https://ria.ru/20230827/afrika-1892527071.html
Президенты Нигерии, Кот-д'Ивуара и Сенегала лишатся власти, заявил эксперт
Президенты Нигерии, Кот-д'Ивуара и Сенегала лишатся власти, заявил эксперт - РИА Новости, 27.08.2023
Президенты Нигерии, Кот-д'Ивуара и Сенегала лишатся власти, заявил эксперт
Президенты Нигерии, Кот-д'Ивуара и Сенегала, призывающие к вторжению в Нигер, сами могут лишиться своих постов, если у военных в этих странах будет возможность... РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T15:11
2023-08-27T15:11
2023-08-27T15:11
в мире
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нигерия
кот-д'ивуар
мохамед базум
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Президенты Нигерии, Кот-д'Ивуара и Сенегала, призывающие к вторжению в Нигер, сами могут лишиться своих постов, если у военных в этих странах будет возможность воспользоваться ситуацией, заявил РИА Новости малийский эксперт-политолог Адама Диабате. Говоря в контексте ситуации в Нигере, эксперт подчеркнул, что "те, кто больше всего призывают к вторжению, первыми от этого пострадают". По его мнению, президенты Нигерии, Кот-д'Ивуара и Сенегала сталкиваются с проблемами внутри своих стран. "Какое бы оружие Запад ни поставлял оставшимся членам ЭКОВАС, те, кто требуют этого вторжения, то есть президенты Нигерии, Кот-д'Ивуара и Сенегала, потеряют свои посты, если у армий этих государств будет возможность воспользоваться ситуацией и захватить власть", - сказал Диабате. По его словам, армии Мали, Буркина-Фасо и Нигера, если объединятся, смогут вместе противостоять любому военному вторжению. Глава комиссии Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) Омар Алье Туре ранее заявил, что региональный союз продолжит предпринимать дипломатические инициативы по восстановлению конституционного порядка в Нигере, не отказываясь при этом от варианта развертывания региональных сил. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента страны Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже (Нигерия) чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
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в мире, нигер, нигерия, кот-д'ивуар, мохамед базум
В мире, Нигер, Нигерия, Кот-д'Ивуар, Мохамед Базум
Президенты Нигерии, Кот-д'Ивуара и Сенегала лишатся власти, заявил эксперт
Диабате: призывающие к вторжению в Нигер президенты стран Африки лишатся власти
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Президенты Нигерии, Кот-д'Ивуара и Сенегала, призывающие к вторжению в Нигер, сами могут лишиться своих постов, если у военных в этих странах будет возможность воспользоваться ситуацией, заявил РИА Новости малийский эксперт-политолог Адама Диабате.
Говоря в контексте ситуации в Нигере, эксперт подчеркнул, что "те, кто больше всего призывают к вторжению, первыми от этого пострадают". По его мнению, президенты Нигерии, Кот-д'Ивуара и Сенегала сталкиваются с проблемами внутри своих стран.
"Какое бы оружие Запад ни поставлял оставшимся членам ЭКОВАС, те, кто требуют этого вторжения, то есть президенты Нигерии, Кот-д'Ивуара и Сенегала, потеряют свои посты, если у армий этих государств будет возможность воспользоваться ситуацией и захватить власть", - сказал Диабате.
По его словам, армии Мали
, Буркина-Фасо и Нигера, если объединятся, смогут вместе противостоять любому военному вторжению.
Глава комиссии Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) Омар Алье Туре ранее заявил, что региональный союз продолжит предпринимать дипломатические инициативы по восстановлению конституционного порядка в Нигере, не отказываясь при этом от варианта развертывания региональных сил.
Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента страны Мохамеда Базума
. Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже
(Нигерия) чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
Макрон хочет вернуть Нигер чужими руками