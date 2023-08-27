https://ria.ru/20230827/armeniya-1892511363.html

В Армении спасатели помогли заблудившимся в походе россиянам

В Армении спасатели помогли заблудившимся в походе россиянам - РИА Новости, 27.08.2023

В Армении спасатели помогли заблудившимся в походе россиянам

Армянские спасатели пришли на помощь россиянам, заблудившимся в субботу в походах в горно-лесистой местности Армении, сообщили в спасательной службе МВД страны. РИА Новости, 27.08.2023

2023-08-27T13:00

2023-08-27T13:00

2023-08-27T13:00

россия

армения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156002/10/1560021071_0:106:3072:1834_1920x0_80_0_0_ca024f9b878db13d434758714df466ed.jpg

ЕРЕВАН, 27 авг - РИА Новости. Армянские спасатели пришли на помощь россиянам, заблудившимся в субботу в походах в горно-лесистой местности Армении, сообщили в спасательной службе МВД страны. "Двадцать шестого августа в 19.46 (18.46 мск) в центр кризисного управления Тавушской области поступило сообщение, что в лесу у села Хачардзан заблудилась ушедшая в поход группа, один из участников повредил ногу. Отправившиеся на место спасатели обнаружили двух граждан Армении и пять граждан РФ и доставили их на машине в город Дилижан", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале спасательной службы. Уточняется, что пострадавший гражданин России от медицинской помощи отказался. По данным ведомства, в тот же день часом ранее в Национальный центр кризисного управления поступила информация о заблудившихся гражданах в горах Хосровского заповедника. "Сотрудники Хосровского заповедника обнаружили трех граждан России и сопроводили их в село Гохт", - отмечается в сообщении. Оттуда спасатели доставили россиян в город Абовян.

https://ria.ru/20230827/buryatiya-1892484789.html

россия

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, армения