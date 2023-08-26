https://ria.ru/20230826/zemletryaseniya-1892340280.html
ВНИИ ГОЧС представил комплекс для оценки ущерба от землетрясений
ВНИИ ГОЧС представил комплекс для оценки ущерба от землетрясений - РИА Новости, 26.08.2023
ВНИИ ГОЧС представил комплекс для оценки ущерба от землетрясений
Российский мобильный диагностический комплекс "Струна" позволяет оперативно оценить возможные последствия для людей, находящихся в зоне землетрясения любой... РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T02:55
2023-08-26T02:55
2023-08-26T02:55
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Российский мобильный диагностический комплекс "Струна" позволяет оперативно оценить возможные последствия для людей, находящихся в зоне землетрясения любой балльности, заявил РИА Новости заместитель начальника Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) Владимир Мошков. Он отметил, что для быстрой оценки сейсмостойкости зданий можно использовать созданный во ВНИИ ГОЧС мобильный диагностический комплекс "Струна", который уже неоднократно применялся для проведения таких исследований в России и за рубежом. "При известной сейсмостойкости зданий и возникновении очагов землетрясений с помощью геоинформационной системы можно оценить возможные последствия для населения, находящегося в зоне воздействия землетрясения любой балльности", - сказал Мошков. Собеседник агентства подчеркнул, что при поступлении краткосрочного прогноза подземного толчка должны быть оперативно проведены мероприятия по защите населения, в том числе переброска в прогнозируемую зону дополнительных групп спасателей, специалистов медицинских и других экстренных оперативных служб, а также подготовка эвакуации населения. Ранее Мошков отмечал, что больше половины людей погибают и получают травмы при землетрясениях в результате неправильных действий, прежде всего из-за паники и неумения правильно укрыться. Поэтому, отмечал он, особое внимание должно уделяться качеству профилактических мероприятий по смягчению рисков там, где проживают и работают люди.
https://ria.ru/20230817/seli-1890520034.html
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россия, внии гочс, общество
Россия, ВНИИ ГОЧС, Общество
ВНИИ ГОЧС представил комплекс для оценки ущерба от землетрясений
ВНИИ ГОЧС: комплекс "Струна" может оценить ущерб от землетрясения любой степени
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Российский мобильный диагностический комплекс "Струна" позволяет оперативно оценить возможные последствия для людей, находящихся в зоне землетрясения любой балльности, заявил РИА Новости заместитель начальника Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) Владимир Мошков.
Он отметил, что для быстрой оценки сейсмостойкости зданий можно использовать созданный во ВНИИ ГОЧС
мобильный диагностический комплекс "Струна", который уже неоднократно применялся для проведения таких исследований в России
и за рубежом.
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"При известной сейсмостойкости зданий и возникновении очагов землетрясений с помощью геоинформационной системы можно оценить возможные последствия для населения, находящегося в зоне воздействия землетрясения любой балльности", - сказал Мошков.
Собеседник агентства подчеркнул, что при поступлении краткосрочного прогноза подземного толчка должны быть оперативно проведены мероприятия по защите населения, в том числе переброска в прогнозируемую зону дополнительных групп спасателей, специалистов медицинских и других экстренных оперативных служб, а также подготовка эвакуации населения.
Ранее Мошков отмечал, что больше половины людей погибают и получают травмы при землетрясениях в результате неправильных действий, прежде всего из-за паники и неумения правильно укрыться. Поэтому, отмечал он, особое внимание должно уделяться качеству профилактических мероприятий по смягчению рисков там, где проживают и работают люди.
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