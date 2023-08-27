https://ria.ru/20230827/adyrkhaeva-1892528790.html

Умерла народная артистка СССР Светлана Адырхаева

Умерла народная артистка СССР Светлана Адырхаева - РИА Новости, 27.08.2023

Умерла народная артистка СССР Светлана Адырхаева

Народная артистка СССР, балерина Светлана Адырхаева умерла в возрасте 85 лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Большого театра. РИА Новости, 27.08.2023

2023-08-27T15:25

2023-08-27T15:25

2023-08-27T18:03

культура

большой театр

ссср

культура

академия русского балета имени а. я. вагановой

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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Народная артистка СССР, балерина Светлана Адырхаева умерла в возрасте 85 лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Большого театра. "Она скончалась после продолжительной болезни у себя дома", — сказал собеседник агентства.Уточняется, что о месте и времени прощания c артисткой сообщат позднее.Светлана Адырхаева родилась 12 мая 1938 года в селе Хумалаг в Северной Осетии. В 1955 году окончила Ленинградское хореографическое училище, а в 1980 году — балетмейстерское отделение ГИТИСа. С 1960 по 1988 год — солистка балетной труппы Государственного академического Большого театра. В 1984 году получила звание народной артистки СССР. В 2014 году награждена орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени.

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

большой театр, ссср, культура, академия русского балета имени а. я. вагановой