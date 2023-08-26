https://ria.ru/20230826/zemletryasenie-1892364853.html

На юго-востоке Турции произошло землетрясение

На юго-востоке Турции произошло землетрясение - РИА Новости, 26.08.2023

На юго-востоке Турции произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 3,7 произошло в провинции Адыяман на юго-востоке Турции, сообщает управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) в... РИА Новости, 26.08.2023

2023-08-26T10:59

2023-08-26T10:59

2023-08-26T10:59

в мире

турция

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АНКАРА, 26 авг – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 3,7 произошло в провинции Адыяман на юго-востоке Турции, сообщает управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) в соцсети X (ранее Twitter). Согласно сообщению ведомства, подземные толчки зарегистрированы в районе Синджик в 10.34 по местному времени (совпадает с мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 10,88 км.

https://ria.ru/20230809/zemletryasenie-1889056284.html

турция

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в мире, турция