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В Армении спасатели помогли заблудившимся в походе россиянам - РИА Новости, 27.08.2023
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13:00 27.08.2023
https://ria.ru/20230827/armeniya-1892511363.html
В Армении спасатели помогли заблудившимся в походе россиянам
В Армении спасатели помогли заблудившимся в походе россиянам - РИА Новости, 27.08.2023
В Армении спасатели помогли заблудившимся в походе россиянам
Армянские спасатели пришли на помощь россиянам, заблудившимся в субботу в походах в горно-лесистой местности Армении, сообщили в спасательной службе МВД страны. РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T13:00
2023-08-27T13:00
россия
армения
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ЕРЕВАН, 27 авг - РИА Новости. Армянские спасатели пришли на помощь россиянам, заблудившимся в субботу в походах в горно-лесистой местности Армении, сообщили в спасательной службе МВД страны. "Двадцать шестого августа в 19.46 (18.46 мск) в центр кризисного управления Тавушской области поступило сообщение, что в лесу у села Хачардзан заблудилась ушедшая в поход группа, один из участников повредил ногу. Отправившиеся на место спасатели обнаружили двух граждан Армении и пять граждан РФ и доставили их на машине в город Дилижан", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале спасательной службы. Уточняется, что пострадавший гражданин России от медицинской помощи отказался. По данным ведомства, в тот же день часом ранее в Национальный центр кризисного управления поступила информация о заблудившихся гражданах в горах Хосровского заповедника. "Сотрудники Хосровского заповедника обнаружили трех граждан России и сопроводили их в село Гохт", - отмечается в сообщении. Оттуда спасатели доставили россиян в город Абовян.
https://ria.ru/20230827/buryatiya-1892484789.html
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россия, армения
Россия, Армения
В Армении спасатели помогли заблудившимся в походе россиянам

Спасатели помогли россиянам, заблудившимся в походе в горах в Армении

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМонастырь Татев в Сюникской области Армении
Монастырь Татев в Сюникской области Армении - РИА Новости, 1920, 27.08.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Монастырь Татев в Сюникской области Армении. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 27 авг - РИА Новости. Армянские спасатели пришли на помощь россиянам, заблудившимся в субботу в походах в горно-лесистой местности Армении, сообщили в спасательной службе МВД страны.
"Двадцать шестого августа в 19.46 (18.46 мск) в центр кризисного управления Тавушской области поступило сообщение, что в лесу у села Хачардзан заблудилась ушедшая в поход группа, один из участников повредил ногу. Отправившиеся на место спасатели обнаружили двух граждан Армении и пять граждан РФ и доставили их на машине в город Дилижан", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале спасательной службы. Уточняется, что пострадавший гражданин России от медицинской помощи отказался.
По данным ведомства, в тот же день часом ранее в Национальный центр кризисного управления поступила информация о заблудившихся гражданах в горах Хосровского заповедника. "Сотрудники Хосровского заповедника обнаружили трех граждан России и сопроводили их в село Гохт", - отмечается в сообщении. Оттуда спасатели доставили россиян в город Абовян.
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