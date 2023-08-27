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Умерла народная артистка СССР Светлана Адырхаева - РИА Новости, 27.08.2023
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Культура
 
15:25 27.08.2023 (обновлено: 18:03 27.08.2023)
https://ria.ru/20230827/adyrkhaeva-1892528790.html
Умерла народная артистка СССР Светлана Адырхаева
Умерла народная артистка СССР Светлана Адырхаева - РИА Новости, 27.08.2023
Умерла народная артистка СССР Светлана Адырхаева
Народная артистка СССР, балерина Светлана Адырхаева умерла в возрасте 85 лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Большого театра. РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T15:25
2023-08-27T18:03
культура
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Народная артистка СССР, балерина Светлана Адырхаева умерла в возрасте 85 лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Большого театра. "Она скончалась после продолжительной болезни у себя дома", — сказал собеседник агентства.Уточняется, что о месте и времени прощания c артисткой сообщат позднее.Светлана Адырхаева родилась 12 мая 1938 года в селе Хумалаг в Северной Осетии. В 1955 году окончила Ленинградское хореографическое училище, а в 1980 году — балетмейстерское отделение ГИТИСа. С 1960 по 1988 год — солистка балетной труппы Государственного академического Большого театра. В 1984 году получила звание народной артистки СССР. В 2014 году награждена орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени.
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большой театр, ссср, культура, академия русского балета имени а. я. вагановой
Культура, Большой театр, СССР, Культура, Академия русского балета имени А. Я. Вагановой
Умерла народная артистка СССР Светлана Адырхаева

Народная артистка СССР, балерина Адырхаева умерла в возрасте 85 лет

© Фото : Большой театрНародная артистка СССР Светлана Адырхаева
Народная артистка СССР Светлана Адырхаева - РИА Новости, 1920, 27.08.2023
© Фото : Большой театр
Народная артистка СССР Светлана Адырхаева. Архивное фото
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Народная артистка СССР, балерина Светлана Адырхаева умерла в возрасте 85 лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Большого театра.
"Она скончалась после продолжительной болезни у себя дома", — сказал собеседник агентства.
Уточняется, что о месте и времени прощания c артисткой сообщат позднее.
Светлана Адырхаева родилась 12 мая 1938 года в селе Хумалаг в Северной Осетии. В 1955 году окончила Ленинградское хореографическое училище, а в 1980 году — балетмейстерское отделение ГИТИСа. С 1960 по 1988 год — солистка балетной труппы Государственного академического Большого театра.
В 1984 году получила звание народной артистки СССР. В 2014 году награждена орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени.
© РИА Новости / Александр Макаров | Перейти в медиабанкСцена из балета П. И. Чайковского "Спящая красавица". Роль принцессы Флорианы исполняет Светлана Адырхаева
Сцена из балета П.И. Чайковского Спящая красавица. Роль принцессы Флорианы исполняет Светлана Адырхаева - РИА Новости, 1920, 27.08.2023
© РИА Новости / Александр Макаров
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Сцена из балета П. И. Чайковского "Спящая красавица". Роль принцессы Флорианы исполняет Светлана Адырхаева
 
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