская система производства М777 производства США", - сказали в Минобороны.
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