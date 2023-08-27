https://ria.ru/20230827/adyrkhaeva-1892554898.html

Биография Светланы Адырхаевой

Биография Светланы Адырхаевой - РИА Новости, 27.08.2023

Биография Светланы Адырхаевой

Народная артистка СССР, балерина Светлана Дзантемировна Адырхаева родилась 12 мая 1938 года в селе Хумалаг в Северной Осетии. РИА Новости, 27.08.2023

2023-08-27T18:43

2023-08-27T18:43

2023-08-27T18:52

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Народная артистка СССР, балерина Светлана Дзантемировна Адырхаева родилась 12 мая 1938 года в селе Хумалаг в Северной Осетии. В 1955 году окончила Ленинградское хореографическое училище (ныне Академия русского балета имени А.Я. Вагановой). Также в 1955 году Светлана Адырхаева стала артисткой балетной труппы Челябинского государственного академического театра оперы и балета имени М. И. Глинки, дебютировала в партии Одетты-Одиллии ("Лебединое озеро" Петра Чайковского). С 1958 года - артистка балетной труппы Одесского государственного академического театра оперы и балета. В 1960 году блестяще выступила в Москве в рамках Декады литературы и искусства Северной Осетии и получила приглашение исполнить партию Одетты-Одиллии в Большом театре. В 1960-88 годах была солисткой балетной труппы Государственного академического Большого театра. В Большом театре была занята в таких ролях, как Одетта-Одиллия ("Лебединое озеро" 1960 год), Уличная танцовщица ("Дон Кихот", 1960 год), Зарема ("Бахчисарайский фонтан", 1962 год), Гаянэ, 4-й акт ("Гаянэ", 1962 год), Солистка (хореографический номер "Вальс-каприс", 1962 год), Осень ("Золушка", 1963 год), Хозяйка Медной горы ("Каменный цветок", 1963 год), Мехмене Бану ("Легенда о любви", 1965 год), Фея смелости ("Спящая красавица", 1963 год), Принцесса Флорина, Фея бриллиантов ("Спящая красавица", 1964 год), Повелительница дриад ("Дон Кихот", 1964 год), Эгина ("Спартак", 1968 год), Китри ("Дон Кихот", 1972 год), Одетта-Одиллия ("Лебединое озеро", 1975 год), Беатриче ("Любовью за любовь", 1976 год), Магнолия ("Чиполлино", 1977 год), Фрейлина ("Подпоручик Киже", 1977 год). В 1964 году исполняла партию Феи Драже ("Щелкунчик" Петра Чайковского, хореография Василия Вайнонена) в спектаклях труппы Фестивальный балет (ныне Английский Национальный балет, Лондон). Гастролировала в Японии и Италии, Англии и Франции, в Египте и Венгрии, на Кубе и в Австрии, в Индии, Бирме и в Югославии, в Мексике и Румынии, в Турции и Сирии, государствах Южной Америки и Африки. В 1965 году выступала на гастролях в Туркменском театре оперы и балета имени Махтумкули, с партией партию Одетты-Одиллии, в 1971 году исполнила ту же партию в Челябинском театре оперы и балета, в Северо-Осетинском музыкальном театре, Куйбышевском театре оперы и балета (ныне Самарский). В 1977 поставила на сцене Челябинского театра оперы и балета Гран па из балета "Пахита" Людвига Минкуса (по Мариусу Петипа, совместно балетмейстером Алексеем Закалинским) В 1978-81 годах преподавала методику классического танца в Государственном институте театрального искусства (ГИТИС). В 1980 году окончила балетмейстерское отделение ГИТИС. В 1991-1996 годах была художественным руководителем Театра балета Светланы Адырхаевой (совместно с Алексеем Закалинским). В 1995-2001 годах преподавала классический танец в Академии хореографии Нового гуманитарного университета Наталии Нестеровой. В 2001-23 годах была балетмейстером-репетитором Большого театра. Под ее руководством репетировали Екатерина Крысанова, Анастасия Сташкевич, Анастасия Горячева, Ольга Кишнева, Екатерина Клявлина. С 2013 года стала членом Художественного совета балетной труппы Большого театра. 27 августа 2023 года Светлана Адырхаева скончалась после продолжительной болезни. I премия Всесоюзного фестиваля музыкальных театров (1958 год) Орден "Знак Почета" (1960 год) Орден Трудового Красного Знамени (1976 год) Звание Народной артистки СССР (1984) Имя Светланы Адырхаевой было присвоено Владикавказской балетной школе-студии (2001) Приз журнала "Балет" "Душа танца" (номинация "Мэтр танца") (2009) Орден "Слава Осетии" Республики Алания-Северная Осетия, орден Почета Республики Южная Осетия (2013) Медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2014) Звание "Герой труда Осетии" (2023) Была замужем, супруг - балетмейстер Алексей Закалинский, скончался 13 июня 2009 года.Балерина Светлана Адырхаева умерла на 86-м году жизни.

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