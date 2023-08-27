https://ria.ru/20230827/afrika-1892520960.html

СМИ: ЕС планирует развернуть новую военную миссию в Африке

СМИ: ЕС планирует развернуть новую военную миссию в Африке - РИА Новости, 27.08.2023

СМИ: ЕС планирует развернуть новую военную миссию в Африке

Европейский союз намерен развернуть новую военно-гражданскую миссию в Западной Африке, пишет Welt am Sonntag. РИА Новости, 27.08.2023

2023-08-27T14:14

2023-08-27T14:14

2023-08-27T15:08

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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Европейский союз намерен развернуть новую военно-гражданскую миссию в Западной Африке, пишет Welt am Sonntag. "Стартовый сигнал для новой миссии в Гане, Того, Бенине и Кот-д`Ивуаре должен быть дан уже осенью. Целью является конкретная тренировка по подготовке к развертыванию антитеррористических операций", — говорится в статье.По данным издания, число европейских полицейских и военнослужащих, которых отправят в страны Гвинейского залива, пока неизвестно.Помимо подготовки к развертыванию антитеррористических операций, планируется также укрепить местные силы безопасности и их техническую поддержку, уточняется в материале.Как отмечает газета, Евросоюз принял решение развернуть эту миссию из опасений укрепления позиций исламистских группировок в Западной Африке и Сахеле. Сообщается, что правительства Бенина и Ганы уже направили официальные приглашения в ЕС. Ситуация в этом регионе остается напряженной из-за недавнего военного переворота в Нигере. В конце июля военные объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) осудили переворот. В начале августа последняя приняла план на случай военной интервенции. Накануне назначенный мятежниками начальник Генерального штаба Вооруженных сил Нигера Мусса Салау Барму приказал привести войска в состояние максимальной готовности.

https://ria.ru/20230316/afrika-1858187300.html

https://ria.ru/20230219/frantsiya-1852650531.html

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нигер

гана

западная африка

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в мире, африка, нигер, гана, евросоюз, мохамед базум, западная африка, бенин