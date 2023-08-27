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СМИ: ЕС планирует развернуть новую военную миссию в Африке - РИА Новости, 27.08.2023
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14:14 27.08.2023 (обновлено: 15:08 27.08.2023)
https://ria.ru/20230827/afrika-1892520960.html
СМИ: ЕС планирует развернуть новую военную миссию в Африке
СМИ: ЕС планирует развернуть новую военную миссию в Африке - РИА Новости, 27.08.2023
СМИ: ЕС планирует развернуть новую военную миссию в Африке
Европейский союз намерен развернуть новую военно-гражданскую миссию в Западной Африке, пишет Welt am Sonntag. РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T14:14
2023-08-27T15:08
в мире
африка
нигер
гана
евросоюз
мохамед базум
западная африка
бенин
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Европейский союз намерен развернуть новую военно-гражданскую миссию в Западной Африке, пишет Welt am Sonntag. "Стартовый сигнал для новой миссии в Гане, Того, Бенине и Кот-д`Ивуаре должен быть дан уже осенью. Целью является конкретная тренировка по подготовке к развертыванию антитеррористических операций", — говорится в статье.По данным издания, число европейских полицейских и военнослужащих, которых отправят в страны Гвинейского залива, пока неизвестно.Помимо подготовки к развертыванию антитеррористических операций, планируется также укрепить местные силы безопасности и их техническую поддержку, уточняется в материале.Как отмечает газета, Евросоюз принял решение развернуть эту миссию из опасений укрепления позиций исламистских группировок в Западной Африке и Сахеле. Сообщается, что правительства Бенина и Ганы уже направили официальные приглашения в ЕС. Ситуация в этом регионе остается напряженной из-за недавнего военного переворота в Нигере. В конце июля военные объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) осудили переворот. В начале августа последняя приняла план на случай военной интервенции. Накануне назначенный мятежниками начальник Генерального штаба Вооруженных сил Нигера Мусса Салау Барму приказал привести войска в состояние максимальной готовности.
https://ria.ru/20230316/afrika-1858187300.html
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африка
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западная африка
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в мире, африка, нигер, гана, евросоюз, мохамед базум, западная африка, бенин
В мире, Африка, Нигер, Гана, Евросоюз, Мохамед Базум, Западная Африка, Бенин
СМИ: ЕС планирует развернуть новую военную миссию в Африке

Welt am Sonntag: ЕС развернет новую военную миссию в Западной Африке

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Евросоюза
Логотип Евросоюза - РИА Новости, 1920, 27.08.2023
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Европейский союз намерен развернуть новую военно-гражданскую миссию в Западной Африке, пишет Welt am Sonntag.
"Стартовый сигнал для новой миссии в Гане, Того, Бенине и Кот-д`Ивуаре должен быть дан уже осенью. Целью является конкретная тренировка по подготовке к развертыванию антитеррористических операций", — говорится в статье.
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По данным издания, число европейских полицейских и военнослужащих, которых отправят в страны Гвинейского залива, пока неизвестно.
Помимо подготовки к развертыванию антитеррористических операций, планируется также укрепить местные силы безопасности и их техническую поддержку, уточняется в материале.
Как отмечает газета, Евросоюз принял решение развернуть эту миссию из опасений укрепления позиций исламистских группировок в Западной Африке и Сахеле. Сообщается, что правительства Бенина и Ганы уже направили официальные приглашения в ЕС.
Ситуация в этом регионе остается напряженной из-за недавнего военного переворота в Нигере. В конце июля военные объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) осудили переворот. В начале августа последняя приняла план на случай военной интервенции. Накануне назначенный мятежниками начальник Генерального штаба Вооруженных сил Нигера Мусса Салау Барму приказал привести войска в состояние максимальной готовности.
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