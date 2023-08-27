https://ria.ru/20230827/adyrkhaeva-1892528790.html
Умерла народная артистка СССР Светлана Адырхаева
Умерла народная артистка СССР Светлана Адырхаева - РИА Новости, 27.08.2023
Умерла народная артистка СССР Светлана Адырхаева
Народная артистка СССР, балерина Светлана Адырхаева умерла в возрасте 85 лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Большого театра. РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T15:25
2023-08-27T15:25
2023-08-27T18:03
культура
большой театр
ссср
культура
академия русского балета имени а. я. вагановой
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1b/1892531099_0:0:2200:1238_1920x0_80_0_0_433393f445e7d7964b30415f7cbeb1c3.jpg
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Народная артистка СССР, балерина Светлана Адырхаева умерла в возрасте 85 лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Большого театра. "Она скончалась после продолжительной болезни у себя дома", — сказал собеседник агентства.Уточняется, что о месте и времени прощания c артисткой сообщат позднее.Светлана Адырхаева родилась 12 мая 1938 года в селе Хумалаг в Северной Осетии. В 1955 году окончила Ленинградское хореографическое училище, а в 1980 году — балетмейстерское отделение ГИТИСа. С 1960 по 1988 год — солистка балетной труппы Государственного академического Большого театра. В 1984 году получила звание народной артистки СССР. В 2014 году награждена орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени.
ссср
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1b/1892531099_161:0:1812:1238_1920x0_80_0_0_d118f16d2daae39f88d0a8a741f5e43a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
большой театр, ссср, культура, академия русского балета имени а. я. вагановой
Культура, Большой театр, СССР, Культура, Академия русского балета имени А. Я. Вагановой
Умерла народная артистка СССР Светлана Адырхаева
Народная артистка СССР, балерина Адырхаева умерла в возрасте 85 лет