https://ria.ru/20230826/zemletryasenie-1892364853.html
На юго-востоке Турции произошло землетрясение
На юго-востоке Турции произошло землетрясение - РИА Новости, 26.08.2023
На юго-востоке Турции произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 3,7 произошло в провинции Адыяман на юго-востоке Турции, сообщает управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) в... РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T10:59
2023-08-26T10:59
2023-08-26T10:59
в мире
турция
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АНКАРА, 26 авг – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 3,7 произошло в провинции Адыяман на юго-востоке Турции, сообщает управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) в соцсети X (ранее Twitter). Согласно сообщению ведомства, подземные толчки зарегистрированы в районе Синджик в 10.34 по местному времени (совпадает с мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 10,88 км.
https://ria.ru/20230809/zemletryasenie-1889056284.html
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в мире, турция
На юго-востоке Турции произошло землетрясение
В провинции Адыяман на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 3,7